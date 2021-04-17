https://ria.ru/20210417/krym-1728697316.html

В Крыму оценили сравнение Зеленским полуострова с Чернобылем

В Крыму оценили сравнение Зеленским полуострова с Чернобылем

Глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина призвала президента Украины посмотреть, во что он превратил свою страну, а не рассуждать о "мертвых... РИА Новости, 17.04.2021

2021-04-17T11:35

2021-04-17T11:35

2021-04-17T12:04

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анастасия гридчина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр – РИА Новости. Глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина призвала президента Украины посмотреть, во что он превратил свою страну, а не рассуждать о "мертвых территориях" в Крыму и Донбассе.Ранее президент Украины Владимир Зеленский в интервью изданию Le Figaro заявил, что Донбасс и Крым может ждать будущее, сравнимое с "зоной отчуждения в Чернобыле". По его словам, "это будет мертвая территория, это будет хуже, чем Чернобыль". Избежать такого будущего жители непризнанных республик и крымчане смогут в том случае, если начнут считать себя украинцами, отметил он."Пока Зеленский пытается рассуждать и отрабатывать деньги западных кураторов о так называемых мертвых зонах, Украина уже стала мертвой зоной. Хуже жизни, чем сейчас на Украине, сложно себе представить", - сказала РИА Новости Гридчина.По ее словам, Зеленский сделал все для того, чтобы украинцы сбегали из своей страны в поисках лучшей жизни в России и в Европе."Сорок пять процентов украинцев находятся за чертой бедности. Украина по рождаемости входит в пятерку худших стран мира, украинцы становятся вымирающим видом. Неужели эти факторы не повод для беспокойства украинского правительства?", - сказала Гридчина.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20210410/krym-1727727704.html

https://ria.ru/20210416/chernobyl-1728656969.html

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россия, анастасия гридчина, чернобыльская аэс, владимир зеленский, владимир путин, европа, севастополь, оон, общество