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В Москве продолжили работы по благоустройству инфраструктуры
В Москве продолжили работы по благоустройству инфраструктуры
Работы в рамках месячника благоустройства продолжаются в субботу во всех округах Москвы, на внешней стороне Садового кольца промывают фасады зданий, в работах... РИА Новости, 17.04.2021
2021-04-17T14:01
2021-04-17T14:01
городское хозяйство москвы
москва
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Работы в рамках месячника благоустройства продолжаются в субботу во всех округах Москвы, на внешней стороне Садового кольца промывают фасады зданий, в работах задействованы почти 300 человек и около 100 автовышек, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."Продолжается большая уборка города. На внешней стороне Садового кольца прямо сейчас промываем фасады. В работах задействованы почти 300 человек и около 100 автовышек. Утром промыли памятники В.В. Маяковскому на Триумфальной площади и А.С. Пушкину на Пушкинской площади", - говорится в сообщении.Также отмечается, что в 12.00 началась третья промывка после зимы специальным моющим средством всех асфальтобетонных и плиточных покрытий дорог и прилегающих к ним парковок, тротуаров, дворовых территорий."Просим автомобилистов быть внимательными на дороге и не мешать прохождению колонн техники", - говорится в сообщении.Отмечается, что работы по весеннему благоустройству проходят во всех округах столицы. "Промываем элементы дорожно-транспортной инфраструктуры, приводим в порядок фасады и цоколи жилых и нежилых зданий, дворовые территории, детские и спортивные площадки, газоны", - говорится в сообщении.
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городское хозяйство москвы, москва

В Москве продолжили работы по благоустройству инфраструктуры

14:01 17.04.2021
 
© Пресс-служба департамента ЖКХ МосквыПромывка Ходынского тоннеля
Промывка Ходынского тоннеля - РИА Новости, 1920, 17.04.2021
© Пресс-служба департамента ЖКХ Москвы
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Работы в рамках месячника благоустройства продолжаются в субботу во всех округах Москвы, на внешней стороне Садового кольца промывают фасады зданий, в работах задействованы почти 300 человек и около 100 автовышек, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"Продолжается большая уборка города. На внешней стороне Садового кольца прямо сейчас промываем фасады. В работах задействованы почти 300 человек и около 100 автовышек. Утром промыли памятники В.В. Маяковскому на Триумфальной площади и А.С. Пушкину на Пушкинской площади", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что в 12.00 началась третья промывка после зимы специальным моющим средством всех асфальтобетонных и плиточных покрытий дорог и прилегающих к ним парковок, тротуаров, дворовых территорий.
"Просим автомобилистов быть внимательными на дороге и не мешать прохождению колонн техники", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что работы по весеннему благоустройству проходят во всех округах столицы. "Промываем элементы дорожно-транспортной инфраструктуры, приводим в порядок фасады и цоколи жилых и нежилых зданий, дворовые территории, детские и спортивные площадки, газоны", - говорится в сообщении.
 
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