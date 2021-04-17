https://ria.ru/20210417/kino-1728633927.html

Злодей из "Игры престолов" снимется в "Аквамене 2"

Злодей из "Игры престолов" снимется в "Аквамене 2"

Датский актер Пилу Асбек, известный по роли Эурона Грейджоя в "Игре престолов", ведет переговоры об участии в фильме "Аквамен 2", сообщает Deadline. РИА Новости, 17.04.2021

2021-04-17T03:02

2021-04-17T03:02

2021-04-17T03:02

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МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Датский актер Пилу Асбек, известный по роли Эурона Грейджоя в "Игре престолов", ведет переговоры об участии в фильме "Аквамен 2", сообщает Deadline.Какого персонажа должен сыграть Асбек, пока неизвестно. Но точно можно сказать, что режиссер первой части блокбастера Джеймс Ван вернется к работе над продолжением."Аквамен" вышел в 2018 году, его общемировые сборы составили 1,14 миллиарда долларов. В картине сыграли Джейсон Момоа, Эмбер Херд, Уиллем Дефо, Дольф Лундгрен, Николь Кидман.Ранее сообщалось, что в Сети появилась онлайн-петиция с требованием отстранить Эмбер Херд от участия в сиквеле "Аквамена", она набрала более 1,8 миллиона подписей. Это произошло после известия о том, что Джонни Деппа в третьей части "Фантастических тварей" заменит Мадс Миккельсен.Премьера "Аквамена 2" намечена на декабрь 2022 года.

https://ria.ru/20210413/kino-1604292110.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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