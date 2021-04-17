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Кузнецова рассказала о находящихся в Турции и Пакистане российских детях
Кузнецова рассказала о находящихся в Турции и Пакистане российских детях
Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова рассказала в интервью РИА Новости, что несколько десятков детей, ранее находившихся в зоне РИА Новости, 17.04.2021
2021-04-17T09:54
2021-04-17T09:54
россия
анна кузнецова
ближний восток
сирия
в мире
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова рассказала в интервью РИА Новости, что несколько десятков детей, ранее находившихся в зоне вооруженных конфликтов, сегодня проживают на территории Турции и Пакистана, как только откроют границы и будут готовы документы, их планируется забрать.Ранее Кузнецова попросила посла Ирака в РФ Абдулрахмана Хамида Мохаммеда Аль-Хуссайни помочь с поисками российских детей, которые еще могут оставаться на территории этой страны."Мы собрали список детей, которых мы разыскиваем на территории Ирака, и передали послу. Про нескольких детей нам сообщили, что часть из них может находиться на территории "Аль Холь" (лагерь беженцев в САР – ред.) или пересекла границу с Турцией, то есть придётся разыскивать где-то ещё. Хочу отметить, что мы уже нашли своих детей на территориях Турции, Пакистана. Несколько десятков детей находятся там, и мы планируем в ближайшее время их тоже вернуть", - сказала Кузнецова.Детский омбудсмен выразила сожаление, что из-за закрытых с Турцией границ детей на сегодняшний день вывезти не удается."Детей здесь очень ждут родственники", - добавила Кузнецова.Работа по установлению местонахождения и возвращению на родину несовершеннолетних граждан РФ, находящихся на территории Ирака и Сирии, началась летом 2017 года. Всего из зон вооруженных конфликтов на Ближнем Востоке в Россию возвращены 274 ребенка: 122 – из Ирака и 152 – из Сирии.Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru 19 апреля в 11.30 мск.
https://ria.ru/20210417/siriya-1728687861.html
https://ria.ru/20210325/deti-1602841744.html
россия
ближний восток
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россия, анна кузнецова, ближний восток, сирия, в мире

Кузнецова рассказала о находящихся в Турции и Пакистане российских детях

09:54 17.04.2021
 
© РИА Новости / Максим БлиновУполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова во время интервью МИА "Россия сегодня"
Уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова во время интервью МИА Россия сегодня - РИА Новости, 1920, 17.04.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова рассказала в интервью РИА Новости, что несколько десятков детей, ранее находившихся в зоне вооруженных конфликтов, сегодня проживают на территории Турции и Пакистана, как только откроют границы и будут готовы документы, их планируется забрать.
Ранее Кузнецова попросила посла Ирака в РФ Абдулрахмана Хамида Мохаммеда Аль-Хуссайни помочь с поисками российских детей, которые еще могут оставаться на территории этой страны.
Город Дума под Дамаском - РИА Новости, 1920, 17.04.2021
09:47
Из зон боевых действий в Сирии вывезут 120 детей
"Мы собрали список детей, которых мы разыскиваем на территории Ирака, и передали послу. Про нескольких детей нам сообщили, что часть из них может находиться на территории "Аль Холь" (лагерь беженцев в САР – ред.) или пересекла границу с Турцией, то есть придётся разыскивать где-то ещё. Хочу отметить, что мы уже нашли своих детей на территориях Турции, Пакистана. Несколько десятков детей находятся там, и мы планируем в ближайшее время их тоже вернуть", - сказала Кузнецова.
Детский омбудсмен выразила сожаление, что из-за закрытых с Турцией границ детей на сегодняшний день вывезти не удается.
"Детей здесь очень ждут родственники", - добавила Кузнецова.
Работа по установлению местонахождения и возвращению на родину несовершеннолетних граждан РФ, находящихся на территории Ирака и Сирии, началась летом 2017 года. Всего из зон вооруженных конфликтов на Ближнем Востоке в Россию возвращены 274 ребенка: 122 – из Ирака и 152 – из Сирии.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru 19 апреля в 11.30 мск.
Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова во время пресс-конференции в ММПЦ МИА Россия сегодня. 4 июня 2019 - РИА Новости, 1920, 25.03.2021
25 марта, 17:09
Кузнецова заявила о возвращении всех российских детей из иракских тюрем
 
РоссияАнна КузнецоваБлижний ВостокСирияВ мире
 
 
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