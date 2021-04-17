На отпевании принца Филиппа прозвучала русская молитва

ЛОНДОН, 17 апр – РИА Новости, Мария Табак. Русская молитва "Со святыми упокой Христе души раб твоих" прозвучала во время отпевания супруга королевы Великобритании Елизаветы Второй принца Филиппа.Службу в часовне святого Георгия Виндзорского замка проводят настоятель Вестминстерского аббатства Дэвид Хойл и архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби. Во время службы небольшой хор из четырех человек исполнил молитвы и музыкальные фрагменты, выбранные герцогом Эдинбургским для церемонии собственных похорон.Принц Филипп, в прошлом принц Греческий и Датский, принадлежал раньше к греческой православной церкви, в лоно Церкви Англии он перешел ради женитьбы на принцессе Елизавете.Словам молитвы внимали собравшиеся в церкви 30 ближайших родственников покойного.Герцог был похоронен в королевской усыпальнице часовни, однако это лишь его временное пристанище: после кончины его вдовы останки принца Филиппа будут перенесены в тот придел, где уже покоятся родители королевы - король Георг VI и королева Елизавета, ее младшая сестра принцесса Маргарет, и где будет похоронена сама Елизавета Вторая. Таким образом, супруги, прожившие вместе 73 года, смогут снова воссоединиться.
ЛОНДОН, 17 апр – РИА Новости, Мария Табак. Русская молитва "Со святыми упокой Христе души раб твоих" прозвучала во время отпевания супруга королевы Великобритании Елизаветы Второй принца Филиппа.
Службу в часовне святого Георгия Виндзорского замка проводят настоятель Вестминстерского аббатства Дэвид Хойл и архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби. Во время службы небольшой хор из четырех человек исполнил молитвы и музыкальные фрагменты, выбранные герцогом Эдинбургским для церемонии собственных похорон.
Принц Филипп, в прошлом принц Греческий и Датский, принадлежал раньше к греческой православной церкви, в лоно Церкви Англии он перешел ради женитьбы на принцессе Елизавете.
Словам молитвы внимали собравшиеся в церкви 30 ближайших родственников покойного.
Герцог был похоронен в королевской усыпальнице часовни, однако это лишь его временное пристанище: после кончины его вдовы останки принца Филиппа будут перенесены в тот придел, где уже покоятся родители королевы - король Георг VI и королева Елизавета, ее младшая сестра принцесса Маргарет, и где будет похоронена сама Елизавета Вторая. Таким образом, супруги, прожившие вместе 73 года, смогут снова воссоединиться.
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