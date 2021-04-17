https://ria.ru/20210417/subbotnik-1728693767.html

Лукашенко принял участие в общереспубликанском субботнике

Лукашенко принял участие в общереспубликанском субботнике

Общереспубликанский субботник проходит в Белоруссии 17 апреля, в нем традиционно участвует и президент страны Александр Лукашенко. РИА Новости, 17.04.2021

2021-04-17T10:59

2021-04-17T10:59

2021-04-17T10:59

александр лукашенко

белоруссия

в мире

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МИНСК, 17 апр – РИА Новости. Общереспубликанский субботник проходит в Белоруссии 17 апреля, в нем традиционно участвует и президент страны Александр Лукашенко.Как сообщила пресс-служба главы государства, в этот день в планах у Лукашенко - трудиться на своей малой родине - в агрогородке Александрия Шкловского района Могилевской области."Бригада на субботнике во главе с Александром Лукашенко будет заниматься благоустройством и озеленением территории вокруг площадки, где ежегодно на Купалье проводится популярный и полюбившийся гостям из разных стран фестиваль "Александрия собирает друзей", - говорится в сообщении пресс-службы.Республиканский субботник проходит в Белоруссии ежегодно, в нем традиционно участвуют как высшие должностные лица, так и обычные граждане. Сотрудники организаций могут на добровольной основе провести субботник на рабочих местах или заняться физическим трудом, например, привести в надлежащее состояние историко-культурные ценности, населенные пункты. Представителям организаций, которые участвуют в субботнике, этот день засчитывается как рабочий, а вырученные средства не идут в зарплату, а перечисляются на специальные счета, откуда потом распределяются в зависимости от целей и задач. В прошлом году субботник в Белоруссии прошел несмотря на пандемию нового коронавируса, было собрано более 3,5 миллиона долларов.Лукашенко со своими сыновьями также неизменно принимает активное участие в субботниках и всегда подчеркивал важность сохранения традиции проведения подобных мероприятий. Как правило, глава государства работает на знаковых строительных объектах, благоустройстве территорий и высадке деревьев. Например, за последние годы субботники с участием президента прошли на строительстве нового здания Государственного музея истории Великой Отечественной войны, культурно-развлекательного спортивного комплекса "Чижовка-Арена", аквапарка "Лебяжий", новых роддома и детской поликлиники в Минске, Центра олимпийской подготовки по художественной гимнастике.Как ранее сообщала пресс-служба белорусского правительства, в этом году в ходе субботника планируется выполнить работы по благоустройству и приведению в надлежащее состояние объектов и территорий населенных пунктов, историко-культурных ценностей, мемориальных комплексов, мест боевой и воинской славы времен Великой Отечественной войны. Ранее власти страны озвучивали оценки, что в этом году ожидается участие в субботнике более 2 миллионов белорусов, а общий объем собранных средств может составить не менее 8 миллионов белорусских рублей (свыше 3 миллионов долларов).Планируется, что 50% заработанных в этот день денежных средств направят минздраву на укрепление материально-технической базы медицинских учреждений, в том числе на закупку оборудования для оказания плановой и экстренной медицинской помощи населению. Кроме того, согласно сообщению правительства, деньги в том числе будут направлены "на частичное финансирование закупок вакцины от COVID-19 в целях обеспечения доступности вакцинации для населения". Оставшиеся 50% заработанных на субботнике денежных средств останутся в распоряжении облисполкомов и Минского горисполкома. Их планируется направить на ремонт, реконструкцию, реставрацию, восстановление историко-культурных ценностей, мемориальных комплексов, мест боевой и воинской славы времен Великой Отечественной войны.

https://ria.ru/20210416/putin-1728561566.html

https://ria.ru/20210411/lukashenko-1727535786.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр лукашенко, белоруссия, в мире