https://ria.ru/20210417/pravila-1728754925.html
В Крыму ввели новые правила для приезжающих из-за границы
В Крыму ввели новые правила для приезжающих из-за границы
Глава Крыма Сергей Аксенов внес изменения в указ о режиме повышенной готовности, связанный с недопущением распространения коронавируса, обязав всех прибывающих... РИА Новости, 17.04.2021
2021-04-17T20:29
2021-04-17T20:29
2021-04-17T20:29
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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сергей аксенов (политик)
здоровье - общество
республика крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр - РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов внес изменения в указ о режиме повышенной готовности, связанный с недопущением распространения коронавируса, обязав всех прибывающих из-за рубежа заполнять анкету, сообщает пресс-служба главы республики."С 17 апреля 2021 года иностранные граждане и лица без гражданства при пересечении границы Российской Федерации на территории Республики Крым, помимо прочих документов, в целях обеспечения санитарно-карантинного контроля в пунктах пропуска через государственную границу должны будут заполнить анкету прибывающего на территорию Российской Федерации", - сообщает пресс-служба главы республики.При этом граждане РФ, за исключением членов экипажа морских и речных судов, водителей автомобилей международного сообщения, также должны заполнить анкету прибывающего в электронном виде посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг.Кроме того, в течение трех календарных дней со дня прибытия на территорию Республики Крым необходимо пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР.Аксенов также утвердил порядок приезда иностранных студентов. Им необходимо обследоваться на COVID-19 методом ПЦР дважды – не ранее чем за три календарных дня до прибытия в Крым и в течение четырех дней после въезда. До получения результатов тестов они обязаны соблюдать режим изоляции.
https://radiosputnik.ria.ru/20210414/koronavirus-1728275024.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, сергей аксенов (политик), здоровье - общество, республика крым