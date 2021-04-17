Моргенштерн прокомментировал возбужденное против него дело
15:43 17.04.2021 (обновлено: 19:55 17.04.2021)
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкПремия "Человек года – 2020" по версии журнала GQ
МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Рэпер Алишер Моргенштерн прокомментировал информацию о том, что против него завели дело за пропаганду наркотиков.
"Вы наверняка уже слышали новости, что на меня завели дело. <…> Могу сказать лишь одно: суду и экспертам предстоит послушать очень много отличной музыки. Я так и вижу эту картину, собрание: сидят полицейские, судья, какие-то еще юристы, лингвисты и слушают", — написал он в Instagram.
Сегодня СМИ сообщили, что управление по контролю за оборотом наркотиков МВД по Москве завело административное дело на Моргенштерна за пропаганду запрещенных веществ: предположительно, речь идет о клипах "Розовое вино — 2" и Family. Музыканту грозит штраф до миллиона рублей.
Ранее Моргенштерн стал самым заметным артистом года среди пользователей "ВКонтакте" сразу по трем категориям, журнал Moda Topical вручил ему премию "Женщина года", а GQ — "Музыкант года" ("За дерзость, сарказм, рекорды прослушиваний, антирекорд самого задизлайканного клипа и альбом "Легендарная пыль").
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