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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210417/priglashenie-1728763305.html
В РПЦ оценили вероятность визита Папы Римского в Киев
В РПЦ оценили вероятность визита Папы Римского в Киев
Папа Римский Франциск не примет приглашение президента Украины Владимира Зеленского приехать в Киев на празднование 30-летия независимости страны, считает... РИА Новости, 17.04.2021
2021-04-17T21:57
2021-04-17T21:57
религия и мировоззрение
папа римский
константинопольский патриархат
московский патриархат
митрополит волоколамский иларион
петр порошенко
отдел внешних церковных связей московского патриархата
владимир зеленский
киев
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Папа Римский Франциск не примет приглашение президента Украины Владимира Зеленского приехать в Киев на празднование 30-летия независимости страны, считает председатель Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.Ранее Зеленский пригласил папу Римского Франциска посетить Украину на празднование 30-й годовщины независимости страны, приглашение передал премьер-министр Денис Шмыгаль. В офисе президента Украины также сообщали, что патриарх Константинопольский Варфоломей может посетить страну на День независимости – 24 августа 2021 года."Думаю, что патриарх Варфоломей примет приглашение, а папа Франциск его не примет... Папа Франциск - это человек, который мыслит реалистично, понимает, что если пригласят в Украину, его неизбежно втянут в ту или иную форму признания раскольников, и я думаю, что он, конечно, на это не пойдет", - сказал Иларион в эфире телеканала "Россия 24".По его мнению, патриарх Варфоломей - "человек, который летает в облаках своих иллюзий, амбиций и эмоций, это человек, который, по-видимому, утратил связь с реальностью, поскольку он выдает фантазии за действительность", он поедет, чтобы "в очередной раз продемонстрировать миру, что церковь, которая существует на Украине, это созданная им так называемая автокефальная церковь"."Но реальность свидетельствует об обратном. Патриарх Варфоломей совершил большую ошибку, он эту ошибку, к сожалению, признать не может и не хочет. Он будет предпринимать различные действия для того, чтобы убедить мир в том, что это была не его ошибка, а в том, что ошибались все вокруг него", - сказал митрополит.В 2018 году по инициативе бывшего президента Украины Петра Порошенко и Константинопольского патриархата Варфоломея была создана раскольническая структура – так называемая "Православная церковь Украины", образованная путем слияния двух других раскольнических "церквей". Новая "церковь" получила от Варфоломея томос об автокефалии. ПЦУ признали первоиерархи Александрийской и Элладской церквей, епископат которых, как и в Константинопольской церкви, составляют преимущественно греки, а в 2020 году – предстоятель Кипрской церкви, также преимущественно грекоязычной. РПЦ ответила на признание раскольников разрывом отношений с Константинополем и теми предстоятелями и архиереями в других поместных церквах, которые приняли украинский раскол.
https://ria.ru/20210404/paskha-1604167566.html
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папа римский, константинопольский патриархат, московский патриархат, митрополит волоколамский иларион, петр порошенко, отдел внешних церковных связей московского патриархата, владимир зеленский, киев, украина

В РПЦ оценили вероятность визита Папы Римского в Киев

21:57 17.04.2021
 
© AP Photo / Gregorio BorgiaПапа римский Франциск
Папа римский Франциск - РИА Новости, 1920, 17.04.2021
© AP Photo / Gregorio Borgia
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Папа Римский Франциск не примет приглашение президента Украины Владимира Зеленского приехать в Киев на празднование 30-летия независимости страны, считает председатель Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.
Ранее Зеленский пригласил папу Римского Франциска посетить Украину на празднование 30-й годовщины независимости страны, приглашение передал премьер-министр Денис Шмыгаль. В офисе президента Украины также сообщали, что патриарх Константинопольский Варфоломей может посетить страну на День независимости – 24 августа 2021 года.
"Думаю, что патриарх Варфоломей примет приглашение, а папа Франциск его не примет... Папа Франциск - это человек, который мыслит реалистично, понимает, что если пригласят в Украину, его неизбежно втянут в ту или иную форму признания раскольников, и я думаю, что он, конечно, на это не пойдет", - сказал Иларион в эфире телеканала "Россия 24".
По его мнению, патриарх Варфоломей - "человек, который летает в облаках своих иллюзий, амбиций и эмоций, это человек, который, по-видимому, утратил связь с реальностью, поскольку он выдает фантазии за действительность", он поедет, чтобы "в очередной раз продемонстрировать миру, что церковь, которая существует на Украине, это созданная им так называемая автокефальная церковь".
Папа римский Франциск - РИА Новости, 1920, 04.04.2021
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"Но реальность свидетельствует об обратном. Патриарх Варфоломей совершил большую ошибку, он эту ошибку, к сожалению, признать не может и не хочет. Он будет предпринимать различные действия для того, чтобы убедить мир в том, что это была не его ошибка, а в том, что ошибались все вокруг него", - сказал митрополит.
В 2018 году по инициативе бывшего президента Украины Петра Порошенко и Константинопольского патриархата Варфоломея была создана раскольническая структура – так называемая "Православная церковь Украины", образованная путем слияния двух других раскольнических "церквей". Новая "церковь" получила от Варфоломея томос об автокефалии. ПЦУ признали первоиерархи Александрийской и Элладской церквей, епископат которых, как и в Константинопольской церкви, составляют преимущественно греки, а в 2020 году – предстоятель Кипрской церкви, также преимущественно грекоязычной. РПЦ ответила на признание раскольников разрывом отношений с Константинополем и теми предстоятелями и архиереями в других поместных церквах, которые приняли украинский раскол.
Вселенский патриарх Варфоломей - РИА Новости, 1920, 14.04.2021
14 апреля, 08:00Религия и мировоззрение
События на Украине вызвали раскол в США. Но в этом винят Москву
 
Религия и мировоззрениеПапа РимскийКонстантинопольский патриархатМосковский ПатриархатМитрополит Волоколамский ИларионПетр ПорошенкоОтдел внешних церковных связей Московского ПатриархатаВладимир ЗеленскийКиевУкраина
 
 
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