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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20210417/morgenshtern-1728720826.html
Моргенштерн прокомментировал возбужденное против него дело
Моргенштерн прокомментировал возбужденное против него дело
Рэпер Алишер Моргенштерн прокомментировал информацию о том, что против него завели дело за пропаганду наркотиков. РИА Новости, 17.04.2021
2021-04-17T15:43
2021-04-17T19:55
шоубиз
моргенштерн (алишер моргенштерн)
москва
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МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Рэпер Алишер Моргенштерн прокомментировал информацию о том, что против него завели дело за пропаганду наркотиков.Сегодня СМИ сообщили, что управление по контролю за оборотом наркотиков МВД по Москве завело административное дело на Моргенштерна за пропаганду запрещенных веществ: предположительно, речь идет о клипах "Розовое вино — 2" и Family. Музыканту грозит штраф до миллиона рублей.Ранее Моргенштерн стал самым заметным артистом года среди пользователей "ВКонтакте" сразу по трем категориям, журнал Moda Topical вручил ему премию "Женщина года", а GQ — "Музыкант года" ("За дерзость, сарказм, рекорды прослушиваний, антирекорд самого задизлайканного клипа и альбом "Легендарная пыль").
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моргенштерн (алишер моргенштерн), москва

Моргенштерн прокомментировал возбужденное против него дело

15:43 17.04.2021 (обновлено: 19:55 17.04.2021)
 
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкПремия "Человек года – 2020" по версии журнала GQ
Премия Человек года – 2020 по версии журнала GQ - РИА Новости, 1920, 17.04.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Рэпер Алишер Моргенштерн прокомментировал информацию о том, что против него завели дело за пропаганду наркотиков.

"Вы наверняка уже слышали новости, что на меня завели дело. <…> Могу сказать лишь одно: суду и экспертам предстоит послушать очень много отличной музыки. Я так и вижу эту картину, собрание: сидят полицейские, судья, какие-то еще юристы, лингвисты и слушают", — написал он в Instagram.

Моргенштерн
Моргенштерн
Сегодня СМИ сообщили, что управление по контролю за оборотом наркотиков МВД по Москве завело административное дело на Моргенштерна за пропаганду запрещенных веществ: предположительно, речь идет о клипах "Розовое вино — 2" и Family. Музыканту грозит штраф до миллиона рублей.
Ранее Моргенштерн стал самым заметным артистом года среди пользователей "ВКонтакте" сразу по трем категориям, журнал Moda Topical вручил ему премию "Женщина года", а GQ — "Музыкант года" ("За дерзость, сарказм, рекорды прослушиваний, антирекорд самого задизлайканного клипа и альбом "Легендарная пыль").
Премия Человек года – 2020 по версии журнала GQ - РИА Новости, 1920, 06.04.2021
6 апреля, 22:24Шоубиз
В РПЦ прокомментировали клип Моргенштерна
 
ШоубизМоргенштерн (Алишер Моргенштерн)Москва
 
 
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