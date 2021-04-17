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Власти Мьянмы освободили более 23 тысяч заключенных по амнистии
Власти Мьянмы освободили более 23 тысяч заключенных по амнистии
Военные власти Мьянмы освободили по амнистии свыше 23 тысяч заключенных, в том числе иностранцев, сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на решение... РИА Новости, 17.04.2021
2021-04-17T12:30
2021-04-17T12:30
мьянма
в мире
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Военные власти Мьянмы освободили по амнистии свыше 23 тысяч заключенных, в том числе иностранцев, сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на решение Государственного административного совета.В субботу были отменены приговоры 23 047 граждан Мьянмы и 137 заключенных-иностранцев. Такое решение власти приняли по случаю традиционного Нового года, по гуманитарным соображениям и с учетом отношений Мьянмы с другими странами.В некоторых случаях приговоры к смертной казни заменялись на пожизненное заключение, крупные сроки также было решено сократить.Агентство Франс Пресс отмечает, что пока остается неясным, вошли ли в число освобожденных задержанные протестующие или журналисты, освещавшие события после прихода к власти военных.Вскоре после переворота в феврале власти Мьянмы освободили примерно то же число заключенных – более 23,3 тысячи.В пятницу, как сообщал портал Myanmar Now, веселый праздник Тинджан, буддийский Новый год, главный праздник года в Мьянме, в апреле 2021 года отмечают не массовыми водными баталиями на улицах городов, а демонстрациями, главное содержание которых – поминовение более 700 участников протестов против военных властей, которые погибли в столкновениях демонстрантов и сил безопасности Мьянмы.Вооружённые силы Мьянмы сместили гражданское правительство и взяли власть в стране в свои руки 1 февраля, арестовав гражданских лидеров. Военные объяснили свои действия предполагаемой массовой фальсификацией результатов всеобщих выборов 2020 года в пользу правившей тогда НЛД и нежеланием гражданских властей её расследовать. Придя к власти с помощью конституционного механизма введения Чрезвычайного положения, руководители нового военного правительства пообещали провести через год новые выборы и передать власть партии, которая на них победит. Позднее официальный представитель военных властей назвал другой предполагаемый срок проведения выборов: в течение двух лет.Массовые протесты против военных властей ежедневно проходят во многих городах Мьянмы. Более 70% государственных служащих, включая медицинских работников, присоединились к кампании гражданского неповиновения властям, покинув свои рабочие места.
https://ria.ru/20210410/tribunal-1727669710.html
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мьянма, в мире

Власти Мьянмы освободили более 23 тысяч заключенных по амнистии

12:30 17.04.2021
 
© STRПротесты в Мьянме
Протесты в Мьянме - РИА Новости, 1920, 17.04.2021
© STR
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Военные власти Мьянмы освободили по амнистии свыше 23 тысяч заключенных, в том числе иностранцев, сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на решение Государственного административного совета.
В субботу были отменены приговоры 23 047 граждан Мьянмы и 137 заключенных-иностранцев. Такое решение власти приняли по случаю традиционного Нового года, по гуманитарным соображениям и с учетом отношений Мьянмы с другими странами.
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В некоторых случаях приговоры к смертной казни заменялись на пожизненное заключение, крупные сроки также было решено сократить.
Агентство Франс Пресс отмечает, что пока остается неясным, вошли ли в число освобожденных задержанные протестующие или журналисты, освещавшие события после прихода к власти военных.
Вскоре после переворота в феврале власти Мьянмы освободили примерно то же число заключенных – более 23,3 тысячи.
В пятницу, как сообщал портал Myanmar Now, веселый праздник Тинджан, буддийский Новый год, главный праздник года в Мьянме, в апреле 2021 года отмечают не массовыми водными баталиями на улицах городов, а демонстрациями, главное содержание которых – поминовение более 700 участников протестов против военных властей, которые погибли в столкновениях демонстрантов и сил безопасности Мьянмы.
Вооружённые силы Мьянмы сместили гражданское правительство и взяли власть в стране в свои руки 1 февраля, арестовав гражданских лидеров. Военные объяснили свои действия предполагаемой массовой фальсификацией результатов всеобщих выборов 2020 года в пользу правившей тогда НЛД и нежеланием гражданских властей её расследовать. Придя к власти с помощью конституционного механизма введения Чрезвычайного положения, руководители нового военного правительства пообещали провести через год новые выборы и передать власть партии, которая на них победит. Позднее официальный представитель военных властей назвал другой предполагаемый срок проведения выборов: в течение двух лет.
Массовые протесты против военных властей ежедневно проходят во многих городах Мьянмы. Более 70% государственных служащих, включая медицинских работников, присоединились к кампании гражданского неповиновения властям, покинув свои рабочие места.
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