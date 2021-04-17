В Якутии одобрили первый этап строительства моста через реку Лену
ЯКУТСК, 17 апр – РИА Новости. Главгосэкспертиза одобрила первый этап строительства моста через Лену в Якутии, сообщает пресс-служба Главного управления государственной экспертизы.
"Эксперты Главгосэкспертизы России рассмотрели проектно-сметную документацию на проведение работ по подготовке территории строительства платной автомобильной дороги с вантовым переходом через реку Лена в районе Якутска. По итогам проведения государственной экспертизы выдано положительное заключение", - рассказали в пресс-службе.
Как отметили в государственном органе, благодаря строительству моста через реку Лену Россия получит выход к Охотскому морю и берегам своих восточных морей не только через южные границы, Транссибирскую и Байкало-Амурскую магистрали, но и гораздо севернее.
Проектной документацией предусмотрена подготовка территории строительства на правом и левом берегах Лены. Комплекс работ включает переустройство инженерных коммуникаций: линий электропередачи с опорами, газопроводов высокого давления и сетей связи. Также запланировано создание временной инфраструктуры, необходимой для строительства: строительных площадок с подъездами, дорог, автозимников, ледовых переправ, причалов, технологических островков для сооружения опор в русле реки, инженерная защита территории.
Генеральной проектной организацией является АО "Институт Гипростроймост - Санкт-Петербург". Застройщик – ООО "Восьмая концессионная компания".
В свою очередь, на сайте группы "ВИС" сообщается, что консорциум Ростеха и группы "ВИС" готов приступить к I этапу строительства моста.
"Первый этап рассчитан на 12 месяцев... На текущий момент подготовлен план мобилизации материально-технических ресурсов на строительную площадку в Якутии и обустройства стартовых бытовых городков. Продумана логистика всей необходимой спецтехники", - отметили в компании.
Ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил о том, что проект строительства моста через реку Лена в Якутии наполовину профинансируют за счет федерального бюджета, оставшуюся часть поделят регион и концессионер.