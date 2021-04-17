Бальбек назвал наглостью беспокойство НАТО о доступе в Азов и Черное море
05:08 17.04.2021 (обновлено: 07:46 17.04.2021)
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкОкеанографическая платформа в Голубом заливе в районе поселка Кацивели в Крыму
МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Депутат Госдумы Руслан Бальбек назвал наглостью беспокойство НАТО о планах России ограничить доступ в Азов и Черное море.
Ранее сообщалось, что НАТО обеспокоена планами России ограничить доступ в ряд зон Черного моря и призывает обеспечить свободный доступ в порты Украины на Азовском море, а также свободу судоходства.
"Пусть рассыпаются в призывах перед другой аудиторией, мы сами решим, кого пускать через наш пролив. Может, им еще наши аэродромы под Москвой освободить для удобства? Наглость этих господ потеряла разумные границы: то Крым им отдай, то пролив освободи. Завтра, может, разоружение произвести, чтоб генсека НАТО ублажить? Обойдутся без Азовского моря, пусть в другие порты заходят, а на чужие проливы нечего рот разевать", - сказал Бальбек РИА Новости.
Согласно данным бюллетеня Управления навигации и океанографии Минобороны РФ, опубликованного 14 апреля, с 21.00 24 апреля по 21.00 31 октября приостанавливается осуществление права мирного прохода через территориальные море Российской Федерации для иностранных военных кораблей и других государственных судов в трех районах Черного моря. При этом подчеркивалось, что планируемые к закрытию зоны не будут препятствовать судоходству через Керченский пролив, кроме того, все они находятся внутри территориальных вод РФ.
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Министерство иностранных дел Украины выразило протест РФ из-за закрытия части акватории Черного моря, указав, что это сделано якобы под предлогом проведения военных учений. При этом сам Керченский пролив и подход к нему, по данным бюллетеня, не попадают в указанные зоны, а все планируемые к закрытию районы распространяются только до внешней границы территориального моря Российской Федерации.
ЕС в пятницу заявил, что принял к сведению и проанализирует информацию по закрытию части акватории Черного моря.