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Британская королевская семья опубликовала видео в память о принце Филиппе
Британская королевская семья опубликовала видео в память о принце Филиппе
Британская королевская семья в день похорон супруга королевы герцога Эдинбургского Филиппа обнародовала видео памяти покойного. РИА Новости, 17.04.2021
2021-04-17T13:40
2021-04-17T13:48
умер принц филипп
принц филипп, герцог эдинбургский
великобритания
в мире
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ЛОНДОН, 17 апр – РИА Новости, Мария Табак. Британская королевская семья в день похорон супруга королевы герцога Эдинбургского Филиппа обнародовала видео памяти покойного."Видео в память невероятной жизни герцога Эдинбургского, уникальной благодаря широте опыта и принадлежности к военному поколению. Слова придворного поэта (Саймона Армитиджа) "Патриархи – элегия", - говорится в сопроводительном комментарии к видео, опубликованном в соцсетях королевской семьи.В видеоролике, продолжительность которого составляет 2 минуты 15 секунд, можно видеть фотографии принца – от детских до последних, в самые разные периоды его жизни, в кругу семьи и при исполнении военных и официальных обязанностей.Королевская семья также опубликовала фотографию принца и королевы, сделанную их невесткой, женой младшего сына принца Эдварда Софи, в шотландском замке Балморал во время летнего отдыха.Герцог Эдинбургский, скончавшийся 9 апреля, будет похоронен в субботу в королевской усыпальнице часовни святого Георгия в Виндзорском замке, однако это будет лишь его временное пристанище: после кончины его вдовы останки принца Филиппа будут перенесены в тот предел, где уже покоятся родители королевы - король Георг VI и королева Елизавета, ее младшая сестра принцесса Маргарет, и где будет похоронена сама Елизавета Вторая. Таким образом, супруги, прожившие вместе 73 года, смогут снова воссоединиться.
https://ria.ru/20210412/filipp-1727823734.html
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умер принц филипп, принц филипп, герцог эдинбургский, великобритания, в мире

Британская королевская семья опубликовала видео в память о принце Филиппе

13:40 17.04.2021 (обновлено: 13:48 17.04.2021)
 
© AP Photo / Matt DunhamБританский принц Филипп в Лондоне
Британский принц Филипп в Лондоне - РИА Новости, 1920, 17.04.2021
© AP Photo / Matt Dunham
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ЛОНДОН, 17 апр – РИА Новости, Мария Табак. Британская королевская семья в день похорон супруга королевы герцога Эдинбургского Филиппа обнародовала видео памяти покойного.
"Видео в память невероятной жизни герцога Эдинбургского, уникальной благодаря широте опыта и принадлежности к военному поколению. Слова придворного поэта (Саймона Армитиджа) "Патриархи – элегия", - говорится в сопроводительном комментарии к видео, опубликованном в соцсетях королевской семьи.
В видеоролике, продолжительность которого составляет 2 минуты 15 секунд, можно видеть фотографии принца – от детских до последних, в самые разные периоды его жизни, в кругу семьи и при исполнении военных и официальных обязанностей.
Королевская семья также опубликовала фотографию принца и королевы, сделанную их невесткой, женой младшего сына принца Эдварда Софи, в шотландском замке Балморал во время летнего отдыха.
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Герцог Эдинбургский, скончавшийся 9 апреля, будет похоронен в субботу в королевской усыпальнице часовни святого Георгия в Виндзорском замке, однако это будет лишь его временное пристанище: после кончины его вдовы останки принца Филиппа будут перенесены в тот предел, где уже покоятся родители королевы - король Георг VI и королева Елизавета, ее младшая сестра принцесса Маргарет, и где будет похоронена сама Елизавета Вторая. Таким образом, супруги, прожившие вместе 73 года, смогут снова воссоединиться.
 
Умер принц Филипппринц Филипп, герцог ЭдинбургскийВеликобританияВ мире
 
 
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