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В московском "Парке Яуза" появится новый спортивный кластер
В московском "Парке Яуза" появится новый спортивный кластер
Новый спортивный кластер будет создан в пойме реки Чермянка в рамках реализации масштабного проекта "Парк Яуза", сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по... РИА Новости, 17.04.2021
2021-04-17T09:19
2021-04-17T09:19
петр бирюков
москва
общество
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Новый спортивный кластер будет создан в пойме реки Чермянка в рамках реализации масштабного проекта "Парк Яуза", сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков."На северо-востоке столицы, на участке от улицы Мусорского до проезда Дежнева, появится новый спортивный кластер районного значения. Планируется обустроить 10 спортивных площадок, среди которых футбольное поле с подогревом, вдоль которого установят трибуны для зрителей, хоккейная коробка площадью более 1,1 тысячи квадратных метров, где зимой можно будет кататься на коньках, а летом играть в мини-футбол",- отметил Бирюков.Заместитель мэра рассказал, что в состав кластера войдут четыре профессиональных теннисных корта, скейт-парк площадью более 1,5 тысячи квадратных метров, площадки для воркаута, игры в стритбол и пинг-понг.Рядом со спортивными площадками обустроят многофункциональные павильоны, которые снаружи будут использоваться как трибуны, а внутри разместятся прокат инвентаря, кафе, раздевалки и санузлы.Глава комплекса городского хозяйства сообщил, что сейчас в пойме реки Чермянка идет инженерная подготовка территории к благоустройству."Проведена вертикальная планировка территории под устройство оснований спортивных площадок, частично обустроена дренажная система и проложены новые инженерные коммуникации для будущих объектов. Сейчас продолжаются работы по устройству сетей освещения, электроснабжения, ливневой канализации, ведется подготовка земли к устройству павильонов",- рассказал Бирюков.Заместитель мэра напомнил, что проект "Парк Яуза" был разработан с учетом пожеланий местных жителей и особенностей территории. В результате его реализации вдоль Яузы появится самый длинный экологический парк в Европе."После благоустройства парк станет прекрасным местом отдыха для москвичей разных поколений и возрастов. Здесь можно будет гулять, отдыхать и заниматься спортом, посещать городские фестивали и праздники", - подчеркнул Бирюков.
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петр бирюков, москва, общество

В московском "Парке Яуза" появится новый спортивный кластер

09:19 17.04.2021
 
© РИА Новости / Владимир ПесняСпортплощадка на набережной Москвы-реки в Капотне
Спортплощадка на набережной Москвы-реки в Капотне - РИА Новости, 1920, 17.04.2021
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Новый спортивный кластер будет создан в пойме реки Чермянка в рамках реализации масштабного проекта "Парк Яуза", сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"На северо-востоке столицы, на участке от улицы Мусорского до проезда Дежнева, появится новый спортивный кластер районного значения. Планируется обустроить 10 спортивных площадок, среди которых футбольное поле с подогревом, вдоль которого установят трибуны для зрителей, хоккейная коробка площадью более 1,1 тысячи квадратных метров, где зимой можно будет кататься на коньках, а летом играть в мини-футбол",- отметил Бирюков.
Заместитель мэра рассказал, что в состав кластера войдут четыре профессиональных теннисных корта, скейт-парк площадью более 1,5 тысячи квадратных метров, площадки для воркаута, игры в стритбол и пинг-понг.
Рядом со спортивными площадками обустроят многофункциональные павильоны, которые снаружи будут использоваться как трибуны, а внутри разместятся прокат инвентаря, кафе, раздевалки и санузлы.
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Глава комплекса городского хозяйства сообщил, что сейчас в пойме реки Чермянка идет инженерная подготовка территории к благоустройству.
"Проведена вертикальная планировка территории под устройство оснований спортивных площадок, частично обустроена дренажная система и проложены новые инженерные коммуникации для будущих объектов. Сейчас продолжаются работы по устройству сетей освещения, электроснабжения, ливневой канализации, ведется подготовка земли к устройству павильонов",- рассказал Бирюков.
Заместитель мэра напомнил, что проект "Парк Яуза" был разработан с учетом пожеланий местных жителей и особенностей территории. В результате его реализации вдоль Яузы появится самый длинный экологический парк в Европе.
"После благоустройства парк станет прекрасным местом отдыха для москвичей разных поколений и возрастов. Здесь можно будет гулять, отдыхать и заниматься спортом, посещать городские фестивали и праздники", - подчеркнул Бирюков.
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