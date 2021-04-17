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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210417/kino-1728633927.html
Злодей из "Игры престолов" снимется в "Аквамене 2"
Злодей из "Игры престолов" снимется в "Аквамене 2"
Датский актер Пилу Асбек, известный по роли Эурона Грейджоя в "Игре престолов", ведет переговоры об участии в фильме "Аквамен 2", сообщает Deadline. РИА Новости, 17.04.2021
2021-04-17T03:02
2021-04-17T03:02
культура
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МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Датский актер Пилу Асбек, известный по роли Эурона Грейджоя в "Игре престолов", ведет переговоры об участии в фильме "Аквамен 2", сообщает Deadline.Какого персонажа должен сыграть Асбек, пока неизвестно. Но точно можно сказать, что режиссер первой части блокбастера Джеймс Ван вернется к работе над продолжением."Аквамен" вышел в 2018 году, его общемировые сборы составили 1,14 миллиарда долларов. В картине сыграли Джейсон Момоа, Эмбер Херд, Уиллем Дефо, Дольф Лундгрен, Николь Кидман.Ранее сообщалось, что в Сети появилась онлайн-петиция с требованием отстранить Эмбер Херд от участия в сиквеле "Аквамена", она набрала более 1,8 миллиона подписей. Это произошло после известия о том, что Джонни Деппа в третьей части "Фантастических тварей" заменит Мадс Миккельсен.Премьера "Аквамена 2" намечена на декабрь 2022 года.
https://ria.ru/20210413/kino-1604292110.html
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РИА Новости
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5
4.7
96
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джейсон момоа, кино и сериалы, новости культуры, знаменитости, уиллем дефо, эмбер херд, мадс миккельсен , джонни депп, николь кидман

Злодей из "Игры престолов" снимется в "Аквамене 2"

03:02 17.04.2021
 
© DC Comics (2018)Кадр из фильма "Аквамен"
Кадр из фильма Аквамен - РИА Новости, 1920, 17.04.2021
© DC Comics (2018)
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МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Датский актер Пилу Асбек, известный по роли Эурона Грейджоя в "Игре престолов", ведет переговоры об участии в фильме "Аквамен 2", сообщает Deadline.
© AP Photo / Invision / Taylor JewellДатский актер Пилу Асбек
Датский актер Пилу Асбек - РИА Новости, 1920, 16.04.2021
© AP Photo / Invision / Taylor Jewell
Датский актер Пилу Асбек

"Источники сообщают, что Асбек находится на стадии переговоров, чтобы присоединиться к "Аквамену 2", вместе с Джейсоном Момоа, который должен вернуться в главной роли", — уточняет издание.

Какого персонажа должен сыграть Асбек, пока неизвестно. Но точно можно сказать, что режиссер первой части блокбастера Джеймс Ван вернется к работе над продолжением.
"Аквамен" вышел в 2018 году, его общемировые сборы составили 1,14 миллиарда долларов. В картине сыграли Джейсон Момоа, Эмбер Херд, Уиллем Дефо, Дольф Лундгрен, Николь Кидман.
Ранее сообщалось, что в Сети появилась онлайн-петиция с требованием отстранить Эмбер Херд от участия в сиквеле "Аквамена", она набрала более 1,8 миллиона подписей. Это произошло после известия о том, что Джонни Деппа в третьей части "Фантастических тварей" заменит Мадс Миккельсен.
Премьера "Аквамена 2" намечена на декабрь 2022 года.
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КультураДжейсон МомоаКино и сериалыНовости культурыЗнаменитостиУиллем ДефоЭмбер ХердМадс МиккельсенДжонни ДеппНиколь Кидман
 
 
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