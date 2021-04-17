Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210417/naglost-1728675529.html
Бальбек назвал наглостью беспокойство НАТО о доступе в Азов и Черное море
Бальбек назвал наглостью беспокойство НАТО о доступе в Азов и Черное море
Депутат Госдумы Руслан Бальбек назвал наглостью беспокойство НАТО о планах России ограничить доступ в Азов и Черное море. РИА Новости, 17.04.2021
2021-04-17T05:08
2021-04-17T07:46
госдума рф
нато
москва
политика
россия
руслан бальбек
черное море
керченский пролив
мид украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0b/03/1582789758_0:321:3072:2048_1920x0_80_0_0_f254350b5a6345db214a07de65301d31.jpg
МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Депутат Госдумы Руслан Бальбек назвал наглостью беспокойство НАТО о планах России ограничить доступ в Азов и Черное море.Ранее сообщалось, что НАТО обеспокоена планами России ограничить доступ в ряд зон Черного моря и призывает обеспечить свободный доступ в порты Украины на Азовском море, а также свободу судоходства.Согласно данным бюллетеня Управления навигации и океанографии Минобороны РФ, опубликованного 14 апреля, с 21.00 24 апреля по 21.00 31 октября приостанавливается осуществление права мирного прохода через территориальные море Российской Федерации для иностранных военных кораблей и других государственных судов в трех районах Черного моря. При этом подчеркивалось, что планируемые к закрытию зоны не будут препятствовать судоходству через Керченский пролив, кроме того, все они находятся внутри территориальных вод РФ.Министерство иностранных дел Украины выразило протест РФ из-за закрытия части акватории Черного моря, указав, что это сделано якобы под предлогом проведения военных учений. При этом сам Керченский пролив и подход к нему, по данным бюллетеня, не попадают в указанные зоны, а все планируемые к закрытию районы распространяются только до внешней границы территориального моря Российской Федерации.ЕС в пятницу заявил, что принял к сведению и проанализирует информацию по закрытию части акватории Черного моря.
https://ria.ru/20210415/musor-1728465044.html
https://ria.ru/20210416/dostup-1728665890.html
москва
россия
черное море
керченский пролив
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0b/03/1582789758_74:0:2805:2048_1920x0_80_0_0_88ce8282f027a4641d67b81c908b06dc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
госдума рф, нато, москва, политика, россия, руслан бальбек, черное море, керченский пролив, мид украины

Бальбек назвал наглостью беспокойство НАТО о доступе в Азов и Черное море

05:08 17.04.2021 (обновлено: 07:46 17.04.2021)
 
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкОкеанографическая платформа в Голубом заливе в районе поселка Кацивели в Крыму
Океанографическая платформа в Голубом заливе в районе поселка Кацивели в Крыму - РИА Новости, 1920, 17.04.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Депутат Госдумы Руслан Бальбек назвал наглостью беспокойство НАТО о планах России ограничить доступ в Азов и Черное море.
Ранее сообщалось, что НАТО обеспокоена планами России ограничить доступ в ряд зон Черного моря и призывает обеспечить свободный доступ в порты Украины на Азовском море, а также свободу судоходства.
"Пусть рассыпаются в призывах перед другой аудиторией, мы сами решим, кого пускать через наш пролив. Может, им еще наши аэродромы под Москвой освободить для удобства? Наглость этих господ потеряла разумные границы: то Крым им отдай, то пролив освободи. Завтра, может, разоружение произвести, чтоб генсека НАТО ублажить? Обойдутся без Азовского моря, пусть в другие порты заходят, а на чужие проливы нечего рот разевать", - сказал Бальбек РИА Новости.
Согласно данным бюллетеня Управления навигации и океанографии Минобороны РФ, опубликованного 14 апреля, с 21.00 24 апреля по 21.00 31 октября приостанавливается осуществление права мирного прохода через территориальные море Российской Федерации для иностранных военных кораблей и других государственных судов в трех районах Черного моря. При этом подчеркивалось, что планируемые к закрытию зоны не будут препятствовать судоходству через Керченский пролив, кроме того, все они находятся внутри территориальных вод РФ.
Заместитель председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по делам национальностей Руслан Бальбек - РИА Новости, 1920, 15.04.2021
15 апреля, 18:35
Бальбек сравнил санкции США из-за Крыма с уборкой мусора
Министерство иностранных дел Украины выразило протест РФ из-за закрытия части акватории Черного моря, указав, что это сделано якобы под предлогом проведения военных учений. При этом сам Керченский пролив и подход к нему, по данным бюллетеня, не попадают в указанные зоны, а все планируемые к закрытию районы распространяются только до внешней границы территориального моря Российской Федерации.
ЕС в пятницу заявил, что принял к сведению и проанализирует информацию по закрытию части акватории Черного моря.
Эсминец ВМС США Портер и фрегат TCG Orucreis турецких ВМС в Черном море - РИА Новости, 1920, 16.04.2021
Вчера, 23:06
В Госдуме призвали Киев и НАТО не нервничать из-за доступа в Черное море
 
Госдума РФНАТОМоскваПолитикаРоссияРуслан БальбекЧерное мореКерченский проливМИД Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:26Глава INTERSOS Hellas назвал условия для беженцев в Греции кошмарными
12:23Власти прокомментировали смерть украинца после вакцинации Covishield
12:23В работе Twitter произошел сбой
12:19Правительство одобрило изменения в закон о защите населения от ЧС
12:14Посол России в Германии призвал Запад не подпитывать иллюзии Киева
12:09Нелегалов из Узбекистана предупредили о возможной депортации из России
12:06Киев надеется, что задержание консула не помешает работе дипучреждения
12:01Козловский заявил о нехватке сценаристов в России
11:52Число жертв COVID-19 в мире превысило три миллиона человек
11:51Козловский рассказал о сложностях в работе над фильмом "Чернобыль"
11:44После протестов в Миннесоте задержали около ста человек
11:44Киев вернет на родину задержанного в Петербурге консула
11:42Президент Татарстана сделал прививку против коронавируса
11:35В Крыму оценили сравнение Зеленским полуострова с Чернобылем
11:34Козловский рассказал о работе над фильмом "Чернобыль"
11:32Врач предупредила о риске развития пневмонии из-за кондиционера
11:28В Узбекистане в конце апреля ожидают поставку "Спутник V"
11:27В США сообщили о попытке покушения ЦРУ на Рауля Кастро в 1960 году
11:25Козловский рассказал о творческих планах
11:15В Австралии случай смерти от тромбоза связали с вакциной AstraZeneca
Лента новостейМолния