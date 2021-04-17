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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210417/pominovenie-1728738355.html
В РПЦ рассказали о поминовении усопших во время Великого поста
В РПЦ рассказали о поминовении усопших во время Великого поста
Усиленное поминовение во время Великого поста всех скончавшихся христиан связано со сложившейся многовековой церковной практикой и необходимостью "молитвенного... РИА Новости, 17.04.2021
2021-04-17T17:57
2021-04-17T17:58
иеромонах макарий (маркиш)
религия и мировоззрение
великий пост
россия
русская православная церковь
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Усиленное поминовение во время Великого поста всех скончавшихся христиан связано со сложившейся многовековой церковной практикой и необходимостью "молитвенного подвига" со стороны каждого верующего в это особое время, сообщил в субботу РИА Новости известный церковный публицист, глава отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Иваново-Вознесенской епархии иеромонах Макарий (Маркиш).По субботам во время Великого поста Русская православная церковь совершает, как правило, общецерковные "поминовения усопших". Накануне этого дня вечером и утром в субботу в храмах проходят продолжительные богослужения, во время которых верующие молятся обо всех своих родных и близких, которые уже умерли. К этим службам в церковь также приносят хлеб, крупы и другие продукты, которые кладутся на специальный поминальный стол в память о тех, за кого молятся."Особое поминовение усопших Великим постом совершается не только еженедельно, но и ежедневно, на заупокойных литиях: это, с одной стороны, полностью соответствует великопостному молитвенному подвигу каждого верующего ... а с другой стороны, замещает собою те ежедневные поминовения, которые уходят из будничных великопостных богослужений, когда не совершается Божественная литургия", - рассказал иеромонах Макарий.Во время Великого поста литургия - главное церковное богослужение - не служится по понедельникам, вторникам и четвергам.Отвечая на вопрос о том, как появилась традиция регулярных поминовений усопших во время Великого поста, иеромонах Макарий отметил, что формально она никем установлена не была, а складывалась - как это бывает с любой общецерковной традицией - "постепенно на основании вероучительных истин и наличной молитвенной практики, подвергаясь фильтрации и при необходимости коррекции", после чего уже вошла "в канонический обиход Церкви".Священник обратил внимание на то, что в записках, которые верующие подают на литургию, нужно указывать имена тех, за кого они молятся, при этом фамилии писать не нужно. "Эти имена - как, собственно говоря, и все наши молитвы, - нужны не Господу Богу ... а нам, людям - как средство соединения с ним и общения друг с другом. Чем ближе мы друг ко другу, тем ближе к Богу ... А фамилии не принято указывать, потому что еще сравнительно недавно, несколько сот лет назад, они были особенностью привилегированных сословий - а перед Богом нет сословных привилегий", - пояснил собеседник агентства.По его словам, всех, за кого человек молится в храме, он может поминать и во время своей домашней, личной молитвы. "Личная молитва - это голос вашего сердца, ответ на зов вашей совести", - заключил иеромонах Макарий.
https://ria.ru/20210414/sluzhba-1728277118.html
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иеромонах макарий (маркиш), великий пост , россия, русская православная церковь

В РПЦ рассказали о поминовении усопших во время Великого поста

17:57 17.04.2021 (обновлено: 17:58 17.04.2021)
 
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкХрам-на-Крови в Екатеринбурге
Храм-на-Крови в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 17.04.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Усиленное поминовение во время Великого поста всех скончавшихся христиан связано со сложившейся многовековой церковной практикой и необходимостью "молитвенного подвига" со стороны каждого верующего в это особое время, сообщил в субботу РИА Новости известный церковный публицист, глава отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Иваново-Вознесенской епархии иеромонах Макарий (Маркиш).
По субботам во время Великого поста Русская православная церковь совершает, как правило, общецерковные "поминовения усопших". Накануне этого дня вечером и утром в субботу в храмах проходят продолжительные богослужения, во время которых верующие молятся обо всех своих родных и близких, которые уже умерли. К этим службам в церковь также приносят хлеб, крупы и другие продукты, которые кладутся на специальный поминальный стол в память о тех, за кого молятся.
"Особое поминовение усопших Великим постом совершается не только еженедельно, но и ежедневно, на заупокойных литиях: это, с одной стороны, полностью соответствует великопостному молитвенному подвигу каждого верующего ... а с другой стороны, замещает собою те ежедневные поминовения, которые уходят из будничных великопостных богослужений, когда не совершается Божественная литургия", - рассказал иеромонах Макарий.
Во время Великого поста литургия - главное церковное богослужение - не служится по понедельникам, вторникам и четвергам.
Служение в храме - РИА Новости, 1920, 14.04.2021
14 апреля, 16:54Религия и мировоззрение
На какое богослужения Великого поста нужно идти прежде всего?
Отвечая на вопрос о том, как появилась традиция регулярных поминовений усопших во время Великого поста, иеромонах Макарий отметил, что формально она никем установлена не была, а складывалась - как это бывает с любой общецерковной традицией - "постепенно на основании вероучительных истин и наличной молитвенной практики, подвергаясь фильтрации и при необходимости коррекции", после чего уже вошла "в канонический обиход Церкви".
Священник обратил внимание на то, что в записках, которые верующие подают на литургию, нужно указывать имена тех, за кого они молятся, при этом фамилии писать не нужно. "Эти имена - как, собственно говоря, и все наши молитвы, - нужны не Господу Богу ... а нам, людям - как средство соединения с ним и общения друг с другом. Чем ближе мы друг ко другу, тем ближе к Богу ... А фамилии не принято указывать, потому что еще сравнительно недавно, несколько сот лет назад, они были особенностью привилегированных сословий - а перед Богом нет сословных привилегий", - пояснил собеседник агентства.
По его словам, всех, за кого человек молится в храме, он может поминать и во время своей домашней, личной молитвы. "Личная молитва - это голос вашего сердца, ответ на зов вашей совести", - заключил иеромонах Макарий.
Прихожане перед патриаршим служением в канун празднования Входа Господня в Иерусалим в Храме Христа Спасителя в Москве - РИА Новости, 1920, 15.03.2021
15 марта, 00:12
Великий пост по православному календарю
 
Религия и мировоззрениеИеромонах Макарий (Маркиш)Великий постРоссияРусская православная церковь
 
 
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