https://ria.ru/20210417/pokhorony-1728729058.html

В Британии начались похороны принца Филиппа

В Британии начались похороны принца Филиппа

Церемония похорон супруга королевы Великобритании Елизаветы Второй герцога Эдинбургского началась в Виндзорском замке. РИА Новости, 17.04.2021

2021-04-17T16:45

2021-04-17T16:45

2021-04-17T17:02

умер принц филипп

великобритания

в мире

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ЛОНДОН, 17 апр - РИА Новости, Мария Табак. Церемония похорон супруга королевы Великобритании Елизаветы Второй герцога Эдинбургского началась в Виндзорском замке.Принц Филипп скончался 9 апреля, не дожив два месяца до своего столетнего юбилея. В качестве консорта, супруга королевы, герцог Эдинбургский провел более 22 тысяч самостоятельных мероприятий и совершил 637 зарубежных визитов. На момент выхода на пенсию в августе 2017 года принц патронировал 785 организаций.Брак Елизаветы Второй и принца Филиппа продлился 73 года, у них четверо детей, восемь внуков и вскоре должен родиться 11-й правнук. На похоронах присутствуют все дети и внуки, но не правнуки.На церемонию не допущены журналисты, за исключением операторов, ведущих прямую трансляцию.Ровно в 14.41 (16.41 мск) гроб с телом покойного покинул замок: катафалком служит Land Rover, лично спроектированный герцогом Эдинбургским.Гроб сопровождают участники процессии: сыновья принца и королевы, внуки, принцы Уильям и Гарри (Гарри вернулся в Британию из Калифорнии в прошлые выходные и вплоть до дня похорон находился на самоизоляции), а также другие члены королевской семьи и сотрудники двора принца Филиппа.Через несколько минут прибудет королева – на несколько мгновений ее автомобиль будет за пределами обзора телекамер, и этот момент станет последним, когда она сможет вдали от любопытствующих глаз проститься со своим супругом.Траурное шествие с участием оркестра гренадерской гвардии и представителей нескольких родов войск начнется в 14.45 (16.45 мск). У часовни святого Георгия пройдет небольшая церемония, в которой примут участие военные представители стран Содружества.В 15.00 (17.00 мск) присутствующие вместе со всей страной почтят память герцога минутой молчания, после которой последует отпевание принца, на котором будут присутствовать, в соответствии с антиковидными правилами, только 30 родственников.

https://ria.ru/20210417/video-1728708545.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

умер принц филипп, великобритания, в мире