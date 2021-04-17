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Хорошие новости
https://ria.ru/20210417/splav-1728766795.html
В Рязанской области спасли унесенных течением 27 участников сплава по Оке
В Рязанской области спасли унесенных течением 27 участников сплава по Оке
Под Рязанью спасли 27 участников сплава по Оке, которым сильный ветер помешал завершить путешествие. РИА Новости, 17.04.2021
2021-04-17T22:57
2021-04-17T23:57
хорошие новости
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
рязань
рязанская область
происшествия
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РЯЗАНЬ, 17 апр — РИА Новости. Под Рязанью спасли 27 участников сплава по Оке, которым сильный ветер помешал завершить путешествие."Семнадцатого апреля в 16:33 в оперативно-диспетчерскую службу ГУ МЧС &lt;...&gt; поступило сообщение о том, что в районе населенного пункта Шумашь на разливе реки Оки проходит сплав на сап-серфинге большой группы людей &lt;...&gt;. В связи с ухудшением погодных условий, усилением ветра, группу людей начало сносить вниз по течению реки", — сообщило ГУ МЧС по региону.Как рассказала одна из участниц, первая часть сплава прошла легко, однако на обратном пути сильный ветер начал сносить их с курса."Мы старались грести изо всех сил, пока не поняли, что уже несколько минут просто находимся на одном месте. Стало ясно, что сами выбраться мы не сможем. Мы причалили к небольшому кусту на воде и стали ждать помощи", — приводит ведомство слова девушки.Центральная спасательная станция на воде Рязани направила спасателей к месту происшествия в 16:45. Выяснилось, что "людей разбросало на большой дистанции друг от друга". В спасательной операции приняли участие пять человек, три единицы техники, в том числе два плавсредства."Благодаря быстрому вызову спасателей и оперативному, слаженному реагированию подразделений ГУ МЧС России по Рязанской области все 27 человек были спасены и доставлены на берег, в ходе спасательной операции пострадавших нет", — уточняет управление.Сап-серфинг — разновидность серфинга, когда человек, стоя на особой доске, SUP-борде, гребет веслом, а не руками.
https://ria.ru/20210414/spasenie-1728198354.html
россия
рязань
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россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), рязань, рязанская область, происшествия

В Рязанской области спасли унесенных течением 27 участников сплава по Оке

22:57 17.04.2021 (обновлено: 23:57 17.04.2021)
 
© РИА Новости / Виктор Хабаров / Перейти в фотобанкСплав туристов-водников
Сплав туристов-водников - РИА Новости, 1920, 17.04.2021
© РИА Новости / Виктор Хабаров
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РЯЗАНЬ, 17 апр — РИА Новости. Под Рязанью спасли 27 участников сплава по Оке, которым сильный ветер помешал завершить путешествие.
"Семнадцатого апреля в 16:33 в оперативно-диспетчерскую службу ГУ МЧС <...> поступило сообщение о том, что в районе населенного пункта Шумашь на разливе реки Оки проходит сплав на сап-серфинге большой группы людей <...>. В связи с ухудшением погодных условий, усилением ветра, группу людей начало сносить вниз по течению реки", — сообщило ГУ МЧС по региону.
Как рассказала одна из участниц, первая часть сплава прошла легко, однако на обратном пути сильный ветер начал сносить их с курса.
"Мы старались грести изо всех сил, пока не поняли, что уже несколько минут просто находимся на одном месте. Стало ясно, что сами выбраться мы не сможем. Мы причалили к небольшому кусту на воде и стали ждать помощи", — приводит ведомство слова девушки.
Центральная спасательная станция на воде Рязани направила спасателей к месту происшествия в 16:45. Выяснилось, что "людей разбросало на большой дистанции друг от друга". В спасательной операции приняли участие пять человек, три единицы техники, в том числе два плавсредства.
"Благодаря быстрому вызову спасателей и оперативному, слаженному реагированию подразделений ГУ МЧС России по Рязанской области все 27 человек были спасены и доставлены на берег, в ходе спасательной операции пострадавших нет", — уточняет управление.
Сап-серфинг — разновидность серфинга, когда человек, стоя на особой доске, SUP-борде, гребет веслом, а не руками.
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