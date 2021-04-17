https://ria.ru/20210417/tekhnika-1728724824.html
В ДНР заявили о размещении военной техники Украины в Донбассе
В ДНР заявили о размещении военной техники Украины в Донбассе
Украинские силовики разместили 27 единиц техники в населённых пунктах Донбасса, заявил журналистам представитель Народной милиции ДНР. РИА Новости, 17.04.2021
2021-04-17T16:17
2021-04-17T16:17
2021-04-17T16:17
ситуация в днр и лнр
донбасс
донецкая народная республика
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/04/02/1603942728_0:90:1883:1149_1920x0_80_0_0_c886b0c30452dbb3cb50d6d0bdb768bb.jpg
ДОНЕЦК, 17 апр - РИА Новости. Украинские силовики разместили 27 единиц техники в населённых пунктах Донбасса, заявил журналистам представитель Народной милиции ДНР."Выявлено 27 единиц вооружения и военной техники ВСУ, размещенных вблизи жилых домов и муниципальных объектов на подконтрольной Украине территории", - сказал представитель ведомства.Он отметил, что в числе обнаруженной техники были БТР, 120-миллиметровые буксируемые артиллерийские орудия "Нона-К" и танки Т-64.
https://ria.ru/20210417/frantsuzy-1728720423.html
донбасс
донецкая народная республика
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/04/02/1603942728_256:86:1793:1239_1920x0_80_0_0_328a3b063f1e2366dec595446bd67991.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ситуация в днр и лнр, донбасс, донецкая народная республика, украина, в мире