https://ria.ru/20210417/koronavirus-1728748875.html

Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 140 миллионов

Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 140 миллионов

Число заразившихся коронавирусом в мире превысило отметку в 140 миллионов, сообщает университет Джонса Хопкинса. РИА Новости, 17.04.2021

2021-04-17T19:34

2021-04-17T19:34

2021-04-17T19:34

коронавирус covid-19

коронавирусы

весь мир

университет джонса хопкинса

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в мире

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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Число заразившихся коронавирусом в мире превысило отметку в 140 миллионов, сообщает университет Джонса Хопкинса.Всего в мире выявлено 140 082 593 случая COVID-19, при этом 3 002 154 человека скончались и 79 840 908 человек выздоровели.На первом месте по числу заражений находятся США, где зарегистрировано свыше 31,5 миллионов случаев. Следом идут Индия (более 14,5 миллиона) и Бразилия (более 13,8 миллиона).Всемирная организация здравоохранения 11 марта 2020 года объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.

весь мир

бразилия

индия

сша

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, коронавирусы, весь мир, университет джонса хопкинса, бразилия, индия, сша, в мире