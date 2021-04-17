https://ria.ru/20210417/ucheniya-1728721087.html

"Панцирь-С1" и Ми-35 значительно укрепят сербскую армию, считает Вучич

"Панцирь-С1" и Ми-35 значительно укрепят сербскую армию, считает Вучич

Президент Сербии Александр Вучич высоко оценил действия полученных из России зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) "Панцирь-С1" и вертолетов Ми-35 на... РИА Новости, 17.04.2021

2021-04-17T15:45

2021-04-17T15:45

2021-04-17T16:30

россия

ана брнабич

александр вулин

александр вучич

панцирь-с1

ми-35

миг-29

москва

сербия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/04/11/1728725906_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_0cfb0a0a4cf4a4bf13c732ba41254d1c.jpg

БЕЛГРАД, 17 апр – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич высоко оценил действия полученных из России зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) "Панцирь-С1" и вертолетов Ми-35 на военно-полицейских учениях в субботу и сообщил о продолжении модернизации вооружений силовых структур.В субботу в Сербии состоялись совместные учения с боевыми стрельбами Минобороны и МВД Сербии "Ответ 2021". Мероприятие прошло на двух полигонах – "Орешац" на северо-востоке страны, где отрабатывались операции спецподразделений против террористов и освобождение заложников, и более масштабные действия на полигоне "Пасулянске ливаде" на юго-востоке Сербии. Присутствовали президент, премьер Ана Брнабич, сербские министры и член президиума Боснии и Герцеговины от сербов Милорад Додик.В маневрах участвовали свыше 1,2 тысячи бойцов армии Сербии, 300 сотрудников МВД, включая жандармерию. Применяются вертолеты Ми-35, Ми-17, Airbus H145, истребители-бомбардировщики J-22 "Орао", патрульные катера и многочисленные виды ракетных установок, артиллерии и бронетехники сербского и импортного, в том числе российского производства."Вы видели, как стреляют пушки "Панцирь-С1" - 5 тысяч выстрелов в минуту калибра 30 миллиметров, они сносят гору, это огромное усиление армии Сербии. Видели, как и на каком бьют расстоянии вертолеты Ми-35", - заявил сербский лидер, трансляцию вело национальное телевидение. "Дальнейшей модернизацией, оснащением нашей армии и усилением полиции мы можем действовать на опережение и отвратить любого агрессора, действовать против возможных террористических актов быстро, организованно и очень эффективно", - подчеркнул Вучич.Глава МИД Сербии Никола Селакович в ходе визита в Москву 16 апреля заявил, что Сербия не видит помех продолжению военно-технического сотрудничества с Россией. Ранее президент Вучич говорил, что власти Сербии думают о новых покупках вооружений после приобретения четырех Ми-35 у РФ. Министр обороны Сербии Александр Вулин, ныне глава МВД, и командование вооруженных сил республики в конце июля осмотрели 56 машин УАЗ "Патриот", приобретенных в 2020 году в России.Сербия - крупнейший импортер российского оружия и военной техники в Европе. Ранее республика купила у России семь вертолетов Ми-17 и Ми-35, а также получила в дар шесть истребителей МиГ-29 и десять бронетранспортеров БРДМ-2МС. Также Белград приобрел у РФ ЗРПК "Панцирь-С1". Вучич заявлял, что Сербия хочет иметь российский комплекс ПВО С-400 в составе своих вооруженных сил, но пока не может себе этого позволить.

https://ria.ru/20210416/serbiya-1728580305.html

россия

москва

сербия

босния и герцеговина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Комплексы ПВО, танки и бронемашины: учения "Содействие 2020" в Сербии Комплексы ПВО, танки и бронемашины: учения "Содействие 2020" в Сербии 2021-04-17T15:45 true PT1M28S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, ана брнабич, александр вулин, александр вучич, панцирь-с1, ми-35, миг-29, москва, сербия, босния и герцеговина