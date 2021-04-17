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В России за сутки умерли 398 пациентов с COVID-19
В России за сутки умерли 398 пациентов с COVID-19
За сутки в РФ подтверждены 398 смертей пациентов с COVID-19, за все время — 105 193, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 17.04.2021
2021-04-17T11:04
2021-04-17T11:04
2021-04-17T11:04
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. За сутки в РФ подтверждены 398 смертей пациентов с COVID-19, за все время — 105 193, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."За последние сутки подтверждено 398 смертей ... За весь период по России умерло 105 193 человека", - говорится в сообщении.В частности, в Москве — 58, Санкт-Петербурге — 32, Воронежской области — 20.
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РИА Новости
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, москва, воронежская область, общество