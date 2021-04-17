https://ria.ru/20210417/kompromiss-1728718104.html

Кравчук выдвинул России условие для компромисса по Донбассу

Кравчук выдвинул России условие для компромисса по Донбассу

Глава киевской делегации в трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук назвал единственное условие, при котором Украина пойдет на компромисс с... РИА Новости, 17.04.2021

2021-04-17T15:12

2021-04-17T15:12

2021-04-17T18:18

россия

руслан хомчак

луганская народная республика

донецкая народная республика

леонид кравчук

дмитрий козак

украина

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МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Глава киевской делегации в трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук назвал единственное условие, при котором Украина пойдет на компромисс с Россией. По словам экс-президента, пока не выполнено это требование, Украина не пойдет ни на какие уступки. Кравчук также потребовал, чтобы Россия "возродила Донбасс".Обстановка в регионе обострилась в феврале этого года: на комбата Народной милиции ДНР совершили покушение, украинские силовики стали чаще обстреливать самопровозглашенные республики из запрещенного "Минском-2" оружия. В апреле в ДНР сообщили о гибели ребенка после удара украинского беспилотника. В марте главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак заявил, что сценарий наступления на Донбасс возможен. Он обвинил Россию в наращивании группировки войск у границы с Украиной.Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак, в свою очередь, отметил, что развязывание Киевом боевых действий станет началом конца Украины. Он не исключил, что в случае массового уничтожения населения Донбасса украинскими силовиками Москва будет вынуждена защитить жителей региона. Ранее Россия неоднократно указывала, что не участвует во внутриукраинском конфликте и не является субъектом Минских соглашений.

https://radiosputnik.ria.ru/20210415/kravchuk-1728400207.html

россия

луганская народная республика

донецкая народная республика

украина

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россия, руслан хомчак, луганская народная республика, донецкая народная республика, леонид кравчук, дмитрий козак, украина