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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
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https://ria.ru/20210417/protest-1728767594.html
В Риме сотрудники сферы шоу-бизнеса устроили акцию протеста
В Риме сотрудники сферы шоу-бизнеса устроили акцию протеста
Работники культуры и организаторы массовых мероприятий принесли на римскую площадь Пьяцца-дель-Пополо кофры с оборудованием, требуя господдержки и снятия... РИА Новости, 17.04.2021
2021-04-17T23:09
2021-04-17T23:18
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РИМ, 17 апр - РИА Новости, Александр Логунов. Работники культуры и организаторы массовых мероприятий принесли на римскую площадь Пьяцца-дель-Пополо кофры с оборудованием, требуя господдержки и снятия ограничительных мер правительства, передает корреспондент РИА Новости.Участники акции обещали принести на обширное пространство тысячу чемоданов для аппаратуры в знак протеста против финансовых потерь и отсутствия конкретной помощи властей для отрасли, которая находится в застывшем состоянии более года.Возле каждого кофра, число которых, по оценке агентства, все-таки дошло до тысячи, символически встало по одному представителю протестующих, одетых в черные маски и черные футболки с надписями "Я организую ивенты".Как заявил РИА Новости один из митингующих до имени Лука, работники шоу-бизнеса требуют прежде всего "соблюдения условий охраны труда". "Нам нужна поддержка, которая позволит нам работать без перерыва и остановок. Потому что иначе мы видим фальшивое снятие мер, когда без публики мы не можем покрывать расходы. Речь идет о стабильности и равновесии", - сказал молодой человек.Художественная акция продлилась полчаса под ритмичный стук участников о кофры и их же аплодисменты. За происходящим на оцепленной площади наблюдали полицейские и местная публика.С прошлой недели во многих городах Италии, в том числе, в Риме и Милане, практически ежедневно проходят различные манифестации протеста против введенных властями ограничений на деятельность коммерсантов в условиях пандемии коронавируса. Некоторые из этих акций завершились столкновениями между протестующими и представителями правоохранительных органов.
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коронавирус covid-19, коронавирусы, рим, милан, италия, в мире

В Риме сотрудники сферы шоу-бизнеса устроили акцию протеста

23:09 17.04.2021 (обновлено: 23:18 17.04.2021)
 
© AP Photo / Andrew Medichini Работники культуры и организаторы массовых мероприятий принесли на римскую площадь Пьяцца-дель-Пополо кофры с оборудованием, требуя господдержки и снятия ограничительных мер правительства
 Работники культуры и организаторы массовых мероприятий принесли на римскую площадь Пьяцца-дель-Пополо кофры с оборудованием, требуя господдержки и снятия ограничительных мер правительства - РИА Новости, 1920, 17.04.2021
© AP Photo / Andrew Medichini
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РИМ, 17 апр - РИА Новости, Александр Логунов. Работники культуры и организаторы массовых мероприятий принесли на римскую площадь Пьяцца-дель-Пополо кофры с оборудованием, требуя господдержки и снятия ограничительных мер правительства, передает корреспондент РИА Новости.
Участники акции обещали принести на обширное пространство тысячу чемоданов для аппаратуры в знак протеста против финансовых потерь и отсутствия конкретной помощи властей для отрасли, которая находится в застывшем состоянии более года.
Возле каждого кофра, число которых, по оценке агентства, все-таки дошло до тысячи, символически встало по одному представителю протестующих, одетых в черные маски и черные футболки с надписями "Я организую ивенты".
Как заявил РИА Новости один из митингующих до имени Лука, работники шоу-бизнеса требуют прежде всего "соблюдения условий охраны труда". "Нам нужна поддержка, которая позволит нам работать без перерыва и остановок. Потому что иначе мы видим фальшивое снятие мер, когда без публики мы не можем покрывать расходы. Речь идет о стабильности и равновесии", - сказал молодой человек.
Художественная акция продлилась полчаса под ритмичный стук участников о кофры и их же аплодисменты. За происходящим на оцепленной площади наблюдали полицейские и местная публика.
С прошлой недели во многих городах Италии, в том числе, в Риме и Милане, практически ежедневно проходят различные манифестации протеста против введенных властями ограничений на деятельность коммерсантов в условиях пандемии коронавируса. Некоторые из этих акций завершились столкновениями между протестующими и представителями правоохранительных органов.
 
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