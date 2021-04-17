https://ria.ru/20210417/tekhnika-1728724824.html

В ДНР заявили о размещении военной техники Украины в Донбассе

В ДНР заявили о размещении военной техники Украины в Донбассе

Украинские силовики разместили 27 единиц техники в населённых пунктах Донбасса, заявил журналистам представитель Народной милиции ДНР. РИА Новости, 17.04.2021

2021-04-17T16:17

2021-04-17T16:17

2021-04-17T16:17

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ДОНЕЦК, 17 апр - РИА Новости. Украинские силовики разместили 27 единиц техники в населённых пунктах Донбасса, заявил журналистам представитель Народной милиции ДНР."Выявлено 27 единиц вооружения и военной техники ВСУ, размещенных вблизи жилых домов и муниципальных объектов на подконтрольной Украине территории", - сказал представитель ведомства.Он отметил, что в числе обнаруженной техники были БТР, 120-миллиметровые буксируемые артиллерийские орудия "Нона-К" и танки Т-64.

https://ria.ru/20210417/frantsuzy-1728720423.html

донбасс

донецкая народная республика

украина

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ситуация в днр и лнр, донбасс, донецкая народная республика, украина, в мире