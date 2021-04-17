https://ria.ru/20210417/sanktsii-1728671849.html

Госдеп заявил о праве ответа на контрсанкции России

Госдеп заявил о праве ответа на контрсанкции России

Госдеп выразил сожаление из-за контрсанкций России и заявил о праве ответа на них. Сообщение представителя внешнеполитического ведомства передает канал CNN. РИА Новости, 17.04.2021

2021-04-17T01:10

2021-04-17T01:10

2021-04-17T07:23

санкции в отношении россии

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джон салливан

москва

россия

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ВАШИНГТОН, 17 апр — РИА Новости. Госдеп выразил сожаление из-за контрсанкций России и заявил о праве ответа на них. Сообщение представителя внешнеполитического ведомства передает канал CNN.По его словам, ответ Москвы на ограничительные меры Вашингтона "ведет к эскалации".Вечером в пятницу МИД опубликовал список мер, которые приняла Москва в ответ на американские санкции.Послу США, в частности, рекомендовано отправиться в Вашингтон для консультаций.Помимо этого, объявлено о прекращении краткосрочных поездок сотрудников дипмиссии США, ограничивается передвижение американских дипломатов по стране, прекращается работа американских фондов, подконтрольных Госдепу и другим ведомствам, десяти американским дипломатам предложено покинуть Россию.Кроме того, власти запретили восьми действующим и бывшим чиновникам администрации США въезд на территорию страны.Штаты ввели новые ограничительные меры против Москвы 15 апреля. Под санкции попали 32 физических лица и объединения. Ограничения, в том числе запрещают американским финансовым учреждениям приобретать при первичном размещении российские гособлигации после 14 июня. Помимо этого, Вашингтон объявил о выдворении из страны десяти российских дипломатов.

https://ria.ru/20210416/sanktsii-1728662848.html

https://ria.ru/20210409/sanktsii-1727408641.html

вашингтон

москва

россия

сша

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санкции в отношении россии, вашингтон, джон салливан, москва, россия, сша, в мире