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В Петербурге лепнина упала на коляску с ребенком
В Петербурге лепнина упала на коляску с ребенком
Прокуратура проводит проверку после падения лепнины с фасада дома в Санкт-Петербурге на коляску с двухлетним ребенком, сообщает городская прокуратура. РИА Новости, 17.04.2021
2021-04-17T20:46
2021-04-17T20:46
санкт-петербург
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 апр - РИА Новости. Прокуратура проводит проверку после падения лепнины с фасада дома в Санкт-Петербурге на коляску с двухлетним ребенком, сообщает городская прокуратура.Инцидент произошел у дома №167 на Московском проспекте.Прокуратура Московского района Петербурга начала проверку по этому факту."В ходе проверки прокуратурой будут изучены обстоятельства произошедшего, дана всесторонняя оценка исполнения требований законодательства в действиях должностных лиц управляющей компании по содержанию общего имущества дома", - говорится в сообщении.Как уточнили РИА Новости в надзорном ведомстве, ребенок госпитализирован.По данным местных СМИ, у двухлетнего мальчика травмы лица и сотрясение мозга.
https://radiosputnik.ria.ru/20210409/lepnina-1727614097.html
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санкт-петербург, происшествия

В Петербурге лепнина упала на коляску с ребенком

20:46 17.04.2021
 
© РИА Новости / Павел ЛисицынКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи в Свердловской области
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи в Свердловской области - РИА Новости, 1920, 17.04.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 апр - РИА Новости. Прокуратура проводит проверку после падения лепнины с фасада дома в Санкт-Петербурге на коляску с двухлетним ребенком, сообщает городская прокуратура.
Инцидент произошел у дома №167 на Московском проспекте.
Прокуратура Московского района Петербурга начала проверку по этому факту.
"В ходе проверки прокуратурой будут изучены обстоятельства произошедшего, дана всесторонняя оценка исполнения требований законодательства в действиях должностных лиц управляющей компании по содержанию общего имущества дома", - говорится в сообщении.
Сотрудник екатеринбургской МБУ Станции скорой медицинской помощи им. В. Ф. Капиноса - РИА Новости, 1920, 09.04.2021
9 апреля, 18:49
В Петербурге на голову прохожего с дома рухнула лепнина
Как уточнили РИА Новости в надзорном ведомстве, ребенок госпитализирован.
По данным местных СМИ, у двухлетнего мальчика травмы лица и сотрясение мозга.
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В центре Санкт-Петербурга заметили обрушение фасадов "исторических" домов
 
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