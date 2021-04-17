https://ria.ru/20210417/peterburg-1728705630.html
В Петербурге обокрали квартиру медика, обвиняемого в убийстве жены
В Петербурге обокрали квартиру медика, обвиняемого в убийстве жены
Квартиру бывшего нефролога Александра Земченкова, обвиняемого в убийстве жены, обокрали в Санкт-Петербурге, подозреваемый задержан, сообщил РИА Новости источник РИА Новости, 17.04.2021
2021-04-17T13:12
2021-04-17T13:12
2021-04-17T19:51
россия
следственный комитет россии (ск рф)
санкт-петербург
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 апр — РИА Новости. Квартиру бывшего нефролога Александра Земченкова, обвиняемого в убийстве жены, обокрали в Санкт-Петербурге, подозреваемый задержан, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах."Злоумышленник проник 16 апреля в опечатанную следствием квартиру обвиняемого через чердак. Он сломал потолок, похитил ювелирные изделия, после чего вскоре был задержан", — сказал собеседник агентства.Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК России "Кража".Ранее Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга арестовал до 27 апреля бывшего главного врача-нефролога города Александра Земченкова, обвиняемого в убийстве жены в 2010 году. Дело об убийстве было возбуждено в марте 2010 года после исчезновения жены Земченкова — матери троих детей, работавшей врачом в роддоме. СК России полагает, что Земченков в квартире дома по улице Чапыгина в Петербурге в ходе ссоры убил супругу, после чего "расчленил ее тело, части которого выбросил в мусорные контейнеры".
https://ria.ru/20210406/nefrolog-1727086030.html
https://ria.ru/20210402/zemchenkov-1603989449.html
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россия, следственный комитет россии (ск рф), санкт-петербург, происшествия