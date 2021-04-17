https://ria.ru/20210417/most-1728671678.html

В Якутии одобрили первый этап строительства моста через реку Лену

В Якутии одобрили первый этап строительства моста через реку Лену

Главгосэкспертиза одобрила первый этап строительства моста через Лену в Якутии, сообщает пресс-служба Главного управления государственной экспертизы. РИА Новости, 17.04.2021

2021-04-17T01:05

2021-04-17T01:05

2021-04-17T01:05

республика саха (якутия)

россия

река лена

главгосэкспертиза

охотское море

марат хуснуллин

ростех

якутск

экономика

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ЯКУТСК, 17 апр – РИА Новости. Главгосэкспертиза одобрила первый этап строительства моста через Лену в Якутии, сообщает пресс-служба Главного управления государственной экспертизы.Как отметили в государственном органе, благодаря строительству моста через реку Лену Россия получит выход к Охотскому морю и берегам своих восточных морей не только через южные границы, Транссибирскую и Байкало-Амурскую магистрали, но и гораздо севернее.Проектной документацией предусмотрена подготовка территории строительства на правом и левом берегах Лены. Комплекс работ включает переустройство инженерных коммуникаций: линий электропередачи с опорами, газопроводов высокого давления и сетей связи. Также запланировано создание временной инфраструктуры, необходимой для строительства: строительных площадок с подъездами, дорог, автозимников, ледовых переправ, причалов, технологических островков для сооружения опор в русле реки, инженерная защита территории.Генеральной проектной организацией является АО "Институт Гипростроймост - Санкт-Петербург". Застройщик – ООО "Восьмая концессионная компания".В свою очередь, на сайте группы "ВИС" сообщается, что консорциум Ростеха и группы "ВИС" готов приступить к I этапу строительства моста."Первый этап рассчитан на 12 месяцев... На текущий момент подготовлен план мобилизации материально-технических ресурсов на строительную площадку в Якутии и обустройства стартовых бытовых городков. Продумана логистика всей необходимой спецтехники", - отметили в компании.Ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил о том, что проект строительства моста через реку Лена в Якутии наполовину профинансируют за счет федерального бюджета, оставшуюся часть поделят регион и концессионер.

https://ria.ru/20210406/bam-1604381147.html

https://ria.ru/20210413/yakutiya-1728042250.html

россия

река лена

охотское море

якутск

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россия, река лена, главгосэкспертиза, охотское море, марат хуснуллин, ростех, якутск, экономика