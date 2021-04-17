https://ria.ru/20210417/mi-2-1728749400.html

Вертолет Ми-2. Летно-технические характеристики

Вертолет Ми-2. Летно-технические характеристики

Вертолет Ми-2 — легкий многоцелевой вертолет. Разрабатывался как замена легкому вертолету Ми-1 первого поколения. Правительственный заказ на его разработку в... РИА Новости, 17.04.2021

2021-04-17T19:39

2021-04-17T19:39

2021-04-17T19:40

россия

ми-2

справки

безопасность

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/06/1573929253_0:175:3019:1873_1920x0_80_0_0_379a31ecb993252b46b50b489b7fd4ab.jpg

Вертолет Ми-2 — легкий многоцелевой вертолет. Разрабатывался как замена легкому вертолету Ми-1 первого поколения. Правительственный заказ на его разработку в сельскохозяйственном, пассажирском, транспортно-санитарном и учебном вариантах ОКБ Михаила Миля получило в мае 1960 года.Вертолет стал первым в СССР вертолетом с газотурбинными двигателями, который создавался специально для гражданской сферы деятельности, и первым в мире легким вертолетом с двумя ГТД.Разработка силовой установки была поручена ленинградскому ОКБ-117 главного конструктора Сергея Изотова. Созданный им ГТД-350, хотя и уступал зарубежным аналогам по удельным параметрам, позволил ОКБ Миля быстро разработать новый легкий вертолет второго поколения.Ми-2 по своим размерам был близок к Ми-1, но имел значительно большую пассажировместимость (8 пассажиров вместо 3). Для сокращения сроков разработки в конструкции была использована часть узлов Ми-1 (главный редуктор, трансмиссия, несущий винт). В январе 1961 года комиссией был утвержден макет вертолета. К августу на заводе №329 был готов первый прототип. 22 сентября летчик-испытатель Герман Алферов впервые поднял его в небо. В октябре начались государственные испытания. В декабре 1961 года взлетел второй прототип в сельскохозяйственном варианте. Испытания продолжались до 1967 года.В сентябре 1962 года опытный В-2 был показан представителям правительств СССР и ПНР. Серийное производство началось в конце 1963 года на вертолетном заводе WSK "Свидник" под Люблином (Польша). Поляки первоначально хотели назвать вертолет SM-3, но по настоянию советской стороны вернулись к названию Ми-2.26 августа 1965 года совершил первый полет первый серийный Ми-2, собранный из советских деталей. 4 ноября 1965 года взлетел вертолет, целиком изготовленный на "Свиднике".В 1967 году серийный Ми-2 экспонировался на авиасалоне в Ле Бурже (Франция). После этого Комитет НАТО по согласованию авиационных стандартов (ASCC) присвоил вертолету кодовое название "Хоплайт".Ми-2 построен по одновинтовой схеме с трехлопастным несущим и двухлопастным рулевым винтами. Конструкция цельнометаллическая. Фюзеляж типа полумонокок состоит из кабины экипажа, пассажирской кабины и хвостовой балки с управляемым стабилизатором. Силовая установка состоит из 2 газотурбинных двигателей ГТД-350 с редуктором ВР-2 и размещается в надстройке над фюзеляжем ("кабане").Несущий и рулевой винты первоначально были взяты от Ми-1, но позже заменены новыми. Шасси трехопорное, неубирающееся. В зимнее время предусмотрена установка лыжного шасси. Топливо размещается в основном баке под полом кабины емкостью 600 л. Предусмотрена возможность установки двух дополнительных баков по 238 л по бокам кабины. Система управления бустерная с гидроусилителями. Вертолет оборудован грузовой стрелой-лебедкой и системой внешней подвески грузоподъемностью 800 кг.Вертолет Ми-2 может применяться в качестве пассажирского, транспортно-санитарного, сельскохозяйственного, связного, спасательного, учебного, патрульного, разведывательного, аэрофотосъемочного авиасудна.Всего инженерами "Свидника" разработано 24 модификаций вертолета. За создание Ми-2 группа сотрудников Московского вертолетного завода во главе с Михаилом Милем была награждена польскими орденами и медалями.В СССР Ми-2 применялся в ВВС, гражданской авиации, ДОСААФ, авиации погранвойск, авиации внутренних войск МВД, ГАИ, полярной авиации (и в Арктике, и в Антарктике). Использовался он и в качестве корабельного на ледоколах. В 1963 и 1965 годах на Ми-2 было установлено два мировых рекорда скорости.В боевых условиях Ми-2 применялся во время Октябрьской войны (1973), Афганской войны (1979-1989), конфликте Перу с Эквадором (1995). В 1986 году несколько вертолетов принимали участие в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС.В качестве экспонатов вертолеты Ми-2 различных модификаций имеются в музеях в Москве, Монино, Ульяновске, Минеральных Водах, Киеве, Котбусе (Германия) и других городах. В качестве памятников Ми-2 установлены в Кургане, Санкт-Петербурге, Якутске. На Ми-2 летал главный герой фильма Георгия Данелии "Мимино" (1977).Летно-технические характеристики Ми-2:Двигатели — ГТД-350Взлетная мощность — 2х400 э.л.с.Диаметр несущего винта — 14,5 мГабариты:длина вертолета с вращающимися винтами — 17,42 мдлина фюзеляжа (без рулевого винта) — 12,0 мширина фюзеляжа — 1,54 мвысота до втулки несущего винта — 3,75мГабариты пассажирской кабины:длина — 2,27 мширина — 1,4 мвысота — 1,2 мМасса:пустого вертолета — 2350 кгвзлетная нормальная — 3550 кгвзлетная максимальная – 3700 кгМаксимальная коммерческая нагрузка:в фюзеляже – 1000 кгна внешней подвеске – 800 кгКоличество пассажиров – 8 человекЗапас топлива:основные баки — 1076 лПТБ – 600 лСкорость:максимальная у земли — 210 км/чкрейсерская – 190 км/чПотолок:статический с учетом влияния земли — 1700 мдинамический – 4000 мСкороподъемность — 4,5 км/чДальность полета:практическая – 355 кмперегонная – 620 кмЭкипаж – один человек.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, ми-2, справки, безопасность