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После протестов в Миннесоте задержали около ста человек
После протестов в Миннесоте задержали около ста человек
Около сотни человек задержали в американском штате Миннесота в ходе беспорядков, которые в пятницу вечером произошли во время протеста в связи с гибелью от рук... РИА Новости, 17.04.2021
2021-04-17T11:44
2021-04-17T12:08
миннесота
в мире
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Около сотни человек задержали в американском штате Миннесота в ходе беспорядков, которые в пятницу вечером произошли во время протеста в связи с гибелью от рук полиции афроамериканца Данте Райта, передает местный телеканал KSTP со ссылкой на власти.Протестующие вновь собрались на акцию у департамента полиции города Бруклин-Сентер, что ознаменовало уже шестую ночь протестов. Из-за беспорядков власти ввели комендантский час в ночь на субботу."Комиссар общественной безопасности Миннесоты Джон Харрингтон заявил, что около 100 человек были задержаны в связи с беспорядками в пятницу вечером", - сообщил телеканал, подчеркнув, что предыдущей ночью задержанных не было.Харрингтон не уточнил, какие обвинения будут предъявлены задержанным.Ранее полиция Миннесоты заявила, что сотрудница перепутала электрошокер с пистолетом и застрелила афроамериканца Данте Райта, вырвавшегося из рук правоохранителей при задержании. Гибель афроамериканца спровоцировала протесты. Власти Миннесоты установили, что в Райта стреляла сотрудница полиции города Бруклин-Сентер с 26-летним стажем Ким Поттер. Она отстранена от службы в административном порядке по стандартной процедуре.
https://radiosputnik.ria.ru/20210415/ssha-1728371827.html
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миннесота, в мире

После протестов в Миннесоте задержали около ста человек

11:44 17.04.2021 (обновлено: 12:08 17.04.2021)
 
© REUTERS / Nick PfosiУчастники акции протеста в центре города Бруклин-Сентер в штате Миннесота, США
Участники акции протеста в центре города Бруклин-Сентер в штате Миннесота, США - РИА Новости, 1920, 17.04.2021
© REUTERS / Nick Pfosi
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Около сотни человек задержали в американском штате Миннесота в ходе беспорядков, которые в пятницу вечером произошли во время протеста в связи с гибелью от рук полиции афроамериканца Данте Райта, передает местный телеканал KSTP со ссылкой на власти.
Протестующие вновь собрались на акцию у департамента полиции города Бруклин-Сентер, что ознаменовало уже шестую ночь протестов. Из-за беспорядков власти ввели комендантский час в ночь на субботу.
Сотрудники полиции во время акции протеста в городе Бруклин-Сентер в штате Миннесота - РИА Новости, 1920, 15.04.2021
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"Комиссар общественной безопасности Миннесоты Джон Харрингтон заявил, что около 100 человек были задержаны в связи с беспорядками в пятницу вечером", - сообщил телеканал, подчеркнув, что предыдущей ночью задержанных не было.
Харрингтон не уточнил, какие обвинения будут предъявлены задержанным.
Ранее полиция Миннесоты заявила, что сотрудница перепутала электрошокер с пистолетом и застрелила афроамериканца Данте Райта, вырвавшегося из рук правоохранителей при задержании. Гибель афроамериканца спровоцировала протесты. Власти Миннесоты установили, что в Райта стреляла сотрудница полиции города Бруклин-Сентер с 26-летним стажем Ким Поттер. Она отстранена от службы в административном порядке по стандартной процедуре.
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