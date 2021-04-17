https://ria.ru/20210417/katastrofa-1728707340.html
Франция заявила о крупнейшей в XXI веке катастрофе в сельском хозяйстве
Франция заявила о крупнейшей в XXI веке катастрофе в сельском хозяйстве
Власти Франции направят на поддержку отрасли сельского хозяйства, которая переживает катастрофу из-за поздних заморозков, один миллиард евро, заявил французский РИА Новости, 17.04.2021
2021-04-17T13:30
2021-04-17T13:30
2021-04-17T13:30
жан кастекс
франция
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/151132/48/1511324849_0:219:4256:2613_1920x0_80_0_0_37fc046ef89d2b8d5149eb4ae10a4635.jpg
ПАРИЖ, 17 апр – РИА Новости. Власти Франции направят на поддержку отрасли сельского хозяйства, которая переживает катастрофу из-за поздних заморозков, один миллиард евро, заявил французский премьер-министр Жан Кастекс."Мы сегодня в департаменте Эро, затем мы направимся в Ланд, а потом в Восточные Пиренеи. Мы вместе с нашими работниками сельского хозяйства, которые значительно затронуты этой климатической катастрофой… Мы видели настоящую драму, которую переживают профессионалы этой отрасли из-за этого исключительного события. Это человеческая драма, экономическая драма. Драма для всей отрасли. Это вопрос выживания для многих работников сельского хозяйства", - заявил Кастекс после встречи c представителями сельскохозяйственной отрасли и выборными должностными лицами.Глава правительства отметил, что государство должно дать ответ на эту катастрофу. "В исключительных обстоятельствах - исключительные меры. Я хочу объявить о значительных усилиях со стороны государства на уровне одного миллиарда евро, поскольку ситуация оправдывает такие меры", - заявил французский премьер.Ранее глава министерства сельского хозяйства Жюльен Денорманди отмечал, что поздние заморозки во Франции затронули "несколько сотен тысяч гектаров виноградников, деревьев и полевых культур". По его словам, это, "возможно, самая большая катастрофа в области сельского хозяйства с начала XXI века".
https://ria.ru/20210410/wine-1727520520.html
франция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/151132/48/1511324849_241:0:4017:2832_1920x0_80_0_0_155083c5a746d86094101d9c33e255a3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
жан кастекс, франция, в мире
ПАРИЖ, 17 апр – РИА Новости.
Власти Франции
направят на поддержку отрасли сельского хозяйства, которая переживает катастрофу из-за поздних заморозков, один миллиард евро, заявил французский премьер-министр Жан Кастекс
.
"Мы сегодня в департаменте Эро, затем мы направимся в Ланд, а потом в Восточные Пиренеи. Мы вместе с нашими работниками сельского хозяйства, которые значительно затронуты этой климатической катастрофой… Мы видели настоящую драму, которую переживают профессионалы этой отрасли из-за этого исключительного события. Это человеческая драма, экономическая драма. Драма для всей отрасли. Это вопрос выживания для многих работников сельского хозяйства", - заявил Кастекс после встречи c представителями сельскохозяйственной отрасли и выборными должностными лицами.
Глава правительства отметил, что государство должно дать ответ на эту катастрофу. "В исключительных обстоятельствах - исключительные меры. Я хочу объявить о значительных усилиях со стороны государства на уровне одного миллиарда евро, поскольку ситуация оправдывает такие меры", - заявил французский премьер.
Ранее глава министерства сельского хозяйства Жюльен Денорманди отмечал, что поздние заморозки во Франции затронули "несколько сотен тысяч гектаров виноградников, деревьев и полевых культур". По его словам, это, "возможно, самая большая катастрофа в области сельского хозяйства с начала XXI века".