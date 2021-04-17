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В Башкирии четырехлетнего ребенка загрызли собаки
В Башкирии четырехлетнего ребенка загрызли собаки
В Башкирии бродячие собаки загрызли четырехлетнего ребенка, когда он играл возле дома, сообщили в прокуратуре республики. РИА Новости, 17.04.2021
2021-04-17T13:00
2021-04-17T13:00
2021-04-17T23:28
республика башкортостан
учалинский район
происшествия
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УФА, 17 апр — РИА Новости. В Башкирии бродячие собаки загрызли четырехлетнего ребенка, когда он играл возле дома, сообщили в прокуратуре республики.Инцидент произошел в субботу утром в деревне Сафарово Учалинского района. Ребенок скончался на месте от полученных повреждений.В СУ СК России по Башкирии заявили, что в момент нападения ребенок катался на велосипеде.На место инцидента выехал учалинский межрайонный прокурор Ильдар Гильманов."Прокуратура поверит исполнение органами местного самоуправления мероприятий по обеспечению безопасного проживания населения, в том числе по отлову бездомных животных", — отметили в надзорном ведомстве.Сотрудники прокуратуры оценят деятельность органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.Возбуждено уголовное дело о халатности.
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РИА Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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республика башкортостан, учалинский район, происшествия