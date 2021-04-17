https://ria.ru/20210417/otpevanie-1728739757.html

На отпевании принца Филиппа прозвучала русская молитва

На отпевании принца Филиппа прозвучала русская молитва

Русская молитва "Со святыми упокой Христе души раб твоих" прозвучала во время отпевания супруга королевы Великобритании Елизаветы Второй принца Филиппа. РИА Новости, 17.04.2021

2021-04-17T18:11

2021-04-17T18:11

2021-04-17T18:11

религия и мировоззрение

умер принц филипп

принц филипп, герцог эдинбургский

англия

великобритания

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ЛОНДОН, 17 апр – РИА Новости, Мария Табак. Русская молитва "Со святыми упокой Христе души раб твоих" прозвучала во время отпевания супруга королевы Великобритании Елизаветы Второй принца Филиппа.Службу в часовне святого Георгия Виндзорского замка проводят настоятель Вестминстерского аббатства Дэвид Хойл и архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби. Во время службы небольшой хор из четырех человек исполнил молитвы и музыкальные фрагменты, выбранные герцогом Эдинбургским для церемонии собственных похорон.Принц Филипп, в прошлом принц Греческий и Датский, принадлежал раньше к греческой православной церкви, в лоно Церкви Англии он перешел ради женитьбы на принцессе Елизавете.Словам молитвы внимали собравшиеся в церкви 30 ближайших родственников покойного.Герцог был похоронен в королевской усыпальнице часовни, однако это лишь его временное пристанище: после кончины его вдовы останки принца Филиппа будут перенесены в тот придел, где уже покоятся родители королевы - король Георг VI и королева Елизавета, ее младшая сестра принцесса Маргарет, и где будет похоронена сама Елизавета Вторая. Таким образом, супруги, прожившие вместе 73 года, смогут снова воссоединиться.

https://ria.ru/20210409/prints-1727577551.html

англия

великобритания

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умер принц филипп, принц филипп, герцог эдинбургский, англия, великобритания