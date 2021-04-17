https://ria.ru/20210417/minnesota-1728698029.html

После протестов в Миннесоте задержали около ста человек

После протестов в Миннесоте задержали около ста человек

Около сотни человек задержали в американском штате Миннесота в ходе беспорядков, которые в пятницу вечером произошли во время протеста в связи с гибелью от рук... РИА Новости, 17.04.2021

2021-04-17T11:44

2021-04-17T11:44

2021-04-17T12:08

миннесота

в мире

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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Около сотни человек задержали в американском штате Миннесота в ходе беспорядков, которые в пятницу вечером произошли во время протеста в связи с гибелью от рук полиции афроамериканца Данте Райта, передает местный телеканал KSTP со ссылкой на власти.Протестующие вновь собрались на акцию у департамента полиции города Бруклин-Сентер, что ознаменовало уже шестую ночь протестов. Из-за беспорядков власти ввели комендантский час в ночь на субботу."Комиссар общественной безопасности Миннесоты Джон Харрингтон заявил, что около 100 человек были задержаны в связи с беспорядками в пятницу вечером", - сообщил телеканал, подчеркнув, что предыдущей ночью задержанных не было.Харрингтон не уточнил, какие обвинения будут предъявлены задержанным.Ранее полиция Миннесоты заявила, что сотрудница перепутала электрошокер с пистолетом и застрелила афроамериканца Данте Райта, вырвавшегося из рук правоохранителей при задержании. Гибель афроамериканца спровоцировала протесты. Власти Миннесоты установили, что в Райта стреляла сотрудница полиции города Бруклин-Сентер с 26-летним стажем Ким Поттер. Она отстранена от службы в административном порядке по стандартной процедуре.

https://radiosputnik.ria.ru/20210415/ssha-1728371827.html

https://ria.ru/20210414/demonstratsiya-1728173508.html

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