Госдеп заявил о праве ответа на контрсанкции России
01:10 17.04.2021 (обновлено: 07:23 17.04.2021)
© AP Photo / J. Scott Applewhite, FileЗдание Госдепартамента США в Вашингтоне
© AP Photo / J. Scott Applewhite, File
ВАШИНГТОН, 17 апр — РИА Новости. Госдеп выразил сожаление из-за контрсанкций России и заявил о праве ответа на них. Сообщение представителя внешнеполитического ведомства передает канал CNN.
По его словам, ответ Москвы на ограничительные меры Вашингтона "ведет к эскалации".
"Наши недавние действия были пропорциональными и подходящими. Не в наших интересах попасть в цикл эскалации, но мы оставляем право ответить на любые ответные российские меры", — говорится в заявлении представителя.
Вечером в пятницу МИД опубликовал список мер, которые приняла Москва в ответ на американские санкции.
Послу США, в частности, рекомендовано отправиться в Вашингтон для консультаций.
Помимо этого, объявлено о прекращении краткосрочных поездок сотрудников дипмиссии США, ограничивается передвижение американских дипломатов по стране, прекращается работа американских фондов, подконтрольных Госдепу и другим ведомствам, десяти американским дипломатам предложено покинуть Россию.
Кроме того, власти запретили восьми действующим и бывшим чиновникам администрации США въезд на территорию страны.
Штаты ввели новые ограничительные меры против Москвы 15 апреля. Под санкции попали 32 физических лица и объединения. Ограничения, в том числе запрещают американским финансовым учреждениям приобретать при первичном размещении российские гособлигации после 14 июня. Помимо этого, Вашингтон объявил о выдворении из страны десяти российских дипломатов.
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