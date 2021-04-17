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Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 140 миллионов
Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 140 миллионов
Число заразившихся коронавирусом в мире превысило отметку в 140 миллионов, сообщает университет Джонса Хопкинса. РИА Новости, 17.04.2021
2021-04-17T19:34
2021-04-17T19:34
2021-04-17T19:34
коронавирус covid-19
коронавирусы
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Число заразившихся коронавирусом в мире превысило отметку в 140 миллионов, сообщает университет Джонса Хопкинса.Всего в мире выявлено 140 082 593 случая COVID-19, при этом 3 002 154 человека скончались и 79 840 908 человек выздоровели.На первом месте по числу заражений находятся США, где зарегистрировано свыше 31,5 миллионов случаев. Следом идут Индия (более 14,5 миллиона) и Бразилия (более 13,8 миллиона).Всемирная организация здравоохранения 11 марта 2020 года объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
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коронавирус covid-19, коронавирусы, весь мир, университет джонса хопкинса, бразилия, индия, сша, в мире