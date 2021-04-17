https://ria.ru/20210417/rebenok-1728757003.html
В Петербурге лепнина упала на коляску с ребенком
В Петербурге лепнина упала на коляску с ребенком
Прокуратура проводит проверку после падения лепнины с фасада дома в Санкт-Петербурге на коляску с двухлетним ребенком, сообщает городская прокуратура. РИА Новости, 17.04.2021
2021-04-17T20:46
2021-04-17T20:46
2021-04-17T20:46
санкт-петербург
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578125927_0:317:3076:2047_1920x0_80_0_0_7e940ed623d25dbc06e8dfa81cc23812.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 апр - РИА Новости. Прокуратура проводит проверку после падения лепнины с фасада дома в Санкт-Петербурге на коляску с двухлетним ребенком, сообщает городская прокуратура.Инцидент произошел у дома №167 на Московском проспекте.Прокуратура Московского района Петербурга начала проверку по этому факту."В ходе проверки прокуратурой будут изучены обстоятельства произошедшего, дана всесторонняя оценка исполнения требований законодательства в действиях должностных лиц управляющей компании по содержанию общего имущества дома", - говорится в сообщении.Как уточнили РИА Новости в надзорном ведомстве, ребенок госпитализирован.По данным местных СМИ, у двухлетнего мальчика травмы лица и сотрясение мозга.
https://radiosputnik.ria.ru/20210409/lepnina-1727614097.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210103/obval-1591891035.html
санкт-петербург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578125927_246:0:2975:2047_1920x0_80_0_0_f2e4e6e604f2989ab3b797676d512787.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
санкт-петербург, происшествия
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 апр - РИА Новости.
Прокуратура проводит проверку после падения лепнины с фасада дома в Санкт-Петербурге
на коляску с двухлетним ребенком, сообщает городская прокуратура.
Инцидент произошел у дома №167 на Московском проспекте.
Прокуратура Московского района Петербурга начала проверку по этому факту.
"В ходе проверки прокуратурой будут изучены обстоятельства произошедшего, дана всесторонняя оценка исполнения требований законодательства в действиях должностных лиц управляющей компании по содержанию общего имущества дома", - говорится в сообщении.
Как уточнили РИА Новости в надзорном ведомстве, ребенок госпитализирован.
По данным местных СМИ, у двухлетнего мальчика травмы лица и сотрясение мозга.