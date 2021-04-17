https://ria.ru/20210417/koronavirus-1728744131.html
В США за сутки выявили около 80 тысяч заболевших COVID-19
В США за сутки выявили около 80 тысяч заболевших COVID-19
Число подтвержденных случаев коронавируса в США за прошедшие сутки увеличилось на 79 991, скончались 935 человек, сообщает университет Джонса Хопкинса, который... РИА Новости, 17.04.2021
2021-04-17T19:00
2021-04-17T19:00
2021-04-17T19:00
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Число подтвержденных случаев коронавируса в США за прошедшие сутки увеличилось на 79 991, скончались 935 человек, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.Днем ранее медики в США зафиксировали свыше 74 тысяч случаев заражения COVID-19 и констатировали 887 смертей.Наибольший суточный прирост заражений коронавирусом в США был зарегистрирован в начале года и составил более 299 тысяч. В январе в стране был также отмечен максимальный суточный прирост летальных случаев от COVID-19 - более 4,3 тысячи смертей. О таких показателях сообщал университет Хопкинса.В общей сложности с начала пандемии коронавирусом в США заразились более 31,5 миллиона человек, скончались более 566 тысяч заразившихся.Всемирная организация здравоохранения 11 марта 2020 года объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией
https://ria.ru/20210417/koronavirus-1728698896.html
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коронавирус covid-19, коронавирусы, сша, в мире