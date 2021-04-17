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Франция заявила о крупнейшей в XXI веке катастрофе в сельском хозяйстве
Франция заявила о крупнейшей в XXI веке катастрофе в сельском хозяйстве
Власти Франции направят на поддержку отрасли сельского хозяйства, которая переживает катастрофу из-за поздних заморозков, один миллиард евро, заявил французский РИА Новости, 17.04.2021
2021-04-17T13:30
2021-04-17T13:30
жан кастекс
франция
в мире
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ПАРИЖ, 17 апр – РИА Новости. Власти Франции направят на поддержку отрасли сельского хозяйства, которая переживает катастрофу из-за поздних заморозков, один миллиард евро, заявил французский премьер-министр Жан Кастекс."Мы сегодня в департаменте Эро, затем мы направимся в Ланд, а потом в Восточные Пиренеи. Мы вместе с нашими работниками сельского хозяйства, которые значительно затронуты этой климатической катастрофой… Мы видели настоящую драму, которую переживают профессионалы этой отрасли из-за этого исключительного события. Это человеческая драма, экономическая драма. Драма для всей отрасли. Это вопрос выживания для многих работников сельского хозяйства", - заявил Кастекс после встречи c представителями сельскохозяйственной отрасли и выборными должностными лицами.Глава правительства отметил, что государство должно дать ответ на эту катастрофу. "В исключительных обстоятельствах - исключительные меры. Я хочу объявить о значительных усилиях со стороны государства на уровне одного миллиарда евро, поскольку ситуация оправдывает такие меры", - заявил французский премьер.Ранее глава министерства сельского хозяйства Жюльен Денорманди отмечал, что поздние заморозки во Франции затронули "несколько сотен тысяч гектаров виноградников, деревьев и полевых культур". По его словам, это, "возможно, самая большая катастрофа в области сельского хозяйства с начала XXI века".
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жан кастекс, франция, в мире

Франция заявила о крупнейшей в XXI веке катастрофе в сельском хозяйстве

13:30 17.04.2021
 
© РИА Новости / Сергей МальгавкоВиноградники Севастополя
Виноградники Севастополя - РИА Новости, 1920, 17.04.2021
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 17 апр – РИА Новости. Власти Франции направят на поддержку отрасли сельского хозяйства, которая переживает катастрофу из-за поздних заморозков, один миллиард евро, заявил французский премьер-министр Жан Кастекс.
"Мы сегодня в департаменте Эро, затем мы направимся в Ланд, а потом в Восточные Пиренеи. Мы вместе с нашими работниками сельского хозяйства, которые значительно затронуты этой климатической катастрофой… Мы видели настоящую драму, которую переживают профессионалы этой отрасли из-за этого исключительного события. Это человеческая драма, экономическая драма. Драма для всей отрасли. Это вопрос выживания для многих работников сельского хозяйства", - заявил Кастекс после встречи c представителями сельскохозяйственной отрасли и выборными должностными лицами.
Глава правительства отметил, что государство должно дать ответ на эту катастрофу. "В исключительных обстоятельствах - исключительные меры. Я хочу объявить о значительных усилиях со стороны государства на уровне одного миллиарда евро, поскольку ситуация оправдывает такие меры", - заявил французский премьер.
Ранее глава министерства сельского хозяйства Жюльен Денорманди отмечал, что поздние заморозки во Франции затронули "несколько сотен тысяч гектаров виноградников, деревьев и полевых культур". По его словам, это, "возможно, самая большая катастрофа в области сельского хозяйства с начала XXI века".
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