https://ria.ru/20210417/video-1728708545.html

Британская королевская семья опубликовала видео в память о принце Филиппе

Британская королевская семья опубликовала видео в память о принце Филиппе

Британская королевская семья в день похорон супруга королевы герцога Эдинбургского Филиппа обнародовала видео памяти покойного. РИА Новости, 17.04.2021

2021-04-17T13:40

2021-04-17T13:40

2021-04-17T13:48

умер принц филипп

принц филипп, герцог эдинбургский

великобритания

в мире

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ЛОНДОН, 17 апр – РИА Новости, Мария Табак. Британская королевская семья в день похорон супруга королевы герцога Эдинбургского Филиппа обнародовала видео памяти покойного."Видео в память невероятной жизни герцога Эдинбургского, уникальной благодаря широте опыта и принадлежности к военному поколению. Слова придворного поэта (Саймона Армитиджа) "Патриархи – элегия", - говорится в сопроводительном комментарии к видео, опубликованном в соцсетях королевской семьи.В видеоролике, продолжительность которого составляет 2 минуты 15 секунд, можно видеть фотографии принца – от детских до последних, в самые разные периоды его жизни, в кругу семьи и при исполнении военных и официальных обязанностей.Королевская семья также опубликовала фотографию принца и королевы, сделанную их невесткой, женой младшего сына принца Эдварда Софи, в шотландском замке Балморал во время летнего отдыха.Герцог Эдинбургский, скончавшийся 9 апреля, будет похоронен в субботу в королевской усыпальнице часовни святого Георгия в Виндзорском замке, однако это будет лишь его временное пристанище: после кончины его вдовы останки принца Филиппа будут перенесены в тот предел, где уже покоятся родители королевы - король Георг VI и королева Елизавета, ее младшая сестра принцесса Маргарет, и где будет похоронена сама Елизавета Вторая. Таким образом, супруги, прожившие вместе 73 года, смогут снова воссоединиться.

https://ria.ru/20210412/filipp-1727823734.html

великобритания

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умер принц филипп, принц филипп, герцог эдинбургский, великобритания, в мире