В Госдуме слова Зеленского о Крыме назвали подлостью
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр – РИА Новости. Депутат Госдумы РФ от крымского региона Михаил Шеремет назвал очередными гадостями и подлостью слова президента Украины о Крыме и Донбассе.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский в интервью изданию Figaro заявил, что Донбасс и Крым может ждать будущее, сравнимое с "зоной отчуждения в Чернобыле". По его словам, "это будет мертвая территория, это будет хуже, чем Чернобыль". По его словам, избежать такого будущего жители непризнанных республик и крымчане смогут в том случае, если начнут считать себя украинцами.
"Зеленский продолжает свои пакости и гадости в отношении Крыма. Ничего сделать не может, так решил теперь избрать подлый метод запугивания. Не дождется. Крым сегодня - один из самых процветающих и привлекательных регионов, о чем говорят, в том числе представители международного сообщества", - сказал РИА Новости Шеремет.
По его словам, все прогнозы, которые Зеленский прочит Крыму и Донбассу, вернутся его же стране.
"Пусть об этом подумает. Нельзя вести такую человеконенавистническую политику в отношении других людей. Жителям Донбасса нужно скинуть оковы украинского застоя и деградации и взять курс на развитие, как это сделал однажды Крым", - сказал депутат.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".