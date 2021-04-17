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Запуск МЦД-3 улучшит транспортную доступность 22 районов Москвы
Запуск МЦД-3 улучшит транспортную доступность 22 районов Москвы
Запуск третьей линии Московских центральных диаметров (МЦД-3) улучшит транспортную доступность 22 районов столицы, сообщил журналистам в субботу заммэра Москвы... РИА Новости, 17.04.2021
2021-04-17T13:33
2021-04-17T13:35
московские центральные диаметры (мцд)
андрей бочкарев
москва
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МОСКВА, 17 апр - РИА Недвижимость. Запуск третьей линии Московских центральных диаметров (МЦД-3) улучшит транспортную доступность 22 районов столицы, сообщил журналистам в субботу заммэра Москвы по градостроительной политике и строительству Андрей Бочкарев.По его словам, новый маршрут будет обслуживать порядка 47 миллионов человек в год."Запуск диаметра повысит транспортную доступность более 22 районов Москвы, а также Зеленограда, Химок, Жуковского, Раменского, Люберец", - сказал Бочкарев.Он добавил, что благодаря пересечению диаметра с линиями метро, МЦК и МЦД, у пассажиров появятся альтернативные маршруты, сократится временя в пути и повысится комфорт поездок.МЦД (Московские центральные диаметры) – проект реконструкции сквозных железнодорожных линий в Москве и Московской области и организации на них маршрутов пригородных электропоездов. К 2025 году планируется создать пять линий, связывающих подмосковные города беспересадочным железнодорожным сообщением через Москву. Движение по первым двум диаметрам (МЦД-1 и МЦД-2) открыли в ноябре 2019 года. Запуск 88-километрового маршрута МЦД-3 "Ленинградско-Казанский" с 43 станциями запланирован к 2022 году.
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московские центральные диаметры (мцд), андрей бочкарев, москва

Запуск МЦД-3 улучшит транспортную доступность 22 районов Москвы

13:33 17.04.2021 (обновлено: 13:35 17.04.2021)
 
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПоезд Московского центрального диаметра на станции "Белорусская"
Поезд Московского центрального диаметра на станции Белорусская - РИА Новости, 1920, 17.04.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 17 апр - РИА Недвижимость. Запуск третьей линии Московских центральных диаметров (МЦД-3) улучшит транспортную доступность 22 районов столицы, сообщил журналистам в субботу заммэра Москвы по градостроительной политике и строительству Андрей Бочкарев.
По его словам, новый маршрут будет обслуживать порядка 47 миллионов человек в год.
"Запуск диаметра повысит транспортную доступность более 22 районов Москвы, а также Зеленограда, Химок, Жуковского, Раменского, Люберец", - сказал Бочкарев.
Он добавил, что благодаря пересечению диаметра с линиями метро, МЦК и МЦД, у пассажиров появятся альтернативные маршруты, сократится временя в пути и повысится комфорт поездок.
МЦД (Московские центральные диаметры) – проект реконструкции сквозных железнодорожных линий в Москве и Московской области и организации на них маршрутов пригородных электропоездов. К 2025 году планируется создать пять линий, связывающих подмосковные города беспересадочным железнодорожным сообщением через Москву. Движение по первым двум диаметрам (МЦД-1 и МЦД-2) открыли в ноябре 2019 года. Запуск 88-километрового маршрута МЦД-3 "Ленинградско-Казанский" с 43 станциями запланирован к 2022 году.
Пассажиры на перроне на станции Подольск в Московской области - РИА Новости, 1920, 17.04.2021
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Москомархитектура подготовит проекты развития территорий у МЦД-3
 
Московские центральные диаметры (МЦД)Андрей БочкаревМосква
 
 
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