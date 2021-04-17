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В Туве сотрудник ГИБДД случайно ранил подростка во время погони
В Туве сотрудник ГИБДД случайно ранил подростка во время погони
Сотрудник ГИБДД в Туве случайно ранил несовершеннолетнюю во время погони за нарушителем, сообщается на сайте МВД по региону. РИА Новости, 17.04.2021
2021-04-17T13:22
2021-04-17T16:34
ак-довурак
республика тыва
происшествия
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Сотрудник ГИБДД в Туве случайно ранил несовершеннолетнюю во время погони за нарушителем, сообщается на сайте МВД по региону.По данным ведомства, днем в пятницу в полицию поступило сообщение о неизвестном водителе в городе Ак-Довураке, который управляет машиной в состоянии опьянения. Инспекторы ДПС, выехавшие для проверки, подали автомобилю сигнал об остановке, но тот попытался скрыться."На неоднократные законные требования сотрудников полиции водитель не реагировал и выехал на автодорогу "Ак-Довурак – Тээли", тем самым создавая опасность другим участникам дорожного движения. В этот момент на подмогу прибыл второй экипаж ДПС. При преследовании автомашины сотрудниками полиции было применено табельное оружие", - говорится в сообщении.Подчеркивается, что полицейский сделал два предупредительных выстрела в воздух, после чего открыл огонь по задним колесам машины. "В ходе погони транспортное средство удалось задержать в холмистой местности на 11-м километре указанной автодороги. В результате применения оружия пострадала несовершеннолетняя пассажирка задержанного автомобиля", - добавляется в сообщении.Отмечается, что пострадавшая госпитализирована. По предварительным данным, ее состояние оценивается как стабильное. По данным МВД, в машиной управлял ранее судимый местный житель. Всего в машине были четыре пассажира, трое из них - совершеннолетние. Все были в состоянии алкогольного опьянения.Установлено, что водительское удостоверение водителю не выдавалось. Кроме того, он неоднократно привлекался к административной ответственности, в частности, за невыполнение требований полицейских, вождение без прав, вождение в нетрезвом виде."С июня 2020 года за нарушения в области безопасности дорожного движения данный гражданин всего привлекался 20 раз. В МВД по Республике Тыва по данному факту назначено проведение служебной проверки с целью установления всех обстоятельств произошедшего", - добавляется в сообщении.
https://ria.ru/20210402/vrach-1603894037.html
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ак-довурак, республика тыва, происшествия

В Туве сотрудник ГИБДД случайно ранил подростка во время погони

13:22 17.04.2021 (обновлено: 16:34 17.04.2021)
 
© МВД РФ пресс-служба МВД по Республике ТываПолиция преследовала водителя управлявшего автомобилем в нетрезвом состоянии городе Ак-Довураке Республики Тыва
Полиция преследовала водителя управлявшего автомобилем в нетрезвом состоянии городе Ак-Довураке Республики Тыва - РИА Новости, 1920, 17.04.2021
© МВД РФ пресс-служба МВД по Республике Тыва
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Сотрудник ГИБДД в Туве случайно ранил несовершеннолетнюю во время погони за нарушителем, сообщается на сайте МВД по региону.
По данным ведомства, днем в пятницу в полицию поступило сообщение о неизвестном водителе в городе Ак-Довураке, который управляет машиной в состоянии опьянения. Инспекторы ДПС, выехавшие для проверки, подали автомобилю сигнал об остановке, но тот попытался скрыться.
"На неоднократные законные требования сотрудников полиции водитель не реагировал и выехал на автодорогу "Ак-Довурак – Тээли", тем самым создавая опасность другим участникам дорожного движения. В этот момент на подмогу прибыл второй экипаж ДПС. При преследовании автомашины сотрудниками полиции было применено табельное оружие", - говорится в сообщении.
© МВД РФ пресс-служба МВД по Республике ТываПолиция преследовала водителя управлявшего автомобилем в нетрезвом состоянии городе Ак-Довураке Республики Тыва
Полиция преследовала водителя управлявшего автомобилем в нетрезвом состоянии городе Ак-Довураке Республики Тыва - РИА Новости, 1920, 17.04.2021
© МВД РФ пресс-служба МВД по Республике Тыва
Полиция преследовала водителя управлявшего автомобилем в нетрезвом состоянии городе Ак-Довураке Республики Тыва
Подчеркивается, что полицейский сделал два предупредительных выстрела в воздух, после чего открыл огонь по задним колесам машины. "В ходе погони транспортное средство удалось задержать в холмистой местности на 11-м километре указанной автодороги. В результате применения оружия пострадала несовершеннолетняя пассажирка задержанного автомобиля", - добавляется в сообщении.
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Отмечается, что пострадавшая госпитализирована. По предварительным данным, ее состояние оценивается как стабильное. По данным МВД, в машиной управлял ранее судимый местный житель. Всего в машине были четыре пассажира, трое из них - совершеннолетние. Все были в состоянии алкогольного опьянения.
Установлено, что водительское удостоверение водителю не выдавалось. Кроме того, он неоднократно привлекался к административной ответственности, в частности, за невыполнение требований полицейских, вождение без прав, вождение в нетрезвом виде.
"С июня 2020 года за нарушения в области безопасности дорожного движения данный гражданин всего привлекался 20 раз. В МВД по Республике Тыва по данному факту назначено проведение служебной проверки с целью установления всех обстоятельств произошедшего", - добавляется в сообщении.
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