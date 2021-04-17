https://ria.ru/20210417/mid-1728760405.html
В МИД предупредили о последствиях высылки российских дипломатов из Чехии
В МИД предупредили о последствиях высылки российских дипломатов из Чехии
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя намерение Праги выслать 18 российских дипломатов, заявила, что Чехии хорошо известно, что за этим... РИА Новости, 17.04.2021
2021-04-17T21:24
2021-04-17T21:24
2021-04-17T23:59
ян гамачек
мария захарова
мид чехии
чехия
в мире
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
прага
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/135807/78/1358077844_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_82c214602e735123985baed4f224327e.jpg
МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя намерение Праги выслать 18 российских дипломатов, заявила, что Чехии хорошо известно, что за этим последует.В субботу глава МИД Чехии Ян Гамачек сообщил, что из страны высылают 18 российских дипломатов, они должны покинуть страну в течение 48 часов."Праге хорошо известно, что последует за подобными фокусами", - сказала Захарова журналистам.Каких-либо деталей к сказанному она не добавила.
https://ria.ru/20210417/vysylka-1728754360.html
чехия
россия
прага
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/135807/78/1358077844_99:0:2830:2048_1920x0_80_0_0_a94dfc1cbc1484cc1fd278c4d03f9ed8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ян гамачек, мария захарова, мид чехии, чехия, в мире, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), прага