https://ria.ru/20210417/lukashenko-1728730193.html

Лукашенко анонсировал "одно из самых принципиальных решений" за 25 лет

Лукашенко анонсировал "одно из самых принципиальных решений" за 25 лет

Президент Белоруссии Александр Лукашенко объявил об одном из самых "принципиальных решений за четверть века" нахождения у власти. РИА Новости, 17.04.2021

2021-04-17T16:52

2021-04-17T16:52

2021-04-17T19:35

александр лукашенко

белоруссия

в мире

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МИНСК, 17 апр — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко объявил об одном из самых "принципиальных решений за четверть века" нахождения у власти.По словам главы государства, сейчас решение формализуют, а в ближайшее время он его озвучит. Как заявил Лукашенко, "это будет очень серьезно"."Поэтому даже если меня не будет, я так по-народному говорю, "только через мой труп", у них ничего не получится", — сказал он журналистам во время республиканского субботника. Видео разместил Telegram-канал "Пул Первого", близкий к пресс-службе главы государства.Глава государства не пояснил, какой именно сферы коснется решение. При этом он отметил, что, скорее всего, это будет декрет президента. Telegram-канал не уточнил, в каком контексте он сделал заявление.Лукашенко ранее пообещал уйти в отставку после принятия поправок в конституцию. Он объяснил, что новый основной закон Белоруссии нужен для того, чтобы в руках будущего "незнакомого президента" не оказалась столько власти — иначе "будет беда". Комиссия по подготовке поправок уже начала свою работу. По словам президента, проект основного закона подготовят до конца 2021 года, а референдум по этому вопросу должны провести в начале 2022-го.

https://ria.ru/20210411/lukashenko-1727535786.html

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александр лукашенко, белоруссия, в мире