Злодей из "Игры престолов" снимется в "Аквамене 2"
© DC Comics (2018)Кадр из фильма "Аквамен"
© DC Comics (2018)
МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Датский актер Пилу Асбек, известный по роли Эурона Грейджоя в "Игре престолов", ведет переговоры об участии в фильме "Аквамен 2", сообщает Deadline.
© AP Photo / Invision / Taylor JewellДатский актер Пилу Асбек
© AP Photo / Invision / Taylor Jewell
Датский актер Пилу Асбек
"Источники сообщают, что Асбек находится на стадии переговоров, чтобы присоединиться к "Аквамену 2", вместе с Джейсоном Момоа, который должен вернуться в главной роли", — уточняет издание.
Какого персонажа должен сыграть Асбек, пока неизвестно. Но точно можно сказать, что режиссер первой части блокбастера Джеймс Ван вернется к работе над продолжением.
"Аквамен" вышел в 2018 году, его общемировые сборы составили 1,14 миллиарда долларов. В картине сыграли Джейсон Момоа, Эмбер Херд, Уиллем Дефо, Дольф Лундгрен, Николь Кидман.
Ранее сообщалось, что в Сети появилась онлайн-петиция с требованием отстранить Эмбер Херд от участия в сиквеле "Аквамена", она набрала более 1,8 миллиона подписей. Это произошло после известия о том, что Джонни Деппа в третьей части "Фантастических тварей" заменит Мадс Миккельсен.
Премьера "Аквамена 2" намечена на декабрь 2022 года.