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Врач назвал признаки "развода" людей на ненужных анализах
Врач назвал признаки "развода" людей на ненужных анализах
Большое количество анализов и медицинских исследований — еще не признак глубокого и всестороннего изучения диагноза. Многие из них малоинформативны или... РИА Новости, 17.04.2021
2021-04-17T01:15
2021-04-17T10:42
bestdoctor
юлия ткаченко
россия
анализ
медицина
общество
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МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Большое количество анализов и медицинских исследований — еще не признак глубокого и всестороннего изучения диагноза. Многие из них малоинформативны или избыточны, например, анализы на некоторые биохимические показатели крови, гормональные и иммунологические исследования крови, онкомаркеры и т.п., рассказала агентству "Прайм" руководителя департамента по развитию медицины BestDoctor Юлия Ткаченко. Еще один популярный способ потратить деньги в никуда – сдать ненужный анализ крови на "проверку иммунитета". По словам Ткаченко, есть смысл в анализах на витамин Д, витамин В12, фолиевую кислоту, железо, но не на селен, цинк, кобальт. Она рекомендует, если возникают подозрения, что клиника разводит на деньги, обратиться к другому врачу в другой клинике и сравнить два врачебных мнения. В подобных случаях лучше поменять клинику, так как обычно избыточное назначение анализов связано с построенной таким образом системой мотивации врачей. "Докторов поощряют не за решение проблемы пациента, а за назначение большого количества анализов и инструментальных исследований, что отнимает время у пациента и снижает эффективность лечения", — резюмирует Ткаченко.
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bestdoctor, юлия ткаченко, россия, анализ, медицина, общество

Врач назвал признаки "развода" людей на ненужных анализах

01:15 17.04.2021 (обновлено: 10:42 17.04.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкАнализы
Анализы - РИА Новости, 1920, 17.04.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Большое количество анализов и медицинских исследований — еще не признак глубокого и всестороннего изучения диагноза. Многие из них малоинформативны или избыточны, например, анализы на некоторые биохимические показатели крови, гормональные и иммунологические исследования крови, онкомаркеры и т.п., рассказала агентству "Прайм" руководителя департамента по развитию медицины BestDoctor Юлия Ткаченко.

"Онкомаркеры никогда не назначаются здоровым людям в качестве скрининга, это очень устаревший подход. Даже широко известный ПСА (онкомаркер, определяющий риск рака предстательной железы) уже не используется для скрининга в развитых странах", — констатирует эксперт.

Еще один популярный способ потратить деньги в никуда – сдать ненужный анализ крови на "проверку иммунитета". По словам Ткаченко, есть смысл в анализах на витамин Д, витамин В12, фолиевую кислоту, железо, но не на селен, цинк, кобальт. Она рекомендует, если возникают подозрения, что клиника разводит на деньги, обратиться к другому врачу в другой клинике и сравнить два врачебных мнения.
В подобных случаях лучше поменять клинику, так как обычно избыточное назначение анализов связано с построенной таким образом системой мотивации врачей. "Докторов поощряют не за решение проблемы пациента, а за назначение большого количества анализов и инструментальных исследований, что отнимает время у пациента и снижает эффективность лечения", — резюмирует Ткаченко.
Медицинский работник у магнитно-резонансного томографа (МРТ) в ковид-госпитале, организованном в городской клинической больнице №15 имени О. М. Филатова в Москве - РИА Новости, 1920, 03.03.2021
3 марта, 01:25
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