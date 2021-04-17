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Шапка супертега Новое оружие России - РИА Новости, 1920
Новое оружие России
https://ria.ru/20210417/sirius-1728674198.html
Источник рассказал, когда начнутся испытания ударного дрона "Сириус"
Источник рассказал, когда начнутся испытания ударного дрона "Сириус"
Создание первого опытного образца нового российского ударного беспилотного летательного аппарата (БПЛА) "Сириус" завершится в 2022 году, в том же году начнутся... РИА Новости, 17.04.2021
2021-04-17T03:08
2021-04-17T03:08
новое оружие россии
россия
кронштадт
сирия
армия
технологии
безопасность
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​МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Создание первого опытного образца нового российского ударного беспилотного летательного аппарата (БПЛА) "Сириус" завершится в 2022 году, в том же году начнутся его летные испытания, сообщил РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе.Разведывательно-ударный БПЛА "Сириус" разрабатывается компанией "Кронштадт". Полноразмерный макет аппарата с предполагаемым вооружением был показан летом прошлого года на выставке "Армия-2020".Источник добавил, что общая масса боевой нагрузки "Сириуса" будет составлять 300 килограммов, аппарат сможет нести управляемые авиационные ракеты класса "воздух-поверхность" массой до 100 килограммов, а также неуправляемые и корректируемые авиационные бомбы массой от 50 до 250 килограммов.По ранее публиковавшимся компанией "Кронштадт" данным, БПЛА "Сириус" относится к классу средневысотных беспилотных аппаратов большой продолжительности полета. Аппарат получит взлетную массу до 2 тонн, размах его крыла составит до 23 метров, продолжительность полета должна достигать 20 часов. Максимальная высота полета беспилотника заявлена в 7 тысяч метров, крейсерская скорость аппарата составит 180 километров в час. "Сириус" будет оснащаться двумя турбовинтовыми двигателями.БПЛА "Иноходец" также разработан компанией "Кронштадт". Его взлетная масса составляет 1000 килограммов, масса боевой нагрузки - до 200 килограммов. Аппарат имеют один поршневой двигатель, крейсерскую скорость - 120 километров час и может находится в воздухе до 24 часов. Дроны "Иноходец" применялись Вооруженными силами РФ для нанесения ударов по объектам террористов в Сирии.
https://ria.ru/20210416/drony-1728507968.html
https://ria.ru/20210414/bespilotniki-1728168261.html
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россия, кронштадт, сирия, армия, технологии, безопасность

Источник рассказал, когда начнутся испытания ударного дрона "Сириус"

03:08 17.04.2021
 
© Фото : предоставлено главным конструктором Александром БегакБПЛА "Сириус"
БПЛА Сириус - РИА Новости, 1920, 17.04.2021
© Фото : предоставлено главным конструктором Александром Бегак
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​МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Создание первого опытного образца нового российского ударного беспилотного летательного аппарата (БПЛА) "Сириус" завершится в 2022 году, в том же году начнутся его летные испытания, сообщил РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе.
Разведывательно-ударный БПЛА "Сириус" разрабатывается компанией "Кронштадт". Полноразмерный макет аппарата с предполагаемым вооружением был показан летом прошлого года на выставке "Армия-2020".
"Работы по созданию первого опытного образца ударного беспилотника "Сириус" планируется завершить в 2022 году. В том же году беспилотник выполнит первый полет и начнется программа его летных испытаний. Новый БПЛА массой 2 тонны получит более мощный комплекс вооружения, чем у аппаратов "Иноходец", - рассказал собеседник агентства.
Источник добавил, что общая масса боевой нагрузки "Сириуса" будет составлять 300 килограммов, аппарат сможет нести управляемые авиационные ракеты класса "воздух-поверхность" массой до 100 килограммов, а также неуправляемые и корректируемые авиационные бомбы массой от 50 до 250 килограммов.
Комплекс воздушной разведки с беспилотными летательными аппаратами большой продолжительности полета с возможностью выполнения разведывательно-ударных задач Орион компании Кронштадт - РИА Новости, 1920, 16.04.2021
Вчера, 03:21Новое оружие России
В России началось строительство завода по производству ударных дронов
По ранее публиковавшимся компанией "Кронштадт" данным, БПЛА "Сириус" относится к классу средневысотных беспилотных аппаратов большой продолжительности полета. Аппарат получит взлетную массу до 2 тонн, размах его крыла составит до 23 метров, продолжительность полета должна достигать 20 часов. Максимальная высота полета беспилотника заявлена в 7 тысяч метров, крейсерская скорость аппарата составит 180 километров в час. "Сириус" будет оснащаться двумя турбовинтовыми двигателями.
БПЛА "Иноходец" также разработан компанией "Кронштадт". Его взлетная масса составляет 1000 килограммов, масса боевой нагрузки - до 200 килограммов. Аппарат имеют один поршневой двигатель, крейсерскую скорость - 120 километров час и может находится в воздухе до 24 часов. Дроны "Иноходец" применялись Вооруженными силами РФ для нанесения ударов по объектам террористов в Сирии.
Беспилотный летательный аппарат - РИА Новости, 1920, 14.04.2021
14 апреля, 01:08Новое оружие России
Источник рассказал о работах над единым комплексом оружия для БПЛА
 
Новое оружие РоссииРоссияКронштадтСирияАрмияТехнологииБезопасность
 
 
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