https://ria.ru/20210417/naglost-1728675529.html

Бальбек назвал наглостью беспокойство НАТО о доступе в Азов и Черное море

Бальбек назвал наглостью беспокойство НАТО о доступе в Азов и Черное море

Депутат Госдумы Руслан Бальбек назвал наглостью беспокойство НАТО о планах России ограничить доступ в Азов и Черное море. РИА Новости, 17.04.2021

2021-04-17T05:08

2021-04-17T05:08

2021-04-17T07:46

госдума рф

нато

москва

политика

россия

руслан бальбек

черное море

керченский пролив

мид украины

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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Депутат Госдумы Руслан Бальбек назвал наглостью беспокойство НАТО о планах России ограничить доступ в Азов и Черное море.Ранее сообщалось, что НАТО обеспокоена планами России ограничить доступ в ряд зон Черного моря и призывает обеспечить свободный доступ в порты Украины на Азовском море, а также свободу судоходства.Согласно данным бюллетеня Управления навигации и океанографии Минобороны РФ, опубликованного 14 апреля, с 21.00 24 апреля по 21.00 31 октября приостанавливается осуществление права мирного прохода через территориальные море Российской Федерации для иностранных военных кораблей и других государственных судов в трех районах Черного моря. При этом подчеркивалось, что планируемые к закрытию зоны не будут препятствовать судоходству через Керченский пролив, кроме того, все они находятся внутри территориальных вод РФ.Министерство иностранных дел Украины выразило протест РФ из-за закрытия части акватории Черного моря, указав, что это сделано якобы под предлогом проведения военных учений. При этом сам Керченский пролив и подход к нему, по данным бюллетеня, не попадают в указанные зоны, а все планируемые к закрытию районы распространяются только до внешней границы территориального моря Российской Федерации.ЕС в пятницу заявил, что принял к сведению и проанализирует информацию по закрытию части акватории Черного моря.

https://ria.ru/20210415/musor-1728465044.html

https://ria.ru/20210416/dostup-1728665890.html

москва

россия

черное море

керченский пролив

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госдума рф, нато, москва, политика, россия, руслан бальбек, черное море, керченский пролив, мид украины