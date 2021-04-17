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Глава минобороны Германии увидела в России угрозу безопасности Европы
Глава минобороны Германии увидела в России угрозу безопасности Европы
Глава Минобороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр назвала российское вооружение и "военные действия", которые Москва якобы развязывает в Европе, реальной угрозой... РИА Новости, 18.04.2021
2021-04-17T22:49
2021-04-18T03:23
россия
аннегрет крамп-карренбауэр
минобороны германии
дмитрий песков
владимир путин
европа
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БЕРЛИН, 17 апр — РИА Новости. Глава Минобороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр назвала российское вооружение и "военные действия", которые Москва якобы развязывает в Европе, реальной угрозой для региона.Это, по ее словам, создает "конкретную и непосредственную" опасность на континенте. При этом Крамп-Карренбауэр отметила, что эти слова не следует воспринимать как "антироссийские" — это "важный политический факт", который способствует "активным мерам предосторожности" для Германии и Европы.На организованной фондом Конрада Аденауэра конференции она сказала, что в России присутствуют ракеты "вопреки существующим договорам о контроле над вооружениями и тайно". Как считает министр, они "могут достичь Германии".Она также прокомментировала перемещение российских войск внутри страны, подчеркнув, что эти действия "не способствуют созданию доверия, а, очевидно, провоцируют реакцию".В марте генсек НАТО Йенс Столтенберг обвинил Россию в "агрессивном поведении" и заявил о необходимости сдерживать ее действия. При этом, по его словам, такая ситуация требует усиления обороны альянса и увеличения финансирования. В свою очередь, Крамп-Карренбауэр объяснила высокие расходы на вооружение "поведением России".В ответ на это в МИД подчеркнули, что Москва будет учитывать настрой НАТО в своем внешнеполитическом и военном планировании. Как отмечали в Кремле, Россия никому не угрожает, однако не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.Владимир Путин ранее заявлял, что Москва не собирается ни на кого нападать. По его словам, российская угроза — это "выдумка тех, кто хочет наживаться на своей роли передового отряда борьбы с Россией, получать какие-то бонусы и преференции за это".
https://ria.ru/20210404/nato-1604174888.html
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россия, аннегрет крамп-карренбауэр, минобороны германии, дмитрий песков, владимир путин, европа

Глава минобороны Германии увидела в России угрозу безопасности Европы

22:49 17.04.2021 (обновлено: 03:23 18.04.2021)
 
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Залповый пуск четырех баллистических ракет Булава в рамках плановых мероприятий боевой подготовки Тихоокеанского флота из подводного положения с атомной подлодки Владимир Мономах в Охотском море - РИА Новости, 1920, 17.04.2021
© РИА Новости / УПСИ МО РФ
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БЕРЛИН, 17 апр — РИА Новости. Глава Минобороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр назвала российское вооружение и "военные действия", которые Москва якобы развязывает в Европе, реальной угрозой для региона.
Это, по ее словам, создает "конкретную и непосредственную" опасность на континенте. При этом Крамп-Карренбауэр отметила, что эти слова не следует воспринимать как "антироссийские" — это "важный политический факт", который способствует "активным мерам предосторожности" для Германии и Европы.
На организованной фондом Конрада Аденауэра конференции она сказала, что в России присутствуют ракеты "вопреки существующим договорам о контроле над вооружениями и тайно". Как считает министр, они "могут достичь Германии".
Она также прокомментировала перемещение российских войск внутри страны, подчеркнув, что эти действия "не способствуют созданию доверия, а, очевидно, провоцируют реакцию".
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В ответ на это в МИД подчеркнули, что Москва будет учитывать настрой НАТО в своем внешнеполитическом и военном планировании. Как отмечали в Кремле, Россия никому не угрожает, однако не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
Владимир Путин ранее заявлял, что Москва не собирается ни на кого нападать. По его словам, российская угроза — это "выдумка тех, кто хочет наживаться на своей роли передового отряда борьбы с Россией, получать какие-то бонусы и преференции за это".
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РоссияАннегрет Крамп-КарренбауэрМинобороны ГерманииДмитрий ПесковВладимир ПутинЕвропа
 
 
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