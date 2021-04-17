https://ria.ru/20210417/makron-1728730324.html

Макрон хочет провести переговоры с Путиным

Макрон хочет провести переговоры с Путиным

Президент Франции Эммануэль Макрон в ближайшее время проведет переговоры с российским лидером Владимиром Путиным, говорится в коммюнике Елисейского дворца. РИА Новости, 17.04.2021

2021-04-17T16:52

2021-04-17T16:52

2021-04-17T17:21

владимир зеленский

ангела меркель

украина

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эммануэль макрон

владимир путин

франция

в мире

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ПАРИЖ, 17 апр – РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон в ближайшее время проведет переговоры с российским лидером Владимиром Путиным, говорится в коммюнике Елисейского дворца.В пятницу Макрон принял в Елисейском дворце украинского коллегу Владимира Зеленского. По этому случаю Макрон подтвердил приверженность Франции единству и суверенитету Украины, а также значение, которое он придает развитию двусторонних отношений во всех сферах, отмечается в коммюнике."Президент республики и президент Зеленский также побеседовали с канцлером Германии Ангелой Меркель в рамках видеоконференции. Они вместе констатировали, что выводы парижского саммита, состоявшегося 9 декабря 2019 года, остаются полностью актуальными и требуют от России обязательств с Украиной для облегчения их реализации. В ближайшее время президент республики проведет переговоры с президентом Путиным", - говорится в коммюнике.Отметив сложность достижения соглашения по Донбассу и риски военной эскалации Макрон, выразил решимость в том, что касается полного соблюдения минских договоренностей и необходимости найти прочное политическое решение конфликта, сообщает пресс-служба Елисейского дворца.Украинские силовики в конце марта заявили, что при обстреле у поселка Шумы в Донецкой области погибли четверо военных, еще двое были ранены. Киев стал заявлять об обострении ситуации в Донбассе. В свою очередь самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики обвинили Киев в обострении - по их заявлениям, имеют место провокации со стороны силовиков, а ополченцы открывают ответный огонь. Также и в ДНР, и в ЛНР заявляли об обнаружении десятков единиц украинской военной техники в населенных пунктах. Кроме того, Луганск обвинил Киев в беспорядочном минировании территорий.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

https://ria.ru/20210331/evrosoyuz-1603637333.html

https://ria.ru/20210412/peregovory-1727870753.html

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владимир зеленский, ангела меркель, украина, россия, эммануэль макрон, владимир путин, франция, в мире