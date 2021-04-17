https://ria.ru/20210417/morgenshtern-1728720826.html

Моргенштерн прокомментировал возбужденное против него дело

Моргенштерн прокомментировал возбужденное против него дело

Рэпер Алишер Моргенштерн прокомментировал информацию о том, что против него завели дело за пропаганду наркотиков. РИА Новости, 17.04.2021

2021-04-17T15:43

2021-04-17T15:43

2021-04-17T19:55

шоубиз

моргенштерн (алишер моргенштерн)

москва

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МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Рэпер Алишер Моргенштерн прокомментировал информацию о том, что против него завели дело за пропаганду наркотиков.Сегодня СМИ сообщили, что управление по контролю за оборотом наркотиков МВД по Москве завело административное дело на Моргенштерна за пропаганду запрещенных веществ: предположительно, речь идет о клипах "Розовое вино — 2" и Family. Музыканту грозит штраф до миллиона рублей.Ранее Моргенштерн стал самым заметным артистом года среди пользователей "ВКонтакте" сразу по трем категориям, журнал Moda Topical вручил ему премию "Женщина года", а GQ — "Музыкант года" ("За дерзость, сарказм, рекорды прослушиваний, антирекорд самого задизлайканного клипа и альбом "Легендарная пыль").

https://ria.ru/20210406/morgenshtern-1727108410.html

москва

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2021

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моргенштерн (алишер моргенштерн), москва