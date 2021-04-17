https://ria.ru/20210417/rebenok-1728757003.html

В Петербурге лепнина упала на коляску с ребенком

В Петербурге лепнина упала на коляску с ребенком

Прокуратура проводит проверку после падения лепнины с фасада дома в Санкт-Петербурге на коляску с двухлетним ребенком, сообщает городская прокуратура. РИА Новости, 17.04.2021

2021-04-17T20:46

2021-04-17T20:46

2021-04-17T20:46

санкт-петербург

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578125927_0:317:3076:2047_1920x0_80_0_0_7e940ed623d25dbc06e8dfa81cc23812.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 апр - РИА Новости. Прокуратура проводит проверку после падения лепнины с фасада дома в Санкт-Петербурге на коляску с двухлетним ребенком, сообщает городская прокуратура.Инцидент произошел у дома №167 на Московском проспекте.Прокуратура Московского района Петербурга начала проверку по этому факту."В ходе проверки прокуратурой будут изучены обстоятельства произошедшего, дана всесторонняя оценка исполнения требований законодательства в действиях должностных лиц управляющей компании по содержанию общего имущества дома", - говорится в сообщении.Как уточнили РИА Новости в надзорном ведомстве, ребенок госпитализирован.По данным местных СМИ, у двухлетнего мальчика травмы лица и сотрясение мозга.

https://radiosputnik.ria.ru/20210409/lepnina-1727614097.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210103/obval-1591891035.html

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

санкт-петербург, происшествия