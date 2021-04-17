Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210417/lukashenko-1728730193.html
Лукашенко анонсировал "одно из самых принципиальных решений" за 25 лет
Лукашенко анонсировал "одно из самых принципиальных решений" за 25 лет
Президент Белоруссии Александр Лукашенко объявил об одном из самых "принципиальных решений за четверть века" нахождения у власти. РИА Новости, 17.04.2021
2021-04-17T16:52
2021-04-17T19:35
александр лукашенко
белоруссия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/02/0b/1597000799_0:0:1689:950_1920x0_80_0_0_29154e739dbfd3fa562c8ea73b9d7477.jpg
МИНСК, 17 апр — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко объявил об одном из самых "принципиальных решений за четверть века" нахождения у власти.По словам главы государства, сейчас решение формализуют, а в ближайшее время он его озвучит. Как заявил Лукашенко, "это будет очень серьезно"."Поэтому даже если меня не будет, я так по-народному говорю, "только через мой труп", у них ничего не получится", — сказал он журналистам во время республиканского субботника. Видео разместил Telegram-канал "Пул Первого", близкий к пресс-службе главы государства.Глава государства не пояснил, какой именно сферы коснется решение. При этом он отметил, что, скорее всего, это будет декрет президента. Telegram-канал не уточнил, в каком контексте он сделал заявление.Лукашенко ранее пообещал уйти в отставку после принятия поправок в конституцию. Он объяснил, что новый основной закон Белоруссии нужен для того, чтобы в руках будущего "незнакомого президента" не оказалась столько власти — иначе "будет беда". Комиссия по подготовке поправок уже начала свою работу. По словам президента, проект основного закона подготовят до конца 2021 года, а референдум по этому вопросу должны провести в начале 2022-го.
https://ria.ru/20210411/lukashenko-1727535786.html
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/02/0b/1597000799_447:0:1552:828_1920x0_80_0_0_e18e685834c36211fab915c18a6c5f65.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
александр лукашенко, белоруссия, в мире

Лукашенко анонсировал "одно из самых принципиальных решений" за 25 лет

16:52 17.04.2021 (обновлено: 19:35 17.04.2021)
 
© Фото : Пресс-служба Президента Республики БеларусьПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко во время выступления на Всебелорусском собрании в Минске
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время выступления на Всебелорусском собрании в Минске - РИА Новости, 1920, 17.04.2021
© Фото : Пресс-служба Президента Республики Беларусь
Читать ria.ru в
МИНСК, 17 апр — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко объявил об одном из самых "принципиальных решений за четверть века" нахождения у власти.
По словам главы государства, сейчас решение формализуют, а в ближайшее время он его озвучит. Как заявил Лукашенко, "это будет очень серьезно".
"Поэтому даже если меня не будет, я так по-народному говорю, "только через мой труп", у них ничего не получится", — сказал он журналистам во время республиканского субботника. Видео разместил Telegram-канал "Пул Первого", близкий к пресс-службе главы государства.
Глава государства не пояснил, какой именно сферы коснется решение. При этом он отметил, что, скорее всего, это будет декрет президента. Telegram-канал не уточнил, в каком контексте он сделал заявление.
Лукашенко ранее пообещал уйти в отставку после принятия поправок в конституцию. Он объяснил, что новый основной закон Белоруссии нужен для того, чтобы в руках будущего "незнакомого президента" не оказалась столько власти — иначе "будет беда". Комиссия по подготовке поправок уже начала свою работу. По словам президента, проект основного закона подготовят до конца 2021 года, а референдум по этому вопросу должны провести в начале 2022-го.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 11.04.2021
11 апреля, 08:00
"Дать по морде Польше". Лукашенко закрывает посольства у соседей
 
Александр ЛукашенкоБелоруссияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:08Названа самая вредная для волос прическа
03:07Роскосмос определил место посадки космонавтов при возвращении с Луны
03:03Главный педиатр Москвы назвал самые опасные детали игрушек
02:52В Перу пять военнослужащих погибли при крушении вертолета
02:18Врач назвал лекарства, которые опасно принимать самостоятельно
02:15Назван правильный способ приготовления яиц
02:09Врач объяснила, когда можно пользоваться методами народной медицины
02:08В Чехии допустили влияние скандала в отношениях с РФ на тендер по АЭС
02:06Чешская оппозиция требует обсудить ситуацию в стране на уровне ЕС и НАТО
01:29Мать растерзанного собаками ребенка рассказала о трагедии
01:17Названа опасность для здоровья воды в бутылках
00:42Пушков дал совет Госдепу США
00:41Макрон призвал определить красные линии для России
00:37Во Владивостоке загорелся склад продуктов и автозапчастей
00:23На севере Москвы произошел пожар в жилом многоэтажном доме
00:16Слуцкий заявил о возможном выходе России из ПАСЕ
23:58Пашиняну не дали возложить цветы на могилу погибшего солдата
23:43Байден назвал обращение с Навальным несправедливым
23:40Опубликовано видео с переговорами готовивших военный переворот в Минске
23:17Пашинян предложил подумать над сокращением сроков военной службы
Лента новостейМолния