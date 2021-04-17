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В ДНР заявили о размещении военной техники Украины в Донбассе
В ДНР заявили о размещении военной техники Украины в Донбассе
Украинские силовики разместили 27 единиц техники в населённых пунктах Донбасса, заявил журналистам представитель Народной милиции ДНР. РИА Новости, 17.04.2021
2021-04-17T16:17
2021-04-17T16:17
ситуация в днр и лнр
донбасс
донецкая народная республика
украина
в мире
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ДОНЕЦК, 17 апр - РИА Новости. Украинские силовики разместили 27 единиц техники в населённых пунктах Донбасса, заявил журналистам представитель Народной милиции ДНР."Выявлено 27 единиц вооружения и военной техники ВСУ, размещенных вблизи жилых домов и муниципальных объектов на подконтрольной Украине территории", - сказал представитель ведомства.Он отметил, что в числе обнаруженной техники были БТР, 120-миллиметровые буксируемые артиллерийские орудия "Нона-К" и танки Т-64.
https://ria.ru/20210417/frantsuzy-1728720423.html
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ситуация в днр и лнр, донбасс, донецкая народная республика, украина, в мире

В ДНР заявили о размещении военной техники Украины в Донбассе

16:17 17.04.2021
 
© Фото : Операция объединенных силТренировка танковых резервов вооруженных сил Украины в Луганской области
Тренировка танковых резервов вооруженных сил Украины в Луганской области - РИА Новости, 1920, 17.04.2021
© Фото : Операция объединенных сил
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ДОНЕЦК, 17 апр - РИА Новости. Украинские силовики разместили 27 единиц техники в населённых пунктах Донбасса, заявил журналистам представитель Народной милиции ДНР.
"Выявлено 27 единиц вооружения и военной техники ВСУ, размещенных вблизи жилых домов и муниципальных объектов на подконтрольной Украине территории", - сказал представитель ведомства.
Он отметил, что в числе обнаруженной техники были БТР, 120-миллиметровые буксируемые артиллерийские орудия "Нона-К" и танки Т-64.
Военнослужащие США на церемонии открытия совместных военных учений Украины и стран НАТО Rapid Trident-2020 - РИА Новости, 1920, 17.04.2021
15:36
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Ситуация в ДНР и ЛНРДонбассДонецкая Народная РеспубликаУкраинаВ мире
 
 
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