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Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210417/otpevanie-1728739757.html
На отпевании принца Филиппа прозвучала русская молитва
На отпевании принца Филиппа прозвучала русская молитва
Русская молитва "Со святыми упокой Христе души раб твоих" прозвучала во время отпевания супруга королевы Великобритании Елизаветы Второй принца Филиппа. РИА Новости, 17.04.2021
2021-04-17T18:11
2021-04-17T18:11
религия и мировоззрение
умер принц филипп
принц филипп, герцог эдинбургский
англия
великобритания
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ЛОНДОН, 17 апр – РИА Новости, Мария Табак. Русская молитва "Со святыми упокой Христе души раб твоих" прозвучала во время отпевания супруга королевы Великобритании Елизаветы Второй принца Филиппа.Службу в часовне святого Георгия Виндзорского замка проводят настоятель Вестминстерского аббатства Дэвид Хойл и архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби. Во время службы небольшой хор из четырех человек исполнил молитвы и музыкальные фрагменты, выбранные герцогом Эдинбургским для церемонии собственных похорон.Принц Филипп, в прошлом принц Греческий и Датский, принадлежал раньше к греческой православной церкви, в лоно Церкви Англии он перешел ради женитьбы на принцессе Елизавете.Словам молитвы внимали собравшиеся в церкви 30 ближайших родственников покойного.Герцог был похоронен в королевской усыпальнице часовни, однако это лишь его временное пристанище: после кончины его вдовы останки принца Филиппа будут перенесены в тот придел, где уже покоятся родители королевы - король Георг VI и королева Елизавета, ее младшая сестра принцесса Маргарет, и где будет похоронена сама Елизавета Вторая. Таким образом, супруги, прожившие вместе 73 года, смогут снова воссоединиться.
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умер принц филипп, принц филипп, герцог эдинбургский, англия, великобритания

На отпевании принца Филиппа прозвучала русская молитва

18:11 17.04.2021
 
© REUTERS / POOL / Justin TallisПохороны герцога Эдинбургского Филиппа
Похороны герцога Эдинбургского Филиппа - РИА Новости, 1920, 17.04.2021
© REUTERS / POOL / Justin Tallis
Читать ria.ru в
ЛОНДОН, 17 апр – РИА Новости, Мария Табак. Русская молитва "Со святыми упокой Христе души раб твоих" прозвучала во время отпевания супруга королевы Великобритании Елизаветы Второй принца Филиппа.
Службу в часовне святого Георгия Виндзорского замка проводят настоятель Вестминстерского аббатства Дэвид Хойл и архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби. Во время службы небольшой хор из четырех человек исполнил молитвы и музыкальные фрагменты, выбранные герцогом Эдинбургским для церемонии собственных похорон.
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В РПЦ рассказали о приверженности принца Филиппа православию
Принц Филипп, в прошлом принц Греческий и Датский, принадлежал раньше к греческой православной церкви, в лоно Церкви Англии он перешел ради женитьбы на принцессе Елизавете.
Словам молитвы внимали собравшиеся в церкви 30 ближайших родственников покойного.
Герцог был похоронен в королевской усыпальнице часовни, однако это лишь его временное пристанище: после кончины его вдовы останки принца Филиппа будут перенесены в тот придел, где уже покоятся родители королевы - король Георг VI и королева Елизавета, ее младшая сестра принцесса Маргарет, и где будет похоронена сама Елизавета Вторая. Таким образом, супруги, прожившие вместе 73 года, смогут снова воссоединиться.
Без малого век принца Филиппа, герцога Эдинбургского
© AP PhotoПринц Филипп Маунтбеттен, герцог Эдинбургский
Принц Филипп Маунтбеттен, герцог Эдинбургский
1 из 15
Принц Филипп Маунтбеттен, герцог Эдинбургский
© AP Photo
© AP PhotoКоролева Великобритании Елизавета II и ее супруг герцог Эдинбургский машут толпе с балкона Букингемского дворца
Королева Великобритании Елизавета II и ее супруг герцог Эдинбургский машут толпе с балкона Букингемского дворца
2 из 15
Королева Великобритании Елизавета II и ее супруг герцог Эдинбургский машут толпе с балкона Букингемского дворца
© AP Photo
© AP Photo

Елизавета II и ее супруг

Королева Великобритании Елизавета II и ее супруг герцог Эдинбургский
3 из 15

Елизавета II и ее супруг

© AP Photo
© AP Photo

Принц Филипп управляет военно-транспортным самолетом "Блэкберн"

Герцог Эдинбургский управляет военно-транспортным самолетом Блэкберн
4 из 15

Принц Филипп управляет военно-транспортным самолетом "Блэкберн"

© AP Photo
© AP Photo / Kathy Willens

Королева Великобритании и ее супруг приветствуют людей в Нассау

Королева Великобритании Елизавета II и ее супруг герцог Эдинбургский приветствуют людей в в Нассау, Багамы
5 из 15

Королева Великобритании и ее супруг приветствуют людей в Нассау

© AP Photo / Kathy Willens
© AP Photo / Eddie Worth

Елизавета II, герцог Эдинбургский и их дети принц Чарльз и принцесса Анна

Королева Великобритании Елизавета II, герцог Эдинбургский и их детьми принц Чарльз и принцесса Анна
6 из 15

Елизавета II, герцог Эдинбургский и их дети принц Чарльз и принцесса Анна

© AP Photo / Eddie Worth
© AP Photo

Принц Филипп во время матча по поло в Виндзоре

Принц Филипп во время матча по поло в Виндзоре, Англия
7 из 15

Принц Филипп во время матча по поло в Виндзоре

© AP Photo
© AP Photo / Leslie Priest

Королева Великобритании Елизавета II и принц Филипп

Королева Великобритании Елизавета II и принц Филипп. 2 июня 1953
8 из 15

Королева Великобритании Елизавета II и принц Филипп

© AP Photo / Leslie Priest
© AFP 2021

Принц Филипп и Елизавета II

Принцесса Елизавета и ее муж герцог Эдинбургский Филипп позируют во время медового месяца, 25 ноября 1947 года в поместье Бродлз, Хэмпшир
9 из 15

Принц Филипп и Елизавета II

© AFP 2021
© РИА Новости / Юрий Абрамочкин

Принц Филипп на Московском ипподроме

Принц Филипп герцог Эдинбургский на Московском ипподроме
10 из 15

Принц Филипп на Московском ипподроме

© РИА Новости / Юрий Абрамочкин
© РИА Новости / Алексей Варфоломеев

Принц Филипп и королева Елизавета II приветствуют петербуржцев на Дворцовой площади

Королева Великобритании и Северной Ирландии Елизавета II приветствует петербуржцев на Дворцовой площади. Официальный визит Елизаветы II и принца Филиппа в Россию
11 из 15

Принц Филипп и королева Елизавета II приветствуют петербуржцев на Дворцовой площади

© РИА Новости / Алексей Варфоломеев
© AP Photo / Sang Tan

Королева Великобритании и ее семья смотрят за пролетом самолета Королевских ВВС с балкона Букингемского дворца

Королева Великобритании Елизавета II и ее семья смотрят за пролетом самолета Королевских ВВС с балкона Букингемского дворца
12 из 15

Королева Великобритании и ее семья смотрят за пролетом самолета Королевских ВВС с балкона Букингемского дворца

© AP Photo / Sang Tan
© AP Photo / Dennis Cook

Принц Филипп Маунтбеттен

Принц Филипп Маунтбеттен, герцог Эдинбургский
13 из 15

Принц Филипп Маунтбеттен

© AP Photo / Dennis Cook
© AP Photo / Alastair Grant

Королева Великобритании и ее супруг герцог Эдинбургский

Королева Великобритании Елизавета II и ее супруг герцог Эдинбургский
14 из 15

Королева Великобритании и ее супруг герцог Эдинбургский

© AP Photo / Alastair Grant
© AP Photo / Jonathan Brady

Королева Елизавета II и принц Филипп

Королева Великобритании Елизавета II и принц Филипп
15 из 15

Королева Елизавета II и принц Филипп

© AP Photo / Jonathan Brady
1 из 15
Принц Филипп Маунтбеттен, герцог Эдинбургский
© AP Photo
2 из 15
Королева Великобритании Елизавета II и ее супруг герцог Эдинбургский машут толпе с балкона Букингемского дворца
© AP Photo
3 из 15

Елизавета II и ее супруг

© AP Photo
4 из 15

Принц Филипп управляет военно-транспортным самолетом "Блэкберн"

© AP Photo
5 из 15

Королева Великобритании и ее супруг приветствуют людей в Нассау

© AP Photo / Kathy Willens
6 из 15

Елизавета II, герцог Эдинбургский и их дети принц Чарльз и принцесса Анна

© AP Photo / Eddie Worth
7 из 15

Принц Филипп во время матча по поло в Виндзоре

© AP Photo
8 из 15

Королева Великобритании Елизавета II и принц Филипп

© AP Photo / Leslie Priest
9 из 15

Принц Филипп и Елизавета II

© AFP 2021
10 из 15

Принц Филипп на Московском ипподроме

© РИА Новости / Юрий Абрамочкин
11 из 15

Принц Филипп и королева Елизавета II приветствуют петербуржцев на Дворцовой площади

© РИА Новости / Алексей Варфоломеев
12 из 15

Королева Великобритании и ее семья смотрят за пролетом самолета Королевских ВВС с балкона Букингемского дворца

© AP Photo / Sang Tan
13 из 15

Принц Филипп Маунтбеттен

© AP Photo / Dennis Cook
14 из 15

Королева Великобритании и ее супруг герцог Эдинбургский

© AP Photo / Alastair Grant
15 из 15

Королева Елизавета II и принц Филипп

© AP Photo / Jonathan Brady
 
Религия и мировоззрениеУмер принц Филипппринц Филипп, герцог ЭдинбургскийАнглияВеликобритания
 
 
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