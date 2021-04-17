https://ria.ru/20210417/sirius-1728674198.html
Источник рассказал, когда начнутся испытания ударного дрона "Сириус"
Источник рассказал, когда начнутся испытания ударного дрона "Сириус"
Создание первого опытного образца нового российского ударного беспилотного летательного аппарата (БПЛА) "Сириус" завершится в 2022 году, в том же году начнутся... РИА Новости, 17.04.2021
2021-04-17T03:08
2021-04-17T03:08
2021-04-17T03:08
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сирия
армия
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Создание первого опытного образца нового российского ударного беспилотного летательного аппарата (БПЛА) "Сириус" завершится в 2022 году, в том же году начнутся его летные испытания, сообщил РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе.Разведывательно-ударный БПЛА "Сириус" разрабатывается компанией "Кронштадт". Полноразмерный макет аппарата с предполагаемым вооружением был показан летом прошлого года на выставке "Армия-2020".Источник добавил, что общая масса боевой нагрузки "Сириуса" будет составлять 300 килограммов, аппарат сможет нести управляемые авиационные ракеты класса "воздух-поверхность" массой до 100 килограммов, а также неуправляемые и корректируемые авиационные бомбы массой от 50 до 250 килограммов.По ранее публиковавшимся компанией "Кронштадт" данным, БПЛА "Сириус" относится к классу средневысотных беспилотных аппаратов большой продолжительности полета. Аппарат получит взлетную массу до 2 тонн, размах его крыла составит до 23 метров, продолжительность полета должна достигать 20 часов. Максимальная высота полета беспилотника заявлена в 7 тысяч метров, крейсерская скорость аппарата составит 180 километров в час. "Сириус" будет оснащаться двумя турбовинтовыми двигателями.БПЛА "Иноходец" также разработан компанией "Кронштадт". Его взлетная масса составляет 1000 килограммов, масса боевой нагрузки - до 200 килограммов. Аппарат имеют один поршневой двигатель, крейсерскую скорость - 120 километров час и может находится в воздухе до 24 часов. Дроны "Иноходец" применялись Вооруженными силами РФ для нанесения ударов по объектам террористов в Сирии.
https://ria.ru/20210416/drony-1728507968.html
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россия, кронштадт, сирия, армия, технологии, безопасность
МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Создание первого опытного образца нового российского ударного беспилотного летательного аппарата (БПЛА) "Сириус" завершится в 2022 году, в том же году начнутся его летные испытания, сообщил РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе.
Разведывательно-ударный БПЛА "Сириус" разрабатывается компанией "Кронштадт
". Полноразмерный макет аппарата с предполагаемым вооружением был показан летом прошлого года на выставке "Армия-2020".
"Работы по созданию первого опытного образца ударного беспилотника "Сириус" планируется завершить в 2022 году. В том же году беспилотник выполнит первый полет и начнется программа его летных испытаний. Новый БПЛА массой 2 тонны получит более мощный комплекс вооружения, чем у аппаратов "Иноходец", - рассказал собеседник агентства.
Источник добавил, что общая масса боевой нагрузки "Сириуса" будет составлять 300 килограммов, аппарат сможет нести управляемые авиационные ракеты класса "воздух-поверхность" массой до 100 килограммов, а также неуправляемые и корректируемые авиационные бомбы массой от 50 до 250 килограммов.
По ранее публиковавшимся компанией "Кронштадт" данным, БПЛА "Сириус" относится к классу средневысотных беспилотных аппаратов большой продолжительности полета. Аппарат получит взлетную массу до 2 тонн, размах его крыла составит до 23 метров, продолжительность полета должна достигать 20 часов. Максимальная высота полета беспилотника заявлена в 7 тысяч метров, крейсерская скорость аппарата составит 180 километров в час. "Сириус" будет оснащаться двумя турбовинтовыми двигателями.
БПЛА "Иноходец" также разработан компанией "Кронштадт". Его взлетная масса составляет 1000 килограммов, масса боевой нагрузки - до 200 килограммов. Аппарат имеют один поршневой двигатель, крейсерскую скорость - 120 километров час и может находится в воздухе до 24 часов. Дроны "Иноходец" применялись Вооруженными силами РФ
для нанесения ударов по объектам террористов в Сирии
.