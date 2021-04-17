https://ria.ru/20210417/krym-1728681994.html

Крымский сенатор прокомментировал рост цен на отдых в регионе

Крымский сенатор прокомментировал рост цен на отдых в регионе

Картельного сговора отельеров в Крыму нет, рост цен на туры на крымские курорты объясняется, в частности, ажиотажным ростом спроса на летний отдых на... РИА Новости, 17.04.2021

2021-04-17T08:29

2021-04-17T08:29

2021-04-17T08:29

ольга ковитиди

феодосия

валентина матвиенко

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

ялта

евпатория

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0b/1727774837_0:183:3077:1914_1920x0_80_0_0_d6c7a60f79462dbe6d2bd1071b63c077.jpg

МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Картельного сговора отельеров в Крыму нет, рост цен на туры на крымские курорты объясняется, в частности, ажиотажным ростом спроса на летний отдых на полуострове, заявила РИА Новости сенатор от Крыма Ольга Ковитиди.Ранее спикер Совфеда Валентина Матвиенко поручила профильному комитету палаты проконтролировать вместе с ФАС ситуацию с необоснованным ростом цен на российских курортах, в гостиницах и домах отдыха после того, как большинство зарубежных направлений для россиян в этом году оказались закрытыми."Думаю, что картельного сговора отельеров (в Крыму) нет, рост цен произошёл не во всех гостиницах. Там, где цены подняли, обосновывают это различными доводами, в том числе ажиотажным спросом на летний отдых в Крыму и заблаговременным бронированием существенной части номерного фонда", - сказала Ковитиди.Она отметила, что в республике существует понимание того, что проживание в крымских отелях должно быть доступно людям. "Мы понимаем, что это бизнес, но владельцы гостиниц, отельеры должны понимать, что спрос рождают потребители с разным достатком, а значит, цены на отели должны быть такими, чтобы все приезжающие в Крым могли реально воспользоваться правом на отдых", - подчеркнула сенатор.Она напомнила, что Крым стал чрезвычайно популярен с 2014 года, когда стал наблюдаться приток туристов. Так, с 2019 года рост числа отдыхающих в республике превысил 20%. В нынешнем году крымские власти ждут более семи миллионов туристов. Даже в 2020 году, после снятия ограничений в связи с пандемией коронавируса, только за полгода Крым посетили 6,3 миллиона туристов, сказала парламентарий.Ковитиди заверила, что республиканские власти делают все, чтобы отдых в Крыму в этом году был "ещё ярче, интереснее и безопаснее".В Евпатории, Феодосии и Ялте увеличится число пляжей, всего в Крыму готовы 460 пляжей. "Уникальные природные условия Крымского полуострова позволяют признать его наиболее перспективным регионом для развития мирового экотуризма, нашедшего отражение в концепции "Большой крымской тропы", - заявила она.Сенатор сообщила, что с этого года для маломерного флота будет ликвидировано само понятие сезонных баз-стоянок. "Все катера, водные мотоциклы, иные плавсредства в обязательном порядке круглогодично будут приписаны к базе-стоянке. Более системным будет движение мотороллеров, мопедов, самокатов, гироскутеров и другой подобной техники с ограничением движения на набережных и в пешеходных зонах. Целый комплекс изменений в этом сезоне подготовлен на основании пожелания крымчан и наших гостей", - заявила Ковитиди.Также, по ее словам, разработана система мер, направленных на максимальную легализацию курортного бизнеса для пополнения доходной части бюджета республики.Ранее спикер Совфеда Валентина Матвиенко сообщила, что, по данным газет, "одни сутки в хорошей гостинице в Крыму стоят столько же, сколько недельный отдых на курортах Египта по системе "все включено". Это отталкивает россиян от отечественных курортов, гостиниц и туристических объектов, считает она.

https://ria.ru/20210416/krym-1728590886.html

https://ria.ru/20201120/krym-1585531904.html

https://ria.ru/20210413/krym-1728024415.html

феодосия

ялта

евпатория

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ольга ковитиди, феодосия, валентина матвиенко, федеральная антимонопольная служба (фас россии), ялта, евпатория, общество