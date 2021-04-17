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Пекин выступил против заявлений США и Японии о Тайване и Гонконге
Пекин выступил против заявлений США и Японии о Тайване и Гонконге
Пекин решительно выступает против заявлений лидеров США и Японии о ситуации на Тайване, в Гонконге и Синьцзяне, это все внутренние дела КНР, которые не терпят... РИА Новости, 17.04.2021
2021-04-17T09:15
2021-04-17T09:15
есихидэ суга
цены на нефть
южно-китайское море
джо байден
япония
сша
в мире
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ПЕКИН, 17 апр – РИА Новости. Пекин решительно выступает против заявлений лидеров США и Японии о ситуации на Тайване, в Гонконге и Синьцзяне, это все внутренние дела КНР, которые не терпят внешнего вмешательства, говорится в заявлении посольства Китая в Вашингтоне.Президент США Джо Байден и премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга по итогам переговоров в пятницу выступили за мир и стабильность в Тайваньском проливе, выразили серьезную озабоченность по поводу ситуации с правами человека в Гонконге и Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР, а также выступили против "любых односторонних действий, направленных на изменение статуса-кво в Восточно-Китайском море" и возразили против действий Китая в Южно-Китайском море."Вопросы, касающиеся Тайваня, Гонконга и Синьцзяна, являются исключительно внутренним делом Китая, а вопросы Восточно-Китайского и Южно-Китайского морей затрагивают территориальный суверенитет, а также законные морские права и интересы Китая. Все эти вопросы затрагивают фундаментальные интересы Китая и не терпят вмешательства", - говорится в заявлении дипмиссии.Подчёркивается, что "китайская сторона решительно выступает против и выражает острое недовольство совместным заявлением лидеров Японии и США, Пекин непременно будет отстаивать свой государственный суверенитет, безопасность и интересы развития"."Вышеупомянутые замечания США и Японии полностью вышли за рамки нормального развития двусторонних отношений, и наносят ущерб интересам третьих сторон, взаимопониманию и доверию между странами в регионе, а также миру и стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе", - указали в посольстве.
https://ria.ru/20210331/gonkong-1603695896.html
https://ria.ru/20210416/sanktsii-1728529819.html
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есихидэ суга, цены на нефть, южно-китайское море, джо байден, япония, сша, в мире

Пекин выступил против заявлений США и Японии о Тайване и Гонконге

09:15 17.04.2021
 
© РИА Новости / Мария Плотникова / Перейти в фотобанкРайон Санлитунь в деловом центре Пекина
Район Санлитунь в деловом центре Пекина - РИА Новости, 1920, 17.04.2021
© РИА Новости / Мария Плотникова
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ПЕКИН, 17 апр – РИА Новости. Пекин решительно выступает против заявлений лидеров США и Японии о ситуации на Тайване, в Гонконге и Синьцзяне, это все внутренние дела КНР, которые не терпят внешнего вмешательства, говорится в заявлении посольства Китая в Вашингтоне.
Президент США Джо Байден и премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга по итогам переговоров в пятницу выступили за мир и стабильность в Тайваньском проливе, выразили серьезную озабоченность по поводу ситуации с правами человека в Гонконге и Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР, а также выступили против "любых односторонних действий, направленных на изменение статуса-кво в Восточно-Китайском море" и возразили против действий Китая в Южно-Китайском море.
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"Вопросы, касающиеся Тайваня, Гонконга и Синьцзяна, являются исключительно внутренним делом Китая, а вопросы Восточно-Китайского и Южно-Китайского морей затрагивают территориальный суверенитет, а также законные морские права и интересы Китая. Все эти вопросы затрагивают фундаментальные интересы Китая и не терпят вмешательства", - говорится в заявлении дипмиссии.
Подчёркивается, что "китайская сторона решительно выступает против и выражает острое недовольство совместным заявлением лидеров Японии и США, Пекин непременно будет отстаивать свой государственный суверенитет, безопасность и интересы развития".
"Вышеупомянутые замечания США и Японии полностью вышли за рамки нормального развития двусторонних отношений, и наносят ущерб интересам третьих сторон, взаимопониманию и доверию между странами в регионе, а также миру и стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе", - указали в посольстве.
Здание Министерства иностранных дел Китая в Пекине - РИА Новости, 1920, 16.04.2021
Вчера, 10:40
МИД Китая прокомментировал новые санкции США против России
 
Есихидэ СугаЦены на нефтьЮжно-Китайское мореДжо БайденЯпонияСШАВ мире
 
 
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