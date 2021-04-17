"Панцирь-С1" и Ми-35 значительно укрепят сербскую армию, считает Вучич
15:45 17.04.2021 (обновлено: 16:30 17.04.2021)
БЕЛГРАД, 17 апр – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич высоко оценил действия полученных из России зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) "Панцирь-С1" и вертолетов Ми-35 на военно-полицейских учениях в субботу и сообщил о продолжении модернизации вооружений силовых структур.
В субботу в Сербии состоялись совместные учения с боевыми стрельбами Минобороны и МВД Сербии "Ответ 2021". Мероприятие прошло на двух полигонах – "Орешац" на северо-востоке страны, где отрабатывались операции спецподразделений против террористов и освобождение заложников, и более масштабные действия на полигоне "Пасулянске ливаде" на юго-востоке Сербии. Присутствовали президент, премьер Ана Брнабич, сербские министры и член президиума Боснии и Герцеговины от сербов Милорад Додик.
В маневрах участвовали свыше 1,2 тысячи бойцов армии Сербии, 300 сотрудников МВД, включая жандармерию. Применяются вертолеты Ми-35, Ми-17, Airbus H145, истребители-бомбардировщики J-22 "Орао", патрульные катера и многочисленные виды ракетных установок, артиллерии и бронетехники сербского и импортного, в том числе российского производства.
"Вы видели, как стреляют пушки "Панцирь-С1" - 5 тысяч выстрелов в минуту калибра 30 миллиметров, они сносят гору, это огромное усиление армии Сербии. Видели, как и на каком бьют расстоянии вертолеты Ми-35", - заявил сербский лидер, трансляцию вело национальное телевидение. "Дальнейшей модернизацией, оснащением нашей армии и усилением полиции мы можем действовать на опережение и отвратить любого агрессора, действовать против возможных террористических актов быстро, организованно и очень эффективно", - подчеркнул Вучич.
Глава МИД Сербии Никола Селакович в ходе визита в Москву 16 апреля заявил, что Сербия не видит помех продолжению военно-технического сотрудничества с Россией. Ранее президент Вучич говорил, что власти Сербии думают о новых покупках вооружений после приобретения четырех Ми-35 у РФ. Министр обороны Сербии Александр Вулин, ныне глава МВД, и командование вооруженных сил республики в конце июля осмотрели 56 машин УАЗ "Патриот", приобретенных в 2020 году в России.
Сербия - крупнейший импортер российского оружия и военной техники в Европе. Ранее республика купила у России семь вертолетов Ми-17 и Ми-35, а также получила в дар шесть истребителей МиГ-29 и десять бронетранспортеров БРДМ-2МС. Также Белград приобрел у РФ ЗРПК "Панцирь-С1". Вучич заявлял, что Сербия хочет иметь российский комплекс ПВО С-400 в составе своих вооруженных сил, но пока не может себе этого позволить.
15 апреля 2015, 12:05ИнфографикаЗенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-1С"Госкорпорация "Ростех" продемонстрирует новейшие образцы вооружений на выставке авиационных и оборонных систем LAAD Defence & Security, которая пройдет в Бразилии с 14 по 17 апреля. Предприятиями российской "оборонки" будут представлены противотанковые ракетные комплексы "Корнет-ЭМ", а также зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1".