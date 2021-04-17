https://ria.ru/20210417/rpts-1728735736.html

В РПЦ считают, что перемены в США не внушают оптимизма

В РПЦ считают, что перемены в США не внушают оптимизма

В РПЦ считают, что перемены в США не внушают оптимизма, и рассчитывают, что президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию выскажется по... РИА Новости, 17.04.2021

2021-04-17T17:37

2021-04-17T17:37

2021-04-17T17:37

религия и мировоззрение

россия

митрополит волоколамский иларион

русская православная церковь

владимир путин

сша

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МОСКВА, 17 апр – РИА Новости. В РПЦ считают, что перемены в США не внушают оптимизма, и рассчитывают, что президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию выскажется по внешнеполитическим угрозам, заявил митрополит Волоколамский Иларион.Прямая трансляция послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию состоится 21 апреля.Митрополит отметил, что поскольку каждый год послание президента определяет вектор развития страны на следующий год, то в нем будет уделено внимание героизму врачей и эпидемиологов, разработавших вакцину, социальной проблематике, тому, как сейчас живут россияне, мерам для улучшения их материального положения."Думаю, также в послании будет уделено внимание и внешнеполитической ситуации, которая за прошедший год не стала лучше, а в чем-то она ухудшилась, и те перемены, которые произошли, например, в США. Они не внушают оптимизма", - полагает митрополит Иларион.Он считает, что президент в послании обратит внимание на внешнеполитические вопросы. "В целом международная ситуация и то напряжение, которое продолжает возрастать между, с одной стороны, Россией, с другой стороны, западным миром, я надеюсь, что этому также будет уделено внимание в послании президента", - сказал митрополит Волоколамский.

https://ria.ru/20210118/pravoslavie-1593506880.html

https://ria.ru/20201219/bayden-1590063621.html

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россия, митрополит волоколамский иларион, русская православная церковь, владимир путин, сша