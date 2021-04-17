https://ria.ru/20210417/protest-1728767594.html

В Риме сотрудники сферы шоу-бизнеса устроили акцию протеста

В Риме сотрудники сферы шоу-бизнеса устроили акцию протеста

Работники культуры и организаторы массовых мероприятий принесли на римскую площадь Пьяцца-дель-Пополо кофры с оборудованием, требуя господдержки и снятия... РИА Новости, 17.04.2021

2021-04-17T23:09

2021-04-17T23:09

2021-04-17T23:18

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

коронавирусы

рим

милан

италия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/04/11/1728767457_0:161:3070:1888_1920x0_80_0_0_eccbe31ddd97e824eaa58f41e61e45dd.jpg

РИМ, 17 апр - РИА Новости, Александр Логунов. Работники культуры и организаторы массовых мероприятий принесли на римскую площадь Пьяцца-дель-Пополо кофры с оборудованием, требуя господдержки и снятия ограничительных мер правительства, передает корреспондент РИА Новости.Участники акции обещали принести на обширное пространство тысячу чемоданов для аппаратуры в знак протеста против финансовых потерь и отсутствия конкретной помощи властей для отрасли, которая находится в застывшем состоянии более года.Возле каждого кофра, число которых, по оценке агентства, все-таки дошло до тысячи, символически встало по одному представителю протестующих, одетых в черные маски и черные футболки с надписями "Я организую ивенты".Как заявил РИА Новости один из митингующих до имени Лука, работники шоу-бизнеса требуют прежде всего "соблюдения условий охраны труда". "Нам нужна поддержка, которая позволит нам работать без перерыва и остановок. Потому что иначе мы видим фальшивое снятие мер, когда без публики мы не можем покрывать расходы. Речь идет о стабильности и равновесии", - сказал молодой человек.Художественная акция продлилась полчаса под ритмичный стук участников о кофры и их же аплодисменты. За происходящим на оцепленной площади наблюдали полицейские и местная публика.С прошлой недели во многих городах Италии, в том числе, в Риме и Милане, практически ежедневно проходят различные манифестации протеста против введенных властями ограничений на деятельность коммерсантов в условиях пандемии коронавируса. Некоторые из этих акций завершились столкновениями между протестующими и представителями правоохранительных органов.

рим

милан

италия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, коронавирусы, рим, милан, италия, в мире