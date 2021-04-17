https://ria.ru/20210417/ranenie-1728706336.html

В Туве сотрудник ГИБДД случайно ранил подростка во время погони

В Туве сотрудник ГИБДД случайно ранил подростка во время погони

Сотрудник ГИБДД в Туве случайно ранил несовершеннолетнюю во время погони за нарушителем, сообщается на сайте МВД по региону. РИА Новости, 17.04.2021

2021-04-17T13:22

2021-04-17T13:22

2021-04-17T16:34

ак-довурак

республика тыва

происшествия

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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Сотрудник ГИБДД в Туве случайно ранил несовершеннолетнюю во время погони за нарушителем, сообщается на сайте МВД по региону.По данным ведомства, днем в пятницу в полицию поступило сообщение о неизвестном водителе в городе Ак-Довураке, который управляет машиной в состоянии опьянения. Инспекторы ДПС, выехавшие для проверки, подали автомобилю сигнал об остановке, но тот попытался скрыться."На неоднократные законные требования сотрудников полиции водитель не реагировал и выехал на автодорогу "Ак-Довурак – Тээли", тем самым создавая опасность другим участникам дорожного движения. В этот момент на подмогу прибыл второй экипаж ДПС. При преследовании автомашины сотрудниками полиции было применено табельное оружие", - говорится в сообщении.Подчеркивается, что полицейский сделал два предупредительных выстрела в воздух, после чего открыл огонь по задним колесам машины. "В ходе погони транспортное средство удалось задержать в холмистой местности на 11-м километре указанной автодороги. В результате применения оружия пострадала несовершеннолетняя пассажирка задержанного автомобиля", - добавляется в сообщении.Отмечается, что пострадавшая госпитализирована. По предварительным данным, ее состояние оценивается как стабильное. По данным МВД, в машиной управлял ранее судимый местный житель. Всего в машине были четыре пассажира, трое из них - совершеннолетние. Все были в состоянии алкогольного опьянения.Установлено, что водительское удостоверение водителю не выдавалось. Кроме того, он неоднократно привлекался к административной ответственности, в частности, за невыполнение требований полицейских, вождение без прав, вождение в нетрезвом виде."С июня 2020 года за нарушения в области безопасности дорожного движения данный гражданин всего привлекался 20 раз. В МВД по Республике Тыва по данному факту назначено проведение служебной проверки с целью установления всех обстоятельств произошедшего", - добавляется в сообщении.

https://ria.ru/20210402/vrach-1603894037.html

https://ria.ru/20210303/smert-1599692527.html

ак-довурак

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ак-довурак, республика тыва, происшествия