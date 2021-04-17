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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210417/koronavirus-1728744131.html
В США за сутки выявили около 80 тысяч заболевших COVID-19
В США за сутки выявили около 80 тысяч заболевших COVID-19
Число подтвержденных случаев коронавируса в США за прошедшие сутки увеличилось на 79 991, скончались 935 человек, сообщает университет Джонса Хопкинса, который... РИА Новости, 17.04.2021
2021-04-17T19:00
2021-04-17T19:00
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
сша
в мире
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Число подтвержденных случаев коронавируса в США за прошедшие сутки увеличилось на 79 991, скончались 935 человек, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.Днем ранее медики в США зафиксировали свыше 74 тысяч случаев заражения COVID-19 и констатировали 887 смертей.Наибольший суточный прирост заражений коронавирусом в США был зарегистрирован в начале года и составил более 299 тысяч. В январе в стране был также отмечен максимальный суточный прирост летальных случаев от COVID-19 - более 4,3 тысячи смертей. О таких показателях сообщал университет Хопкинса.В общей сложности с начала пандемии коронавирусом в США заразились более 31,5 миллиона человек, скончались более 566 тысяч заразившихся.Всемирная организация здравоохранения 11 марта 2020 года объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией
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коронавирус covid-19, коронавирусы, сша, в мире

В США за сутки выявили около 80 тысяч заболевших COVID-19

19:00 17.04.2021
 
© AP Photo / Jae C. HongМедсестра разговаривает с пациентом, у которого проявляются симптомы коронавируса, в отделении неотложной помощи Медицинского центра в Лос-Анджелесе
Медсестра разговаривает с пациентом, у которого проявляются симптомы коронавируса, в отделении неотложной помощи Медицинского центра в Лос-Анджелесе - РИА Новости, 1920, 17.04.2021
© AP Photo / Jae C. Hong
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Число подтвержденных случаев коронавируса в США за прошедшие сутки увеличилось на 79 991, скончались 935 человек, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.
Днем ранее медики в США зафиксировали свыше 74 тысяч случаев заражения COVID-19 и констатировали 887 смертей.
Медицинские сотрудники в коридоре больницы для больных коронавирусом в родильном доме №2 - РИА Новости, 1920, 17.04.2021
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Наибольший суточный прирост заражений коронавирусом в США был зарегистрирован в начале года и составил более 299 тысяч. В январе в стране был также отмечен максимальный суточный прирост летальных случаев от COVID-19 - более 4,3 тысячи смертей. О таких показателях сообщал университет Хопкинса.
В общей сложности с начала пандемии коронавирусом в США заразились более 31,5 миллиона человек, скончались более 566 тысяч заразившихся.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта 2020 года объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией
 
Распространение коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыСШАВ мире
 
 
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