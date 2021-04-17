https://ria.ru/20210417/turtsiya-1728674553.html
Российских туристов предложили вывозить из Турции за десять тысяч рублей
Российских туристов предложили вывозить из Турции за десять тысяч рублей
Застрявших в Турции российских туристов могут вывозить отечественные авиаперевозчики по фиксированной цене в размере десяти-двенадцати тысяч рублей за билет. С... РИА Новости, 17.04.2021
2021-04-17T04:04
2021-04-17T04:04
2021-04-17T04:04
туризм
дмитрий давыденко
россия
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
турция
белоруссия
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азербайджан
казахстан
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МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Застрявших в Турции российских туристов могут вывозить отечественные авиаперевозчики по фиксированной цене в размере десяти-двенадцати тысяч рублей за билет. С таким предложением выступил глава оперативного штаба в Общественном совете при Ростуризме Дмитрий Давыденко, пишут "Известия".По мнению автора инициативы, туристам следует предоставить возможность покупать билеты через сайт Госуслуг.Он уточнил, что предложит такой вариант, который считает "идеальным" в сложившийся ситуации, на заседании штаба в начале следующей недели.При этом на время отсутствия вывозных рейсов Давыденко предлагает туристам возвращаться через третьи страны, с которыми у России открыто авиасообщение: Белоруссию, Казахстан, Азербайджан, ОАЭ.Россия ограничила в понедельник авиасообщение с Турцией с 15 апреля по 1 июня из-за осложнения ситуации с коронавирусом в стране. Туроператорам рекомендовано приостановить продажу путевок.
https://ria.ru/20210413/pamyatka-1728139087.html
https://ria.ru/20210415/koronavirus-1728483352.html
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дмитрий давыденко, россия, федеральное агентство по туризму (ростуризм), турция, белоруссия, оаэ, азербайджан, казахстан