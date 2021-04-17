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Президент Армении не подписал поправки в Избирательный кодекс
Президент Армении не подписал поправки в Избирательный кодекс
Президент Армении Армен Саркисян не подписал поправки в Избирательный кодекс, предусматривающие отказ от рейтинговой системы голосования, но и не обратился в... РИА Новости, 17.04.2021
2021-04-17T17:18
2021-04-17T17:18
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ЕРЕВАН, 17 апр – РИА Новости. Президент Армении Армен Саркисян не подписал поправки в Избирательный кодекс, предусматривающие отказ от рейтинговой системы голосования, но и не обратился в Конституционный суд, согласно законодательству, изменения могут вступить в силу после их утверждения спикером парламента, сообщили в субботу в пресс-службе армянского лидера.В соответствии с Основным законом страны, если президент не подписывает принятые законодательным органом законы и не обращается в КС, то председатель Национального собрания в пятидневный срок подписывает и обнародует закон."Президент республики не подпишет закон, но не будет обращаться в Конституционный суд для определения его соответствия Конституции", - говорится в сообщении на сайте Саркисяна. Отмечается, что президент республики обсудил поправки с лидерами ряда партий, политиками, представителем Центральной избирательной комиссии, выслушал их мнения и замечания. "Исследования, проведенные администрацией президента, показали, что закон не является заведомо проблематичным с точки зрения конституционности", - отмечается в сообщении.В то же время, по данным пресс-службы, у президента есть принципиальные замечания. В частности указывается, что поправки поддержало только политическое большинство парламента."Президент республики неоднократно заявлял, что организации внеочередных выборов, направленных на вывод страны из кризиса, должен предшествовать процесс всесторонних поправок в Конституцию и Избирательный кодекс, что требует разумных сроков и учета мнений, сформированных в результате широких общественных и политических обсуждений", - говорится в сообщении.Кроме того, отмечается, что в соответствии с подходом Венецианской комиссии Совета Европы, изменения в избирательное законодательство должны быть внесены как минимум за год до выборов. "Пропорциональная избирательная система без территориальных списков может быть эффективной в государствах с устоявшейся парламентской культурой, где партии имеют четкую повестку дня, где у общества достаточно времени, чтобы ознакомиться с программами, и где выборы основаны на представленных программах. Между тем такое изменение в нынешней ситуации в Армения может привести к конкуренции не между партиями и их программами, а между лидерами той или иной партии", - заявили в пресс-службе.Принятие поправок предусматривает проведение выборов "лишь по простой пропорциональной системе". Согласно ранее действовавшему законодательству, каждая участвующая в выборах партия (блок) выдвигала один общегосударственный пропорциональный список кандидатов и по одному территориальному (рейтинговому) избирательному списку для каждого избирательного округа.
https://ria.ru/20210412/iskander-1727927023.html
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армен саркисян, армения, в мире

Президент Армении не подписал поправки в Избирательный кодекс

17:18 17.04.2021
 
© Sputnik / Aram Nersesyan Армен Саркисян
Армен Саркисян - РИА Новости, 1920, 17.04.2021
© Sputnik / Aram Nersesyan
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ЕРЕВАН, 17 апр – РИА Новости. Президент Армении Армен Саркисян не подписал поправки в Избирательный кодекс, предусматривающие отказ от рейтинговой системы голосования, но и не обратился в Конституционный суд, согласно законодательству, изменения могут вступить в силу после их утверждения спикером парламента, сообщили в субботу в пресс-службе армянского лидера.
В соответствии с Основным законом страны, если президент не подписывает принятые законодательным органом законы и не обращается в КС, то председатель Национального собрания в пятидневный срок подписывает и обнародует закон.
"Президент республики не подпишет закон, но не будет обращаться в Конституционный суд для определения его соответствия Конституции", - говорится в сообщении на сайте Саркисяна. Отмечается, что президент республики обсудил поправки с лидерами ряда партий, политиками, представителем Центральной избирательной комиссии, выслушал их мнения и замечания. "Исследования, проведенные администрацией президента, показали, что закон не является заведомо проблематичным с точки зрения конституционности", - отмечается в сообщении.
В то же время, по данным пресс-службы, у президента есть принципиальные замечания. В частности указывается, что поправки поддержало только политическое большинство парламента.
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"Президент республики неоднократно заявлял, что организации внеочередных выборов, направленных на вывод страны из кризиса, должен предшествовать процесс всесторонних поправок в Конституцию и Избирательный кодекс, что требует разумных сроков и учета мнений, сформированных в результате широких общественных и политических обсуждений", - говорится в сообщении.
Кроме того, отмечается, что в соответствии с подходом Венецианской комиссии Совета Европы, изменения в избирательное законодательство должны быть внесены как минимум за год до выборов. "Пропорциональная избирательная система без территориальных списков может быть эффективной в государствах с устоявшейся парламентской культурой, где партии имеют четкую повестку дня, где у общества достаточно времени, чтобы ознакомиться с программами, и где выборы основаны на представленных программах. Между тем такое изменение в нынешней ситуации в Армения может привести к конкуренции не между партиями и их программами, а между лидерами той или иной партии", - заявили в пресс-службе.
Принятие поправок предусматривает проведение выборов "лишь по простой пропорциональной системе". Согласно ранее действовавшему законодательству, каждая участвующая в выборах партия (блок) выдвигала один общегосударственный пропорциональный список кандидатов и по одному территориальному (рейтинговому) избирательному списку для каждого избирательного округа.
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