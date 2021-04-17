https://ria.ru/20210417/sobaki-1728704944.html

В Башкирии четырехлетнего ребенка загрызли собаки

В Башкирии четырехлетнего ребенка загрызли собаки

В Башкирии бродячие собаки загрызли четырехлетнего ребенка, когда он играл возле дома, сообщили в прокуратуре республики. РИА Новости, 17.04.2021

2021-04-17T13:00

2021-04-17T13:00

2021-04-17T23:28

республика башкортостан

учалинский район

происшествия

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УФА, 17 апр — РИА Новости. В Башкирии бродячие собаки загрызли четырехлетнего ребенка, когда он играл возле дома, сообщили в прокуратуре республики.Инцидент произошел в субботу утром в деревне Сафарово Учалинского района. Ребенок скончался на месте от полученных повреждений.В СУ СК России по Башкирии заявили, что в момент нападения ребенок катался на велосипеде.На место инцидента выехал учалинский межрайонный прокурор Ильдар Гильманов."Прокуратура поверит исполнение органами местного самоуправления мероприятий по обеспечению безопасного проживания населения, в том числе по отлову бездомных животных", — отметили в надзорном ведомстве.Сотрудники прокуратуры оценят деятельность органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.Возбуждено уголовное дело о халатности.

https://ria.ru/20210415/sobaka-1728336523.html

республика башкортостан

учалинский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

республика башкортостан, учалинский район, происшествия