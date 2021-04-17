https://ria.ru/20210417/ukraina-1728692200.html

Украинские спецслужбы нагнетают противостояние с Россией, заявил эксперт

Украинские спецслужбы нагнетают противостояние с Россией, заявил эксперт

Украинские специальные службы, поддерживаемые США, идут по пути усиления противостояния со спецслужбами РФ, доказательством этого стало задержание российской... РИА Новости, 17.04.2021

2021-04-17T10:42

2021-04-17T10:42

2021-04-17T10:43

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сша

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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Украинские специальные службы, поддерживаемые США, идут по пути усиления противостояния со спецслужбами РФ, доказательством этого стало задержание российской контрразведкой в Санкт-Петербурге консула Украины Александра Сосонюка, считает генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов.Ранее в ФСБ России сообщили, что Сосонюк задержан с поличным 16 апреля 2021 года в Санкт-Петербурге в ходе встречи с российским гражданином при получении информации закрытого характера, содержащейся в базах данных правоохранительных органов и ФСБ России."Я не помню, чтобы в России задерживали дипломатов из Украины. Но надо иметь в виду, что использование дипломатического статуса в качестве прикрытия - это обычная практика. Ведь максимум, что грозит консулу, - это выдворение из нашей страны. Я полагаю, что его у нас объявят персоной "нон грата", - сказал Михайлов РИА Новости.По его словам, Сосонюк или является сотрудником специальных служб Украины, или имел от них соответствующее задание."Хотя, по большому счету, украинские спецслужбы нас давно ничем не удивляют. Они живут по каким-то своим законам. Им, очевидно, советы дают из США, поэтому они могут использовать дипломатов столь высокого ранга для разведывательной и подрывной деятельности. И в целом, они идут по дороге нагнетания противостояния с нашими спецслужбами", - добавил собеседник агентства.

https://ria.ru/20210417/konsul-1728687593.html

https://ria.ru/20210415/katera-1728483640.html

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россия, сша, украина, безопасность