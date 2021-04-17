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Пашинян предложил подумать над сокращением сроков военной службы
Пашинян предложил подумать над сокращением сроков военной службы
Премьер-министр Армении Никол Пашинян предложил подумать над сокращением сроков военной службы. РИА Новости, 17.04.2021
2021-04-17T23:17
2021-04-17T23:36
никол пашинян
армения
в мире
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ЕРЕВАН, 17 апр - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян предложил подумать над сокращением сроков военной службы."Систему срочной службы нужно вообще поменять. Мы должны подумать над существенным сокращением срока обязательной срочной военной службы. Есть разные идеи, мы их обсудим. Например, есть идея проведения раз в пять лет двух- или трехмесячной службы, чтобы молодые люди овладели минимальными военными навыками", - сказал Пашинян на встрече с жителями Ваойцдзорской области.По его словам, в стране должна быть профессиональная армия, когда военнослужащий профессионально занимается военным делом и ничем другим. "Но для этого он должен получать высокую зарплату, и мы этот процесс уже начали. Мы работаем над тем, чтобы зарплата контрактника была на уровне 300-320 тысяч драмов (575-612 долларов по текущему курсу)", - отметил премьер.
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никол пашинян, армения, в мире

Пашинян предложил подумать над сокращением сроков военной службы

23:17 17.04.2021 (обновлено: 23:36 17.04.2021)
 
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанк Премьер-министр Армении Никол Пашинян во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
 Премьер-министр Армении Никол Пашинян во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 17.04.2021
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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ЕРЕВАН, 17 апр - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян предложил подумать над сокращением сроков военной службы.
"Систему срочной службы нужно вообще поменять. Мы должны подумать над существенным сокращением срока обязательной срочной военной службы. Есть разные идеи, мы их обсудим. Например, есть идея проведения раз в пять лет двух- или трехмесячной службы, чтобы молодые люди овладели минимальными военными навыками", - сказал Пашинян на встрече с жителями Ваойцдзорской области.
По его словам, в стране должна быть профессиональная армия, когда военнослужащий профессионально занимается военным делом и ничем другим. "Но для этого он должен получать высокую зарплату, и мы этот процесс уже начали. Мы работаем над тем, чтобы зарплата контрактника была на уровне 300-320 тысяч драмов (575-612 долларов по текущему курсу)", - отметил премьер.

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