https://ria.ru/20210417/subbotnik-1728711019.html

В Москве продолжили работы по благоустройству инфраструктуры

В Москве продолжили работы по благоустройству инфраструктуры

Работы в рамках месячника благоустройства продолжаются в субботу во всех округах Москвы, на внешней стороне Садового кольца промывают фасады зданий, в работах... РИА Новости, 17.04.2021

2021-04-17T14:01

2021-04-17T14:01

2021-04-17T14:01

городское хозяйство москвы

москва

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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Работы в рамках месячника благоустройства продолжаются в субботу во всех округах Москвы, на внешней стороне Садового кольца промывают фасады зданий, в работах задействованы почти 300 человек и около 100 автовышек, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."Продолжается большая уборка города. На внешней стороне Садового кольца прямо сейчас промываем фасады. В работах задействованы почти 300 человек и около 100 автовышек. Утром промыли памятники В.В. Маяковскому на Триумфальной площади и А.С. Пушкину на Пушкинской площади", - говорится в сообщении.Также отмечается, что в 12.00 началась третья промывка после зимы специальным моющим средством всех асфальтобетонных и плиточных покрытий дорог и прилегающих к ним парковок, тротуаров, дворовых территорий."Просим автомобилистов быть внимательными на дороге и не мешать прохождению колонн техники", - говорится в сообщении.Отмечается, что работы по весеннему благоустройству проходят во всех округах столицы. "Промываем элементы дорожно-транспортной инфраструктуры, приводим в порядок фасады и цоколи жилых и нежилых зданий, дворовые территории, детские и спортивные площадки, газоны", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20210415/uborka-1728392189.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

городское хозяйство москвы, москва