https://ria.ru/20210417/mtsd-1728708070.html

Запуск МЦД-3 улучшит транспортную доступность 22 районов Москвы

Запуск МЦД-3 улучшит транспортную доступность 22 районов Москвы

Запуск третьей линии Московских центральных диаметров (МЦД-3) улучшит транспортную доступность 22 районов столицы, сообщил журналистам в субботу заммэра Москвы... РИА Новости, 17.04.2021

2021-04-17T13:33

2021-04-17T13:33

2021-04-17T13:35

московские центральные диаметры (мцд)

андрей бочкарев

москва

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МОСКВА, 17 апр - РИА Недвижимость. Запуск третьей линии Московских центральных диаметров (МЦД-3) улучшит транспортную доступность 22 районов столицы, сообщил журналистам в субботу заммэра Москвы по градостроительной политике и строительству Андрей Бочкарев.По его словам, новый маршрут будет обслуживать порядка 47 миллионов человек в год."Запуск диаметра повысит транспортную доступность более 22 районов Москвы, а также Зеленограда, Химок, Жуковского, Раменского, Люберец", - сказал Бочкарев.Он добавил, что благодаря пересечению диаметра с линиями метро, МЦК и МЦД, у пассажиров появятся альтернативные маршруты, сократится временя в пути и повысится комфорт поездок.МЦД (Московские центральные диаметры) – проект реконструкции сквозных железнодорожных линий в Москве и Московской области и организации на них маршрутов пригородных электропоездов. К 2025 году планируется создать пять линий, связывающих подмосковные города беспересадочным железнодорожным сообщением через Москву. Движение по первым двум диаметрам (МЦД-1 и МЦД-2) открыли в ноябре 2019 года. Запуск 88-километрового маршрута МЦД-3 "Ленинградско-Казанский" с 43 станциями запланирован к 2022 году.

https://realty.ria.ru/20210408/mtsd-1727350048.html

москва

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московские центральные диаметры (мцд), андрей бочкарев, москва