Кино недели: Энтони Хопкинс, Данила Козловский, порносайт против семьи

МОСКВА, 17 апр — РИА Новости, Анна Нехаева. На экране — драмы, экшен и немного комедии. Главные новинки — один из номинантов "Оскара", фильм "Отец" с Энтони Хопкинсом, и картина Данилы Козловского об аварии на Чернобыльской АЭС. А еще режиссерский дебют актера Григория Добрыгина Sheena667 и красивая мелодрама "Мой год Сэлинджера". О самом интересном — в материале РИА Новости.Про "Отца"Главные фавориты оскаровской гонки продолжают выходить в российский прокат. С этой недели в кинотеатрах — "Отец", драма режиссера Флориана Зеллера о пожилом человеке с деменцией. В главных ролях — Энтони Хопкинс и Оливия Колман.У картины шесть номинаций на "Оскар", в том числе за лучший фильм, мужскую роль, женскую роль второго плана и адаптированный сценарий.Энтони (играет Хопкинс) — 80-летний лондонский интеллигент — уже не может сам позаботиться о себе. За ним ухаживает дочь Энн (Колман) и пытается найти подходящую сиделку.Обычно в фильмах на подобную тему зритель смотрит на происходящее с позиции родственников и сострадает им. В "Отце" же аудитория вместе с Энтони недоумевает, почему незнакомые люди появляются в его квартире, злится, что они ведут себя как дома, пугается из-за потери любимых часов. Или заново переживает трагедии прошлого.Почти все действие происходит в квартире, и эта ограниченность пространства создает ощущение "лабиринта разума", дезориентирует.В фильме нет спецэффектов, приключений и путешествий, но смотрится он как триллер, иногда даже с элементами хоррора. Энтони (и зритель вместе с ним) мучительно пытается понять: что-то не так с ним самим или его кто-то все время разыгрывает? Любовь на фоне катастрофыВторая картина Данилы Козловского в качестве режиссера — драма "Чернобыль" — о любви и судьбах людей, ставших свидетелями или участниками катастрофы.Главного героя — пожарного на атомной станции в Припяти — сыграл сам Козловский. У Алексея обычная размеренная жизнь, он работает, влюбляется в Олю (Оксана Акиньшина), они планируют будущее: мечтают переехать к морю. И тут происходит авария.Алексей вызывается добровольцем: вместе с другими он должен, рискуя жизнью, отправиться к ядерному реактору, чтобы предотвратить второй взрыв."Чернобыль" — не документальный фильм. Нет конкретных прототипов, но в сюжете объединили многие реальные истории.Съемки проходили на одной из действующих АЭС, художники по костюмам искали аутентичные вещи на барахолках, а для саундтрека даже придумали специальные музыкальные инструменты.Просторы интернетаЕще один проект актера, ставшего режиссером (на этот раз дебют), — картина Sheena667 Григория Добрыгина.В кинотеатрах фильм должен был выйти весной прошлого года, но из-за пандемии релиз перенесли. Это лента о том, как мир интернета становится для многих важнее реальности. А иногда и полностью ее заменяет.Оля (Юлия Пересильд) и Вадим (Владимир Свирский) живут в тихом провинциальном Вышнем Волочке. Она работает на почте, он — в автосервисе. Недалеко от их дома — "дорога смерти", где машины постоянно разбиваются и падают в кювет. Пара планирует привезти из Германии эвакуатор, чтобы зарабатывать, спасая водителей.Но тут Вадим увлекается общением в порночате, где встречает вебкам-диву из США с ником Sheena667. Виртуальная связь захватывает его, и реальная жизнь с Ольгой — под угрозой. Вадим уже готов бросить все и отправиться в Америку на встречу с новой знакомой.Оператор Михаил Кричман, который работал со Звягинцевым, Лунгиным, Федорченко, ярко показывает контраст между реальным (российской глубинкой) и виртуальным. Но вся эта история, собственно, о том, что люди и их стремления одинаковы везде: в провинции, столице, далекой Америке.Писатель и его фанатыКрасивый и элегантный фильм о взрослении — мелодрама Филиппа Фалардо "Мой год Сэлинджера" про литературный мир Нью-Йорка 1990-х.Главная героиня Джоанн (Маргарет Куэлли) устраивается ассистенткой в литературное агентство, которое представляет известных писателей. Самый знаменитый — автор книги "Над пропастью во ржи". Джоанн сама пишет стихи и мечтает публиковаться, но должна шаблонно отвечать на письма фанатов Сэлинджера, попутно разбираясь с собственной личной жизнью и пытаясь найти ответ на вопрос: чего же она на самом деле хочет.При этом в картине мы в основном слышим голос Сэлинджера, он живет затворником. Но именно его советы и наставления помогут главной героине найти себя.Фильм — своеобразная отсылка к "Дьявол носит Prada", только не про гламурный, а про богемный мир Нью-Йорка. Да и начальница Джоанны — Маргарет (Сигурни Уивер) напоминает суровую Миранду Пристли лишь отчасти. Она не такой тиран, хотя любви к эффектным выходам и стильному гардеробу у нее не отнять.Картина настолько стильно снята (одежда и прически персонажей, антураж), что хочется стать частью этого мира, где за обедом обсуждают рукописи, которые станут бестселлерами, а вечерами собираются в барах и болтают о новых книгах.Поступки и мотивы героев фильма понятны и логичны. Возможно, дело в том, что лента основана на автобиографическом романе Джоанны Ракофф, где она рассказывает о работе ассистенткой в одном из старейших литературных агентств на Мэдисон-авеню.
МОСКВА, 17 апр — РИА Новости, Анна Нехаева. На экране — драмы, экшен и немного комедии. Главные новинки — один из номинантов "Оскара", фильм "Отец" с Энтони Хопкинсом, и картина Данилы Козловского об аварии на Чернобыльской АЭС. А еще режиссерский дебют актера Григория Добрыгина Sheena667 и красивая мелодрама "Мой год Сэлинджера". О самом интересном — в материале РИА Новости.
Про "Отца"
Главные фавориты оскаровской гонки продолжают выходить в российский прокат. С этой недели в кинотеатрах — "Отец", драма режиссера Флориана Зеллера о пожилом человеке с деменцией. В главных ролях — Энтони Хопкинс и Оливия Колман.
У картины шесть номинаций на "Оскар", в том числе за лучший фильм, мужскую роль, женскую роль второго плана и адаптированный сценарий.
Обычно в фильмах на подобную тему зритель смотрит на происходящее с позиции родственников и сострадает им. В "Отце" же аудитория вместе с Энтони недоумевает, почему незнакомые люди появляются в его квартире, злится, что они ведут себя как дома, пугается из-за потери любимых часов. Или заново переживает трагедии прошлого.
Почти все действие происходит в квартире, и эта ограниченность пространства создает ощущение "лабиринта разума", дезориентирует.
В фильме нет спецэффектов, приключений и путешествий, но смотрится он как триллер, иногда даже с элементами хоррора. Энтони (и зритель вместе с ним) мучительно пытается понять: что-то не так с ним самим или его кто-то все время разыгрывает?
Вторая картина Данилы Козловского в качестве режиссера — драма "Чернобыль" — о любви и судьбах людей, ставших свидетелями или участниками катастрофы.
Главного героя — пожарного на атомной станции в Припяти — сыграл сам Козловский. У Алексея обычная размеренная жизнь, он работает, влюбляется в Олю (Оксана Акиньшина), они планируют будущее: мечтают переехать к морю. И тут происходит авария.
"Конечно, масштаб случившегося важен, но мы стремились показать, что при этом происходит с людьми, с их чувствами: как меняет их произошедшее, какие вопросы и выбор ставит перед ними и какие решения они принимают. Как расстаются с любимыми и как вновь обретают любовь, но при этом осознают, что уже никогда не смогут быть вместе", — отмечает Козловский.
Еще один проект актера, ставшего режиссером (на этот раз дебют), — картина Sheena667 Григория Добрыгина.
В кинотеатрах фильм должен был выйти весной прошлого года, но из-за пандемии релиз перенесли. Это лента о том, как мир интернета становится для многих важнее реальности. А иногда и полностью ее заменяет.
Оля (Юлия Пересильд) и Вадим (Владимир Свирский) живут в тихом провинциальном Вышнем Волочке. Она работает на почте, он — в автосервисе. Недалеко от их дома — "дорога смерти", где машины постоянно разбиваются и падают в кювет. Пара планирует привезти из Германии эвакуатор, чтобы зарабатывать, спасая водителей.
Но тут Вадим увлекается общением в порночате, где встречает вебкам-диву из США с ником Sheena667. Виртуальная связь захватывает его, и реальная жизнь с Ольгой — под угрозой. Вадим уже готов бросить все и отправиться в Америку на встречу с новой знакомой.
Оператор Михаил Кричман, который работал со Звягинцевым, Лунгиным, Федорченко, ярко показывает контраст между реальным (российской глубинкой) и виртуальным. Но вся эта история, собственно, о том, что люди и их стремления одинаковы везде: в провинции, столице, далекой Америке.
Главная героиня Джоанн (Маргарет Куэлли) устраивается ассистенткой в литературное агентство, которое представляет известных писателей. Самый знаменитый — автор книги "Над пропастью во ржи". Джоанн сама пишет стихи и мечтает публиковаться, но должна шаблонно отвечать на письма фанатов Сэлинджера, попутно разбираясь с собственной личной жизнью и пытаясь найти ответ на вопрос: чего же она на самом деле хочет.
Фильм — своеобразная отсылка к "Дьявол носит Prada", только не про гламурный, а про богемный мир Нью-Йорка. Да и начальница Джоанны — Маргарет (Сигурни Уивер) напоминает суровую Миранду Пристли лишь отчасти. Она не такой тиран, хотя любви к эффектным выходам и стильному гардеробу у нее не отнять.
Картина настолько стильно снята (одежда и прически персонажей, антураж), что хочется стать частью этого мира, где за обедом обсуждают рукописи, которые станут бестселлерами, а вечерами собираются в барах и болтают о новых книгах.
Поступки и мотивы героев фильма понятны и логичны. Возможно, дело в том, что лента основана на автобиографическом романе Джоанны Ракофф, где она рассказывает о работе ассистенткой в одном из старейших литературных агентств на Мэдисон-авеню.
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