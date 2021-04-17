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Удар российского беспилотника по боевикам в Сирии попал на видео
Удар российского беспилотника по боевикам в Сирии попал на видео
Применение российских ударных беспилотников "Ланцет" для уничтожения террористов в Сирии попало на видео. Ролик опубликовал телеканал "Россия 1". РИА Новости, 17.04.2021
2021-04-17T20:08
2021-04-17T20:08
россия
идлиб (мухафаза)
сирия
технологии
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МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Применение российских ударных беспилотников "Ланцет" для уничтожения террористов в Сирии попало на видео. Ролик опубликовал телеканал "Россия 1".Дрон-"камикадзе" стартовал в районе Идлиба, где действует террористическая группировка "Хайат Тахрир аш-Шам"*. Его сопроводил беспилотник-разведчик, который вычислил командиров боевиков на пикапе. На кадрах с камеры барражирующего боеприпаса видно, как он наводится на автомобиль террористов и ликвидирует их. На другом видео российский БПЛА накрыл пулеметную точку исламистов.Барражирующий боеприпас "Ланцет-3" — разработка компании ZALA AERO, которая входит в группу "Калашников". Максимальная взлетная масса дрона составляет 12 килограммов, масса боевой части — три килограмма. Беспилотник оснащен крестообразным крылом. "Камикадзе" запускают с катапульты. При этом посадка БПЛА не предусмотрена, поскольку он самоуничтожается при поражении объектов противника.*Террористическая организация, запрещенная в России
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россия, идлиб (мухафаза), сирия, технологии

Удар российского беспилотника по боевикам в Сирии попал на видео

20:08 17.04.2021
 
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МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Применение российских ударных беспилотников "Ланцет" для уничтожения террористов в Сирии попало на видео. Ролик опубликовал телеканал "Россия 1".
Дрон-"камикадзе" стартовал в районе Идлиба, где действует террористическая группировка "Хайат Тахрир аш-Шам"*. Его сопроводил беспилотник-разведчик, который вычислил командиров боевиков на пикапе. На кадрах с камеры барражирующего боеприпаса видно, как он наводится на автомобиль террористов и ликвидирует их. На другом видео российский БПЛА накрыл пулеметную точку исламистов.
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Барражирующий боеприпас "Ланцет-3" — разработка компании ZALA AERO, которая входит в группу "Калашников". Максимальная взлетная масса дрона составляет 12 килограммов, масса боевой части — три килограмма. Беспилотник оснащен крестообразным крылом. "Камикадзе" запускают с катапульты. При этом посадка БПЛА не предусмотрена, поскольку он самоуничтожается при поражении объектов противника.
*Террористическая организация, запрещенная в России
 
РоссияИдлиб (мухафаза)СирияТехнологии
 
 
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