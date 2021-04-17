https://ria.ru/20210417/kuznetsova-1728688506.html

Кузнецова рассказала о находящихся в Турции и Пакистане российских детях

Кузнецова рассказала о находящихся в Турции и Пакистане российских детях

Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова рассказала в интервью РИА Новости, что несколько десятков детей, ранее находившихся в зоне РИА Новости, 17.04.2021

2021-04-17T09:54

2021-04-17T09:54

2021-04-17T09:54

россия

анна кузнецова

ближний восток

сирия

в мире

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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова рассказала в интервью РИА Новости, что несколько десятков детей, ранее находившихся в зоне вооруженных конфликтов, сегодня проживают на территории Турции и Пакистана, как только откроют границы и будут готовы документы, их планируется забрать.Ранее Кузнецова попросила посла Ирака в РФ Абдулрахмана Хамида Мохаммеда Аль-Хуссайни помочь с поисками российских детей, которые еще могут оставаться на территории этой страны."Мы собрали список детей, которых мы разыскиваем на территории Ирака, и передали послу. Про нескольких детей нам сообщили, что часть из них может находиться на территории "Аль Холь" (лагерь беженцев в САР – ред.) или пересекла границу с Турцией, то есть придётся разыскивать где-то ещё. Хочу отметить, что мы уже нашли своих детей на территориях Турции, Пакистана. Несколько десятков детей находятся там, и мы планируем в ближайшее время их тоже вернуть", - сказала Кузнецова.Детский омбудсмен выразила сожаление, что из-за закрытых с Турцией границ детей на сегодняшний день вывезти не удается."Детей здесь очень ждут родственники", - добавила Кузнецова.Работа по установлению местонахождения и возвращению на родину несовершеннолетних граждан РФ, находящихся на территории Ирака и Сирии, началась летом 2017 года. Всего из зон вооруженных конфликтов на Ближнем Востоке в Россию возвращены 274 ребенка: 122 – из Ирака и 152 – из Сирии.Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru 19 апреля в 11.30 мск.

https://ria.ru/20210417/siriya-1728687861.html

https://ria.ru/20210325/deti-1602841744.html

россия

ближний восток

сирия

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россия, анна кузнецова, ближний восток, сирия, в мире