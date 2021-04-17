https://ria.ru/20210417/udar-1728753228.html

Удар российского беспилотника по боевикам в Сирии попал на видео

Удар российского беспилотника по боевикам в Сирии попал на видео

Применение российских ударных беспилотников "Ланцет" для уничтожения террористов в Сирии попало на видео. Ролик опубликовал телеканал "Россия 1". РИА Новости, 17.04.2021

2021-04-17T20:08

2021-04-17T20:08

2021-04-17T20:08

россия

идлиб (мухафаза)

сирия

технологии

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МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Применение российских ударных беспилотников "Ланцет" для уничтожения террористов в Сирии попало на видео. Ролик опубликовал телеканал "Россия 1".Дрон-"камикадзе" стартовал в районе Идлиба, где действует террористическая группировка "Хайат Тахрир аш-Шам"*. Его сопроводил беспилотник-разведчик, который вычислил командиров боевиков на пикапе. На кадрах с камеры барражирующего боеприпаса видно, как он наводится на автомобиль террористов и ликвидирует их. На другом видео российский БПЛА накрыл пулеметную точку исламистов.Барражирующий боеприпас "Ланцет-3" — разработка компании ZALA AERO, которая входит в группу "Калашников". Максимальная взлетная масса дрона составляет 12 килограммов, масса боевой части — три килограмма. Беспилотник оснащен крестообразным крылом. "Камикадзе" запускают с катапульты. При этом посадка БПЛА не предусмотрена, поскольку он самоуничтожается при поражении объектов противника.*Террористическая организация, запрещенная в России

https://ria.ru/20210228/bayraktar-1599341814.html

россия

идлиб (мухафаза)

сирия

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2021

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россия, идлиб (мухафаза), сирия, технологии