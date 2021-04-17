https://ria.ru/20210417/sanktsii-1728736244.html

Bloomberg: США намерены ужесточить санкции против российских ценных бумаг

Bloomberg: США намерены ужесточить санкции против российских ценных бумаг

Администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность ужесточения санкций против российских долговых ценных бумаг, передает Bloomberg со ссылкой на РИА Новости, 17.04.2021

2021-04-17T17:42

2021-04-17T17:42

2021-04-17T19:07

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сша

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МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность ужесточения санкций против российских долговых ценных бумаг, передает Bloomberg со ссылкой на источники. Как сообщили собеседники агентства, в Белом доме изучают последствия введенных в четверг антироссийских ограничений. Новые меры могут применить, если Москва "не прекратит хакерские атаки и попытки вмешательства в политический процесс США". Один из возможных вариантов — запрет американским компаниям покупать рублевые облигации, выпущенные российскими госбанками, не только на первичном, но и на вторичном рынке. Соединенные Штаты 15 апреля ввели новые ограничения против России и заявили о высылке десяти сотрудников российских дипмиссий. После этого в МИД отметили, что санкционный курс Вашингтона не отвечает интересам народов двух стран.Накануне Россия объявила об ответных мерах: из страны высылают десять американских дипломатов, оставшимся не разрешат больше свободно перемещаться по стране. Кроме того, Москва ввела персональные санкции против чиновников из администрации — как бывших, так и действующих — и рекомендовала американскому послу уехать в Вашингтон на консультации.

https://ria.ru/20210417/reyting-1728717498.html

https://ria.ru/20210417/gosdolg-1728633025.html

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