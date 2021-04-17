https://ria.ru/20210417/mid-1728760405.html

В МИД предупредили о последствиях высылки российских дипломатов из Чехии

В МИД предупредили о последствиях высылки российских дипломатов из Чехии

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя намерение Праги выслать 18 российских дипломатов, заявила, что Чехии хорошо известно, что за этим... РИА Новости, 17.04.2021

2021-04-17T21:24

2021-04-17T21:24

2021-04-17T23:59

ян гамачек

мария захарова

мид чехии

чехия

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россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

прага

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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя намерение Праги выслать 18 российских дипломатов, заявила, что Чехии хорошо известно, что за этим последует.В субботу глава МИД Чехии Ян Гамачек сообщил, что из страны высылают 18 российских дипломатов, они должны покинуть страну в течение 48 часов."Праге хорошо известно, что последует за подобными фокусами", - сказала Захарова журналистам.Каких-либо деталей к сказанному она не добавила.

https://ria.ru/20210417/vysylka-1728754360.html

чехия

россия

прага

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ян гамачек, мария захарова, мид чехии, чехия, в мире, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), прага