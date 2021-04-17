https://ria.ru/20210417/koronavirus-1728694484.html

В России за сутки умерли 398 пациентов с COVID-19

В России за сутки умерли 398 пациентов с COVID-19

За сутки в РФ подтверждены 398 смертей пациентов с COVID-19, за все время — 105 193, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 17.04.2021

2021-04-17T11:04

2021-04-17T11:04

2021-04-17T11:04

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

москва

воронежская область

общество

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МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. За сутки в РФ подтверждены 398 смертей пациентов с COVID-19, за все время — 105 193, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."За последние сутки подтверждено 398 смертей ... За весь период по России умерло 105 193 человека", - говорится в сообщении.В частности, в Москве — 58, Санкт-Петербурге — 32, Воронежской области — 20.

россия

москва

воронежская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, москва, воронежская область, общество