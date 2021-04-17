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Республика Саха (Якутия)
https://ria.ru/20210417/most-1728671678.html
В Якутии одобрили первый этап строительства моста через реку Лену
В Якутии одобрили первый этап строительства моста через реку Лену
Главгосэкспертиза одобрила первый этап строительства моста через Лену в Якутии, сообщает пресс-служба Главного управления государственной экспертизы. РИА Новости, 17.04.2021
2021-04-17T01:05
2021-04-17T01:05
республика саха (якутия)
россия
река лена
главгосэкспертиза
охотское море
марат хуснуллин
ростех
якутск
экономика
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ЯКУТСК, 17 апр – РИА Новости. Главгосэкспертиза одобрила первый этап строительства моста через Лену в Якутии, сообщает пресс-служба Главного управления государственной экспертизы.Как отметили в государственном органе, благодаря строительству моста через реку Лену Россия получит выход к Охотскому морю и берегам своих восточных морей не только через южные границы, Транссибирскую и Байкало-Амурскую магистрали, но и гораздо севернее.Проектной документацией предусмотрена подготовка территории строительства на правом и левом берегах Лены. Комплекс работ включает переустройство инженерных коммуникаций: линий электропередачи с опорами, газопроводов высокого давления и сетей связи. Также запланировано создание временной инфраструктуры, необходимой для строительства: строительных площадок с подъездами, дорог, автозимников, ледовых переправ, причалов, технологических островков для сооружения опор в русле реки, инженерная защита территории.Генеральной проектной организацией является АО "Институт Гипростроймост - Санкт-Петербург". Застройщик – ООО "Восьмая концессионная компания".В свою очередь, на сайте группы "ВИС" сообщается, что консорциум Ростеха и группы "ВИС" готов приступить к I этапу строительства моста."Первый этап рассчитан на 12 месяцев... На текущий момент подготовлен план мобилизации материально-технических ресурсов на строительную площадку в Якутии и обустройства стартовых бытовых городков. Продумана логистика всей необходимой спецтехники", - отметили в компании.Ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил о том, что проект строительства моста через реку Лена в Якутии наполовину профинансируют за счет федерального бюджета, оставшуюся часть поделят регион и концессионер.
https://ria.ru/20210406/bam-1604381147.html
https://ria.ru/20210413/yakutiya-1728042250.html
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россия, река лена, главгосэкспертиза, охотское море, марат хуснуллин, ростех, якутск, экономика

В Якутии одобрили первый этап строительства моста через реку Лену

01:05 17.04.2021
 
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкРека Лена
Река Лена - РИА Новости, 1920, 17.04.2021
© РИА Новости / Антон Денисов
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ЯКУТСК, 17 апр – РИА Новости. Главгосэкспертиза одобрила первый этап строительства моста через Лену в Якутии, сообщает пресс-служба Главного управления государственной экспертизы.
"Эксперты Главгосэкспертизы России рассмотрели проектно-сметную документацию на проведение работ по подготовке территории строительства платной автомобильной дороги с вантовым переходом через реку Лена в районе Якутска. По итогам проведения государственной экспертизы выдано положительное заключение", - рассказали в пресс-службе.
Как отметили в государственном органе, благодаря строительству моста через реку Лену Россия получит выход к Охотскому морю и берегам своих восточных морей не только через южные границы, Транссибирскую и Байкало-Амурскую магистрали, но и гораздо севернее.
Проектной документацией предусмотрена подготовка территории строительства на правом и левом берегах Лены. Комплекс работ включает переустройство инженерных коммуникаций: линий электропередачи с опорами, газопроводов высокого давления и сетей связи. Также запланировано создание временной инфраструктуры, необходимой для строительства: строительных площадок с подъездами, дорог, автозимников, ледовых переправ, причалов, технологических островков для сооружения опор в русле реки, инженерная защита территории.
Генеральной проектной организацией является АО "Институт Гипростроймост - Санкт-Петербург". Застройщик – ООО "Восьмая концессионная компания".
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В свою очередь, на сайте группы "ВИС" сообщается, что консорциум Ростеха и группы "ВИС" готов приступить к I этапу строительства моста.
"Первый этап рассчитан на 12 месяцев... На текущий момент подготовлен план мобилизации материально-технических ресурсов на строительную площадку в Якутии и обустройства стартовых бытовых городков. Продумана логистика всей необходимой спецтехники", - отметили в компании.
Ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил о том, что проект строительства моста через реку Лена в Якутии наполовину профинансируют за счет федерального бюджета, оставшуюся часть поделят регион и концессионер.
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Республика Саха (Якутия)РоссияРека ЛенаГлавгосэкспертизаОхотское мореМарат ХуснуллинРостехЯкутскЭкономика
 
 
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