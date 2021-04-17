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Врач назвал признаки "развода" людей на ненужных анализах
Врач назвал признаки "развода" людей на ненужных анализах
Большое количество анализов и медицинских исследований — еще не признак глубокого и всестороннего изучения диагноза. Многие из них малоинформативны или... РИА Новости, 17.04.2021
2021-04-17T01:15
2021-04-17T01:15
2021-04-17T10:42
bestdoctor
юлия ткаченко
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общество
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МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Большое количество анализов и медицинских исследований — еще не признак глубокого и всестороннего изучения диагноза. Многие из них малоинформативны или избыточны, например, анализы на некоторые биохимические показатели крови, гормональные и иммунологические исследования крови, онкомаркеры и т.п., рассказала агентству "Прайм" руководителя департамента по развитию медицины BestDoctor Юлия Ткаченко. Еще один популярный способ потратить деньги в никуда – сдать ненужный анализ крови на "проверку иммунитета". По словам Ткаченко, есть смысл в анализах на витамин Д, витамин В12, фолиевую кислоту, железо, но не на селен, цинк, кобальт. Она рекомендует, если возникают подозрения, что клиника разводит на деньги, обратиться к другому врачу в другой клинике и сравнить два врачебных мнения. В подобных случаях лучше поменять клинику, так как обычно избыточное назначение анализов связано с построенной таким образом системой мотивации врачей. "Докторов поощряют не за решение проблемы пациента, а за назначение большого количества анализов и инструментальных исследований, что отнимает время у пациента и снижает эффективность лечения", — резюмирует Ткаченко.
https://ria.ru/20210303/diagnostika-1599683210.html
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bestdoctor, юлия ткаченко, россия, анализ, медицина, общество
МОСКВА, 17 апр — РИА Новости.
Большое количество анализов
и медицинских исследований — еще не признак глубокого и всестороннего изучения диагноза. Многие из них малоинформативны или избыточны, например, анализы на некоторые биохимические показатели крови, гормональные и иммунологические исследования крови, онкомаркеры и т.п., рассказала агентству "Прайм
" руководителя департамента по развитию медицины BestDoctor Юлия Ткаченко.
"Онкомаркеры никогда не назначаются здоровым людям в качестве скрининга, это очень устаревший подход. Даже широко известный ПСА (онкомаркер, определяющий риск рака предстательной железы) уже не используется для скрининга в развитых странах", — констатирует эксперт.
Еще один популярный способ потратить деньги в никуда – сдать ненужный анализ крови на "проверку иммунитета". По словам Ткаченко, есть смысл в анализах на витамин Д, витамин В12, фолиевую кислоту, железо, но не на селен, цинк, кобальт. Она рекомендует, если возникают подозрения, что клиника разводит на деньги, обратиться к другому врачу в другой клинике и сравнить два врачебных мнения.
В подобных случаях лучше поменять клинику, так как обычно избыточное назначение анализов связано с построенной таким образом системой мотивации врачей. "Докторов поощряют не за решение проблемы пациента, а за назначение большого количества анализов и инструментальных исследований, что отнимает время у пациента и снижает эффективность лечения", — резюмирует Ткаченко.