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Госдеп заявил о праве ответа на контрсанкции России
Госдеп заявил о праве ответа на контрсанкции России
Госдеп выразил сожаление из-за контрсанкций России и заявил о праве ответа на них. Сообщение представителя внешнеполитического ведомства передает канал CNN. РИА Новости, 17.04.2021
2021-04-17T01:10
2021-04-17T07:23
санкции в отношении россии
вашингтон
джон салливан
москва
россия
сша
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ВАШИНГТОН, 17 апр — РИА Новости. Госдеп выразил сожаление из-за контрсанкций России и заявил о праве ответа на них. Сообщение представителя внешнеполитического ведомства передает канал CNN.По его словам, ответ Москвы на ограничительные меры Вашингтона "ведет к эскалации".Вечером в пятницу МИД опубликовал список мер, которые приняла Москва в ответ на американские санкции.Послу США, в частности, рекомендовано отправиться в Вашингтон для консультаций.Помимо этого, объявлено о прекращении краткосрочных поездок сотрудников дипмиссии США, ограничивается передвижение американских дипломатов по стране, прекращается работа американских фондов, подконтрольных Госдепу и другим ведомствам, десяти американским дипломатам предложено покинуть Россию.Кроме того, власти запретили восьми действующим и бывшим чиновникам администрации США въезд на территорию страны.Штаты ввели новые ограничительные меры против Москвы 15 апреля. Под санкции попали 32 физических лица и объединения. Ограничения, в том числе запрещают американским финансовым учреждениям приобретать при первичном размещении российские гособлигации после 14 июня. Помимо этого, Вашингтон объявил о выдворении из страны десяти российских дипломатов.
https://ria.ru/20210416/sanktsii-1728662848.html
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санкции в отношении россии, вашингтон, джон салливан, москва, россия, сша, в мире

Госдеп заявил о праве ответа на контрсанкции России

01:10 17.04.2021 (обновлено: 07:23 17.04.2021)
 
© AP Photo / J. Scott Applewhite, FileЗдание Госдепартамента США в Вашингтоне
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 17.04.2021
© AP Photo / J. Scott Applewhite, File
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 17 апр — РИА Новости. Госдеп выразил сожаление из-за контрсанкций России и заявил о праве ответа на них. Сообщение представителя внешнеполитического ведомства передает канал CNN.
По его словам, ответ Москвы на ограничительные меры Вашингтона "ведет к эскалации".

"Наши недавние действия были пропорциональными и подходящими. Не в наших интересах попасть в цикл эскалации, но мы оставляем право ответить на любые ответные российские меры", — говорится в заявлении представителя.

Вечером в пятницу МИД опубликовал список мер, которые приняла Москва в ответ на американские санкции.
Послу США, в частности, рекомендовано отправиться в Вашингтон для консультаций.
Чрезвычайный и полномочный посол США Джон Джозеф Салливан - РИА Новости, 1920, 16.04.2021
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Посол США прокомментировал ответные санкции России
Помимо этого, объявлено о прекращении краткосрочных поездок сотрудников дипмиссии США, ограничивается передвижение американских дипломатов по стране, прекращается работа американских фондов, подконтрольных Госдепу и другим ведомствам, десяти американским дипломатам предложено покинуть Россию.
Кроме того, власти запретили восьми действующим и бывшим чиновникам администрации США въезд на территорию страны.
Штаты ввели новые ограничительные меры против Москвы 15 апреля. Под санкции попали 32 физических лица и объединения. Ограничения, в том числе запрещают американским финансовым учреждениям приобретать при первичном размещении российские гособлигации после 14 июня. Помимо этого, Вашингтон объявил о выдворении из страны десяти российских дипломатов.
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