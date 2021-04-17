https://ria.ru/20210417/kitay-1728684674.html

Пекин выступил против заявлений США и Японии о Тайване и Гонконге

Пекин выступил против заявлений США и Японии о Тайване и Гонконге

Пекин решительно выступает против заявлений лидеров США и Японии о ситуации на Тайване, в Гонконге и Синьцзяне, это все внутренние дела КНР, которые не терпят... РИА Новости, 17.04.2021

2021-04-17T09:15

2021-04-17T09:15

2021-04-17T09:15

есихидэ суга

цены на нефть

южно-китайское море

джо байден

япония

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/02/02/1595711393_0:328:3059:2048_1920x0_80_0_0_c5e44c483eb12ceb8dcea6a44166309d.jpg

ПЕКИН, 17 апр – РИА Новости. Пекин решительно выступает против заявлений лидеров США и Японии о ситуации на Тайване, в Гонконге и Синьцзяне, это все внутренние дела КНР, которые не терпят внешнего вмешательства, говорится в заявлении посольства Китая в Вашингтоне.Президент США Джо Байден и премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга по итогам переговоров в пятницу выступили за мир и стабильность в Тайваньском проливе, выразили серьезную озабоченность по поводу ситуации с правами человека в Гонконге и Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР, а также выступили против "любых односторонних действий, направленных на изменение статуса-кво в Восточно-Китайском море" и возразили против действий Китая в Южно-Китайском море."Вопросы, касающиеся Тайваня, Гонконга и Синьцзяна, являются исключительно внутренним делом Китая, а вопросы Восточно-Китайского и Южно-Китайского морей затрагивают территориальный суверенитет, а также законные морские права и интересы Китая. Все эти вопросы затрагивают фундаментальные интересы Китая и не терпят вмешательства", - говорится в заявлении дипмиссии.Подчёркивается, что "китайская сторона решительно выступает против и выражает острое недовольство совместным заявлением лидеров Японии и США, Пекин непременно будет отстаивать свой государственный суверенитет, безопасность и интересы развития"."Вышеупомянутые замечания США и Японии полностью вышли за рамки нормального развития двусторонних отношений, и наносят ущерб интересам третьих сторон, взаимопониманию и доверию между странами в регионе, а также миру и стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе", - указали в посольстве.

https://ria.ru/20210331/gonkong-1603695896.html

https://ria.ru/20210416/sanktsii-1728529819.html

южно-китайское море

япония

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

есихидэ суга, цены на нефть, южно-китайское море, джо байден, япония, сша, в мире